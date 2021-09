Acir de Alencar Machado, 64 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Altino José Machado e Alzira Machado. Sepultamento hoje, Outros.

Adélia Gusmao, 79 anos. Profissão: economista. Filiação: Francisco Chagas Gusmao e Eugenia Lemes Gusmao. Sepultamento ontem.

Albina Franzoi, 88 anos. Filiação: Antônio Franzoi e Maria Franzoi. Sepultamento ontem.

Alcione Benjamin Cardozo, 80 anos. Filiação: Afonso Bueno Cardozo e Maria Ursulina da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de local a ser designado.

Alzira da Trindade, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria da Trindade. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Fazenda Rio Grande.

Ana Pereira Barbosa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Severiano Pereira e Maria do Carmo da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Antônia Bernardini Campigotto, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Primo Bernardini e Nathalina Bernardini. Sepultamento ontem.

Aracy Freire de Souza Proenca, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Philadelfo Rodrigues de Souza e Noemi Garcia Freire de Souza. Sepultamento ontem.

Armando de Oliveira e Silva, 95 anos. Filiação: Amadeu Pereira da Silva e Cacilda de Oliveira e Silva. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Krause, 59 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Alcicr Krause e Rute Krause. Sepultamento ontem.

Cely Gomes Serpa, 82 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Verediano Serpa e Maria Gomes Serpa. Sepultamento ontem.

Cláudio Grisalt, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alaor Grisalt e Azilda Heidegger Grisalt. Sepultamento ontem.

Dario de Araújo Filho, 89 anos. Filiação: Dario de Araújo e Iratila Garcia de Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Dealtina Roncaglio, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Padoan e Clementina Padoan. Sepultamento ontem.

Edelberto Dias Moura, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Thome Francisco de Moura e Tarcilia Dias Moura. Sepultamento ontem.

Edvaldo Maurício, 67 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Elyzio Maurício e Durvalina Maurício. Sepultamento ontem.

Eloi Andrzejewski, 51 anos. Filiação: Alois Andrzejewski e Barbara Machowski Andrzejewski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Felipe Vicente Preste Taborda, 27 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Orlando Preste Taborda e Jusemara de Fátima Vicente. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará.

Fernando Kleber Elias, 39 anos. Filiação: Arcanja Maria das Neves. Sepultamento ontem.

Flávio Vallim Rodrigues, 66 anos. Filiação: Enohel Antônio Rodrigues e Maria Aparecida Rodrigues. Sepultamento ontem.

Helena Vieira da Costa, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Macedonio Caetano de Paula e Ana de Jesus Grisafis de Paula. Sepultamento ontem.

Heros Ricardo Santos, 52 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Haraldo Santos e Josepha Santos. Sepultamento ontem.

Ilda Magalhães, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Tomaz Magalhães e Avelina Cardoso Magalhães. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Ivanilda de Magalhães de Castro, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz de Magalhães e Maria Faria de Oliveira Magalhães. Sepultamento ontem.

Ivonete Cavalheiro dos Santos Alonso Quelle, 87 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: José Bezerra dos Santos e Jurema Cavalheiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Joanita da Aparecida dos Santos Lima, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Beleme de Lima e Araide Lourenço dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

João Batista da Silva, 64 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Anastácio da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

João Biondo, 80 anos. Filiação: Luiz Biondo e Maria Crema. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Nova Esperança PR.

João Gomes, 95 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Júlio Gomes e Anastácia Silveira Dosa Santos. Sepultamento ontem.

João Laertes Moraes Teixeira, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Teixeira e Benedicta Moraes Teixeira. Sepultamento ontem.

João Omar Antoniacomi, 65 anos. Filiação: João Baptista Antoniacomi e Olivia Kuss Antoniacomi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Unilutus.

João dos Santos Netto, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Benedito dos Santos Netto e Galdina Apolinária do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans.

José Cardoso Balau, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Elias Lopes Balau e Maria do Rosário Cardoso. Sepultamento ontem.

Josmar Guinta, 45 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Raulino Antônio Guinta e Goncalina Guinta. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Juvenal João Abel Marques, 72 anos. Profissão: taxista. Filiação: Juvenal João Abel Marques e Olga Adamante Marques. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Leni do Rocio Drulla, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Faustino Drulla e Terezinha de Jesus Drulla. Sepultamento ontem.

Luiz Pereira de Lara, 59 anos. Profissão: atendente. Filiação: Sebastião Pereira de Lara e Etelvina Cardoso de Jesus Lara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Manoel de Almeida Júnior, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Manoel de Almeida e Justina Ignez de Almeida. Sepultamento ontem.

Márcia Aparecida Bernardes, 38 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Antônio Bernardes e Vilma Maria Bernardes. Sepultamento ontem.

Márcio Sílvio Izidoro, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Dolores Izidoro. Sepultamento ontem.

Maria Catarina da Silva, 70 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Pedro Miguel da Silva e Maria José da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Inêz Spinelli Carmona, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Spinelli e Paschoalina Candozim Spinelli. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Marlene Karpinski Zub, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Karpinski e Conda Kowalska Karpinski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Maria Oliveira Ribeiro, 63 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Oliveira e Ana Maria de Queiroz Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Marilda Naretski, 58 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: João Naretski e Irene Freitas Naretski. Sepultamento ontem.

Nivaldo Henning, 73 anos. Filiação: Eliseu Hening e Apolônia Henning. Sepultamento ontem.

Olandino Fagundes, 71 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Avelino Fagundes e Maria Fagundes. Sepultamento ontem.

Paulo Venâncio da Rocha, 69 anos. Profissão: desembargador. Filiação: Laudelino Venâncio da Rocha e Benedita Antunes Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans.

Rachel Weigert Nascimento, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Carlos Weigert e Maria Luíza Weigert. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Berti.

Renan de Magalhães Ribeiro, 10 anos. Filiação: Fábio Luiz Ribeiro e Ivanilda Luiz de Magalhães. Sepultamento ontem.

Reynaldo Schevisbisky, 73 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Antnio Schevisbisby e Ana Vo Schevisbisky. Sepultamento ontem.

Rodrigo Barros Leal, 44 anos. Profissão: engenheiro(a) computação. Filiação: Francisco Luciano Cavalcante Barros Leal e Marinez Fernandes Leal. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Parque Maringá.

Rosalina Maria Conte, 76 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Attilio Conte e Detisia Frosi. Sepultamento ontem.

Silvana Fontana, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Danilo Caltran e Teresa Caltran. Sepultamento ontem.

Sinesio Duarte Campos, 63 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Moacir Souza Campos e Lezianita Reis Duarte. Sepultamento ontem.

Sivani Hahn dos Santos, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lidio Hahn e Morandi Biron. Sepultamento ontem.

Terezinha de Fátima Roglin dos Santos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armindo Roglin e Lussudina Zimermann Roglin. Sepultamento sábado, 4 de setembro de 2021, Outros, saindo da Capela Cemitério Espinheiros.

Tiago César Ribeiro dos Santos, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vitorino Ribeiro dos Santos e Rosa de Fátima Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal.

Tiago dos Santos Roversi, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vilson Roversi e Soeli dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Berti.

Zani Dalton Farah, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jorge Moisés Farah e Ester Pasqualin Farah. Sepultamento ontem.

Zulmira Maria de Jesus Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Souza Ribeiro e Ana de Souza Carvalho. Sepultamento ontem.