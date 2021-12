Acir Alves Costa, 52 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Alves Costa e Clemencia Alves Costa. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo de Capela no Cemitériode Cerro Azul (PR).

Ahirton Sdroiesk, 77 anos. Profissão: repórter. Filiação: Stanislau Sdroiesk e Malvina Samapio Sdroiesk. Sepultamento ontem.

Antônio Virginio de Souza, 73 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Benedito Virginio de Souza e Maria Fernandes de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio Grande.

Aristides Chagas Loureiro, 81 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Ari Carvalhaes Loureiro e Amélia Chagas Loureiro. Sepultamento ontem.

Artur Coutinho, 88 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Marcelino Coutinho e Hileta Bueno da Rosa. Sepultamento ontem.

Benjamin Miguel Gelasco Lopes, 1 mes(es). Filiação: Luiz Gustavo Miguel Lopes e Raquel Gelasco. Sepultamento ontem.

Cassio José Batista Lopes, 57 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Batista Lopes e Zilda Maria Lopes. Sepultamento ontem.

Clea Josefe Pinto da Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaltino Martins Pinto e Idalzira de Oliveira Pinto. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Denize de Andrade Oliveira, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique José de Andrade e Adir Sampaio de Andrade. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Diego Rodrigues de Oliveira, 26 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Márcio José de Oliveira e Adriana Coelho Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Douglas de Lima, 58 anos. Profissão: estofador. Filiação: Pedro Bandeira de Lima e Euridice Pereira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul/ (PR), saindo da Capela Adriana–Colombo.

Edison Libanio Marecos, 66 anos. Profissão: conferente. Filiação: Sílvio Marecos e Maria Irene Alvarenga Marecos. Sepultamento ontem.

Emílio Bernardo, 76 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Antônio Bernardo e Emília Assmann. Sepultamento ontem.

Erismanoel Roldao de Araújo, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Roldao de Araújo e Maria de Lourdes Ângela de Araújo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Fabiola Cristina da Silva, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Chiquitto e Neuza Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Geralda Moreira dos Anjos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Moreira e Benedita Dias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Guilherme Moreira da Luz, 32 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Wilde Osny da Luz e Ester Moreira da Luz. Sepultamento ontem.

Iliane Aparecida Medeiros de Sá, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcides Medeiros de Sá e Natália de Jesus dos Santos de Sá. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ireusa dos Reis da Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Antônio dos Reis e Irineia Lima dos Reis. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Jade Lorena Monteiro Barbosa, 2 dias. Filiação: Pablo Vinicios Marchini Barbosa e Kauana Monteiro Barbosa. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Jandir Juraci Zandona, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Victório Zandona e Ângela Zandona. Sepultamento ontem.

João Maria Ponciano, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alfredo Ponciano e Ana Maria do Sacramento. Sepultamento ontem.

João Ribeiro de Franca, 91 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Benedito Ribeiro de Franca e Rosaria Maria de Franca. Sepultamento ontem.

João Roberto Biesczad, 67 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Waldemar Biesczad e Reilindes Kwitschal Biesczad. Sepultamento ontem.

Jocemar Gritten Chervinski, 35 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Alceu Chervinski e Ariete Maria Gritten Chervinski. Sepultamento ontem.

Júlia Maria Armelinda Bassoi de Macedo, 93 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: João Bassoi e Filomena Felippe Bassoi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do ,cem Municipal São Francisco de Paula.

Jurema Schmidt, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermelindo Prestes Cargnelutti e Alzira Thome da Cruz Cargnelutti. Sepultamento ontem.

Kazudo Suzuki, 98 anos. Profissão: técnico. Filiação: Rimpei Suzuki e Taki Suzuki. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano Monalisa.

Leoni Soares da Silva, 69 anos. Profissão: auxiliar operacional. Filiação: João Félix da Silva e Adelaide Soares da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos de Góes, 61 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Altino de Góes e Leonidia de Góes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Mara Cristina Kusz, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Victor Kusz e Ciolita Jesus Kusz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria José Mandello Montalde, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Augusto Mandello e Maria Dizaro. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Alves Savi, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fernando Alves e Maria Teresa Carreira Patricio Alves. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Crovador Siefert, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Crovador e Leony Zanato Crovador. Sepultamento ontem.

Marli de Bettio Losso, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonisio de Bettio e Hilarina Legnani de Bettio. Sepultamento ontem.

Maury Laurindo, 79 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alcides Laurindo e Lourença Dias Laurindo. Sepultamento ontem.

Paulo de Oliveira, 71 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Vicente Ferreira de Oliveira e Pedra Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ramilio Baluta, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Baluta e Rosa Baluta. Sepultamento ontem.

Regina Célia Soares Guerra, 72 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Henrique Soares Guerra e Assunta Dulce Guerra. Sepultamento ontem.

Renildo Cláudio Bley, 85 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Waldemiro Bley e Adelaide Saboia Bley. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Unilutus Curitiba (PR).

Roberto Bueno D Villa, 42 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Silveira D Villa e Irma Bueno D Villa. Sepultamento ontem.

Robson Tiago de Almeida Avelino, 28 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Roberto Avelino e Edinéia Souza de Almeida. Sepultamento ontem.

Rosa Moreira da Silva, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Moreira da Silva e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Rosi Maria das Chagas Lima, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Angelin das Chagas Lima e Ignez Tullio das Chagas Lima. Sepultamento ontem.

Rosi Slaviero Porath, 76 anos. Profissão: biblioteconomia. Filiação: Antônio Porath e Laura Slaviero Porath. Sepultamento ontem.

Rosilene Aparecida Torres Brito, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Omacyr Coldibeli e Conceição Torres Coldibeli. Sepultamento ontem.

Rubens Eduardo Scherederhof, 55 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Estefano Antônio Scherederhof e Durvalina Damasceno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sebastiana Maria de Luna Araújo, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Alves de Luna e Maria Avelina da Conceição. Sepultamento ontem.

Terezinha Pereira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Margarida Alves Pereira. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Menino Deus.

Valério Vizotto, 93 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Santo Vizotto e Maria Fabbro. Sepultamento ontem.

Valter Rodrigues Pardin, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Rodrigues Pardin e Cecília Alves Pardin. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vilson Roque de Castro, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gemiro Cardina de Castro e Diair Thereza de Castro. Sepultamento ontem.

Vlademir dos Anjos, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldemiro dos Anjos e Dozolina Macagnan dos Anjos.

