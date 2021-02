Davi Henrique Gonçalves, 2 dias, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Rosi dos Anjos, 89 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Cecília Francelina dos Santos, 84 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Deir de França Souza, 51 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Ester Pinto Portugal, 89 anos, sepultamento hoje, no Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maria Clara Scariot Kleinert, 4 dias, sepultamento hoje, no Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Lucionei Oliveira Veiga Júnior, 23 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Rafael Ivankio, 67 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Tereza Pereira Padilha, 65 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Devanil de Fátima Machado de Campos, 65 anos, sepultamento hoje, no Complexo Cerimonial de Pinhais.

Inês Rossi Meurer, 56 anos, sepultamento hoje, no Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Tereza da Silva dos Santos, 75 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Carlos Randu dos Santos, 20 anos, sepultamento hoje, no Cemitério da Sede (Almirante Tamandaré).

Otávio Rodrigues da Boa Morte, 83 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Eduardo Henrique Inácio, 23 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Wellington Evert da Silva, 31 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Maria Aparecida dos Santos, 55 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Helena Maria do Amaral, 66 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Antônio Clodoaldo Bazaglia, 52 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Antônio Rineu Chueda, 66 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará.

Nelson Caetano das Neves, 82 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá).