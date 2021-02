Adelaide Scotta Zanchet, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente Scotta e Maria Merlo. Sepultamento ontem.

Adielle de Lima, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Abmael Domingos de Lima e Adilene Fátima de Lima. Sepultamento ontem.

Agenor Rodrigues de Souza, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Rodrigues de Souza e Madalena Gonçalves de Abreu. Sepultamento ontem.

Allana Victória Ramos, 4 dias. Filiação: Daniele Ramos Faustino. Sepultamento ontem.

Almindio Colaco, 76 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Pedro Colaco e Florivia Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Senhor Bom Jesus Araucária (PR).

Amilton de Valentin, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João de Valentin e Maria de Valentin. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde Capela 01.

Antônia Capistrano de Souza, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Thomas da Silva e Anunciata Thomas da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Tabiz de Barros, 56 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Maria Helena Tabiz de Barros. Sepultamento sábado, 9 de outubro de 2021, Outros, saindo da Capela Santa Rita de Irati (PR)..

Antônio Leandro da Silva, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Leandro da Silv A e Joana Batista de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Antônio de Melo Neto, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José de Melo e Maria Francisca Jesus de Melo. Sepultamento ontem.

Arlinda Maria de Oliveira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Roque da Silva e Alzira Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Armelindo Arthur Grani, 79 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Rodolpho Grani e Leonora Grani. Sepultamento ontem.

Augusto Menegolo, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Menegolo e Matilde Manegolo. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic – Cic.

Aurora Silva dos Santos, 91 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Batista Silva e Maria Batista da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela São Rafael Cic.

Beatriz Wachiliski Cardoso, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Altevir Wachiliski e Alzira Vachiliski. Sepultamento ontem.

Carlos Arthur Albuquerque Leinig, 71 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Milton Gregório de Faria Leinig e Ieda Albuquerque Leinig. Sepultamento ontem.

Cintia Cândida Lopes, 45 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Paulo Roberto Lopes e Vanda Candina Lopes. Sepultamento hoje, Outros.

Clair Barboza Gonçalves Pinheiro, 53 anos. Profissão: diarista. Filiação: Nelson Gonçalves e Maria Barboza Gonçalves. Sepultamento ontem.

Cláudio Taborda Ribas, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paulo Jorge Taborda Ribas e Lúcia Taborda Ribas. Sepultamento ontem.

Custodia Fernanda Henriques Cercal, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manuel da Silva e Maria Henriques Guias. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Dalva da Conceição Lopes, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Divino Inácio Lopes e Maura Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR, saindo da Capela Municipal Fazenda Rio Grande.

Davi Ribeiro, 22 anos. Filiação: Gilmar Ribeiro e Luciane Rosa Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal do Boqueirão 01.

Denise Maleski, 49 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Aureliano Maleski e Ione Ifa Maleski. Sepultamento ontem.

Dirce Diniz, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Gonzaga Diniz e Ana Vitória Ribeiro Diniz. Sepultamento ontem.

Edenilson de Jesus Martins Brizola, 50 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Arlindo Martins Brizola e Palmira dos Santos Brizola. Sepultamento ontem.

Eliezer Paulo Nogueira, 53 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Adolfo Paulo Nogueira e Maria Clauza Nogueira. Sepultamento ontem.

Elizabete Krause, 79 anos. Filiação: Rodolfo Radtke e Adélia Radtke. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Elui da Luz Souza, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leônidas Alves da Luz e Ana Cordeiro da Luz. Sepultamento ontem.

Erminio Marinho da Silva, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arlindo Marinho da Silva e Maria Batista da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela no Tatuquara – Curitiba -PR.

Esmeralda Scorsin, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Irineu Scorsin e Olinda Rodeli Scorsin. Sepultamento ontem.

Ewaldo Antônio da Silva Marques, 60 anos. Profissão: técnico nutrição. Filiação: Ewaldo Antônio de Oliveira Mrques e Yonne da Silva Marques. Sepultamento ontem.

Fernando Melo Garcia, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José do Nascimento Garcia e Luzia de Melo Garcia. Sepultamento ontem.

Francis El Ajouri, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Youssef Elyas El Ajouri e Mariam Bent Saleh El Hreiri. Sepultamento ontem.

Francisco Jorge Naconezi, 65 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Naconezi e Maria Solkowski Naconezi. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Mônica Campina Grande do Sul.

Gercy Pinheiro, 91 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Antônio Pinheiro e Maria Rosa Pinheiro. Sepultamento ontem.

Gumercindo Serino de Jesus, 84 anos. Profissão: militar. Filiação: Serino Rodrigues de Jesus e Teresa Ribeiro de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Hamilton Vikoski, 70 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Júlio Vikoski e Izaulina Vikoski. Sepultamento ontem.

Ingracio Mocelim, 91 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nicolau Mocelim e Rosalina Antunes Mocelim. Sepultamento ontem.

Israel Verissimo de Sousa, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Chaves de Sousa e Maria das Dores Verissimo de Sousa. Sepultamento ontem.

Ivanilda Ribeiro, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Antunes da Silva e Ambrosira Machado da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti Sjp (PR).

Joana Schadeck dos Santos, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Schadeck e Etelvina Schadeck. Sepultamento ontem.

João Dranczuk, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Wiktordranczuk e Olga Dranczuk. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cimiterio do Orleans Capela 01.

José Amarildo Schmidt, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson José Ferreira do Prado e Diva Lourenço Schmidt do Prado. Sepultamento ontem.

José Carlos Marcolino, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Marcolino e Maria Rosa Dias Marcolino. Sepultamento ontem.

José Carlos Medeiros, 90 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Manoel Medeiros e Maria Carolina Medeiros. Sepultamento ontem.

José Carlos Pasini, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Arno José Pasini e Elma Garbin Pasini. Sepultamento ontem.

José Carlos de Oliveira, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Reynaldo de Oliveira e Conceição Nogueira de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela do CemitérioMemorial da Vida Sjp (PR).

José Carlos dos Santos, 59 anos. Profissão: analista. Filiação: José Barbosa dos Santos e Isaura Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

José Clovis Martins, 76 anos. Filiação: Ângelo Martins dos Santos e Dolodina Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

José Martins dos Santos, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Martins dos Santos e Maria Antunes Martins. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela no Município do Turvo (PR).

José Pedro Milani, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Humberto Milani e Palmira de Barros Milani. Sepultamento ontem.

Juracy de Jesus Costa, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Caminski e Alzira de Chaves Caminski. Sepultamento ontem.

Karina Souza Sabbadin, 30 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Osvaldo Milton Sabbadin e Dulcinea Souza Sabbadin. Sepultamento ontem.

Leonardo Rodrigues Ebert, 26 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Aldair Santos Ebert e Cristiane Rodrigues Ferreira. Sepultamento ontem.

Leoni Aparecida Honório Cavalheiro Bozze, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Benedito Honório Cavalherio e Lucilia de Lima Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Leonilda Andreatta, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sunto Andreatta e Emília Andreatta. Sepultamento ontem.

Leonora do Rosário dos Santos Veiga, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ribeiro do Rosário. Sepultamento ontem.

Lourival Soares de Lima, 82 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Pedro Soares de Lima e Carmem Soares de Lima. Sepultamento ontem.

Manoel Nicolau, 86 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Joaquim Nicolau e Amélia de Jesus. Sepultamento ontem.

Marcos Benedito Apolinário, 51 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: João Apolinário Sobrinho e Francisca Soares Apolinário. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria Antônia Ferreira Alves, 46 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Oscar Ferreira Alves e Maria Teresa Sperandio Ferreira Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Maria Aparecida Ribeiro, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aureo Ribeiro Nepomuceno e Maria Esteves dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do CemitérioJardim Saudade Londrina (PR).

Maria Eva de Souza, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Oliverio Ataides e Arminda Macero Ataides. Sepultamento ontem.

Maria Fernandes de Sousa, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisca Fernandes de Sousa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Nerci Batista, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vasco Júnior e Sílvia Padilha Vasco. Sepultamento ontem.

Maria da Glória dos Santos, 63 anos. Profissão: servente. Filiação: Pedro Pereira da Cruz e Elena Carvalho Santos. Sepultamento ontem.

Mário Sérgio Figueredo, 65 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Armando Canas de Figueredo e Hauzima Sabino de Figueredo. Sepultamento ontem.

Mirtha Magalhães Ferreira, 46 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Ferreira Nunes e Vera Lúcia da Costa Magalhães. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Nelson Gomes de Oliveira, 79 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Gomes de Oliveira e Donaciana Farias de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal do Água Verde.

Nelson Muniz dos Santos, 78 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Antônio Muniz dos Santos e Regina Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do Municipal do Água Verde.

Neuclair Granatyr, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Valdomiro Granatyr e Eunice da Silva Granatyr. Sepultamento ontem.

Orlando Fernandes de Oliveira, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Fernandes de Oliveira e Etelvina Alves da Assunção. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais).

Osni Bedene, 93 anos. Filiação: Waldemar Bedene e Ivone Bedene. Sepultamento ontem.

Osório Dutra da Silva, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Olmiro Dutra da Silva e Doralina Dutra Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Raulino Ferreira, 89 anos. Filiação: Maria Rosa Ferreira. Sepultamento ontem.

Reinaldo Macaneiro Júnior, 100 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Reinaldo Antônio Macaneiro e Francisca Rosa Macaneiro. Sepultamento ontem.

Renato Colaco dos Santos, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aloizio Germano dos Santos e Leuzete Colaco. Sepultamento ontem.

Rosa Rodrigues, 61 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Benedito Rodrigues e Alice Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti São José dos Pinhais.

Roseli Mercedes Ranciaro da Rocha, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Osvaldo Ranciaro e Rosa Milek Ranciaro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Rubio Troidl Bonatto, 68 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Irineu Pedro Bonatto e Rosa Troidl Bonatto. Sepultamento ontem.

Sebastiana Gonçalves dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Gonçalves dos Santos e Arsulina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Sthephany Machado Alves, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cassiano Geraldo Alves e Katlin Pedrosa Felipe Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Suzeli Chinasso Torreao, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Orlando Ricardo Chinasso e Maria Antônia Soares Chinasso. Sepultamento ontem.

Valdecir Oliveira, 45 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Devenil Alves de Oliveira e Dalva Souza Oliveira. Sepultamento ontem.

Valdemir de Almeida, 55 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Valdomiro de Almeida e Maria Catarina Camargo de Almrida. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Victor Hugo Freitas Dias de Oliveira, 1 anos. Filiação: Valdi Dias de Oliveira Filho e Gabriela Freitas do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Viviane Pereira da Cruz, 46 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Nestor Pereira da Cruz e Paulina de Souza Cruz. Sepultamento ontem.

Wilma Sousa Fernandes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Santos Sousa e Patricia Vieira de Sousa. Sepultamento ontem.