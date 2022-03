Acis Carlindo Dolci, 76 anos. Filiação: Carlindo Dolci e Livina Macedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Alceu Ferreira de Farias, 66 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Eduardo Ferreira de Farias e Rosa de Lurdes Farias. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Tabatinga, saindo da Capela Tabatinga.

Alvir Bendlin, 65 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Hilario Bendlin e Terezinha de Jesus Bendlin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Matos Costa (SC).

Arilto Marques, 89 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Corina Marques das Dores. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Batista Pereira dos Santos, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Pereira dos Santos e Maria Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela 01 São Francisco de Paula.

Bruno Shimizu Woll, 39 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Jorge Osvaldo Woll e Eurica Shimizu Woll. Sepultamento ontem.

Davi Vieira da Silva, 56 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Dias da Silva e Roza Vieira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santo Antônio Campo MagroPR.

Edson Dobins Fagundes, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Eduardo Fagundes e Iolanda Dobins Fagundes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Enio Barbosa dos Santos, 59 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Waldomiro Barbosa dos Santos e Maria Aparecida Barbosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Unilutus.

Ermelina Paulina da Maia Litz, 69 anos. Filiação: Maria Paulina de Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Santa Quitéria// Rua Professor Fábio de Souza 226.

Evaldino Azevedo, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Valim de Azevedo e Ana Azevedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Felomena Carvalho dos Santos, 50 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Antônio Carvalho dos Santos e Teresinha Carvalho dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Visão Missionaria – Av. Republica, 6191 – Guaira.

Fernando Chaves, 56 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Teodoro Aquino de Chaves e Maria Konaczeski Chaves. Sepultamento ontem.

Glademir Ferro Teixeira, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Teixeira e Helaine Gomes Ferro Teixeira. Sepultamento ontem.

Heloisa Ternoski, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldino Rodrigues de Almeida e Júlia Gutervil. Sepultamento ontem.

Hilda Reginalda, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Verônica Caetana Reginalda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Capela Mortuária Pedro Fuss São José dos PinhaisPR.

Inêz Hortz Konopka, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Simão Konopka e Clara Konopka. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ivonete Teresinha Martins Bugai, 58 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Camilo Martins e Eloina Leal Martins. Sepultamento ontem.

Jacob Abrahams, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Heinrich Abrahams e Liese Abrahams. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Rua Cristiano Strobel 1667- Curitiba Igreja.

Jenoepha Piontek, 93 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Piontek e Julieta Piontek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

João Carlos da Silva, 82 anos. Filiação: Pedro Carlos da Silva e Eulália Benvinda de Lima. Sepultamento ontem.

João Krzyzanowski, 99 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ladislau Krzynowski e Eliza Krzynowski. Sepultamento ontem.

José Air Martins, 61 anos. Profissão: conferente. Filiação: José Martins e Catarina Martins. Sepultamento ontem.

José de Assis Matias, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abílio Matias e Rosa Pereira Matias. Sepultamento hoje, Municipál de Reboucas, saindo de Municipal de Reboucas.

Júnior César da Silva, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aparecido Alves da Silva e Elza Almeida da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal de Alm. Tamandaré (PR).

Jussara Terezinha dos Santos Jares, 65 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Adir Ringet Ferreira dos Santos e Antônia de Jesus Boaventura dos Santos. Sepultamento ontem.

Lourival Tissot, 80 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antenor Tissot e Nair Bianco Tissot. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Luiz Carlos Anzolin, 47 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Orlando Anzolin e Maria Rosa Anzolin. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Mortuária Municipal de Campo LargoPR.

Maikon Rosa de Morais, 38 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Carlos Alberto Pimentel de Morais e Iara Rosa de Morais. Sepultamento ontem.

Manoel Eduardo Correa Costa, 90 anos. Filiação: José Bento Costa e Cândida Correa Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marcos Vidal Machado, 43 anos. Filiação: Francisco Vidal Machado e Isabel Vidal Machado. Sepultamento ontem.

Maria Jacinta Macedo, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivandel Adonis Macedo e Erna Almeida Macedo. Sepultamento ontem.

Mateus Venicius Batista Neves, 24 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Marcelo Batista Neves e Adriana da Conceição Batista. Sepultamento ontem.

Orlene Alves dos Anjos Stemberg, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Calinda Alves dos Anjos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Paulo Pereira Vieira, 49 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Aurelino Cassimiro Vieira e Maria Antônia Pereira Vieira. Sepultamento ontem.

Pedro Luris de Lima, 77 anos. Filiação: Antônio Vicente de Lima e Maria Benta de Souza Dias de Lima. Sepultamento ontem.

Rosa Masiney Góes, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Masiney e Wanda Wonowisz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Ruth Ghedin Debarba, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ghedin e Maria Benica Ghedin. Sepultamento ontem.

Trindade Gomes Rodrigues, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anor Gomes de Castro. Sepultamento ontem.

Vilma Martins Volcov, 78 anos. Profissão: secretária. Filiação: Pedro Ribeiro Martins e Cezia Pires Martins. Sepultamento ontem.

Yoshinori Tomo, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Yonekiyo Tomo e Guin Tomo. Sepultamento hoje, Adefinir, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.