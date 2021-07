Ademir Barbosa, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adalberto Barbosa e Janete de Souza Barbosa. Sepultamento ontem.

Adir Vidolin, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Job Vidolin e Catarina Pires Vidolin. Sepultamento ontem.

Adyr Sebastião Ferreira, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Adyr Ferreira e Odracir Cordeiro Ferreira. Sepultamento ontem.

Aleixa Kusma, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Buiar e Ana Mudek. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Alois Setlik, 69 anos. Filiação: Ernesto Setlik e Vitória Setlik. Sepultamento hoje, Outros.

Ana Cláudia Betio Gomes, 51 anos. Profissão: analista crédito. Filiação: Pedro Betio e Maria Celina Bento Betio. Sepultamento ontem.

Ana Paula Quadros Domingos, 47 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Marlus Jorge Domingos e Maria Leonor Quadros Domingos. Sepultamento ontem.

Anna Zamprogna Franciosi, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Zamprogna e Maria Zamprogna. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Antônio Luiz de Lima, 59 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro de Lima e Ivone Colaco de Lima. Sepultamento ontem.

Argemiro Cordeiro dos Santos, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Augusto Cordeiro dos Santos e Josefa Deolinda dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Arlindo Maestrelli, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Juvelino Maestrelli e Alice Kovalski Maestrelli. Sepultamento ontem.

Aroldo Russe, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Russe e Ercília Nunes Russe. Sepultamento ontem.

Carlino Haro Cassim, 71 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: Gabriel Cassim e Amélia Cassim. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Augusto Aquino Farias, 57 anos. Profissão: supervisor(a) produção. Filiação: Júlio Oliveira Farias e Leoni Aquino Farias. Sepultamento ontem.

Carlos Buck, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Aniceto Buck e Ernestina Silveira Buck. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Celso Kruger, 82 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Miguel Kruger Júnior e Jovita Kruger. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Clara Platner Canha, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Platner e Carlota Pereira de Cristo. Sepultamento ontem.

Daniel Roberto Rosa, 43 anos. Profissão: segurança. Filiação: Dario Rosa Filho e Miriam da Cruz Rosa. Sepultamento ontem.

Daniel da Silva, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Domingos Eugênio da Silva e Maria Flávia da Silva. Sepultamento ontem.

Delfim Vasques Fernandes Filho, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Delfim Vasques Fernandes e Luíza Elisa de Lacerda Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal Água Verde.

Deonilia Muler, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Muler e Apolônia Cândido Silvino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Diolore Ireno, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ireno e Benedita Alves Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul -PR, saindo da Capela de Boqcaiuva do Sul.

Divanete Cardoso, 52 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Cardoso e Helena Canedo da Silva Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Maria Angelica.

Dulce Machado Rodriguez, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Machado Doria e Nicia Machado Doria. Sepultamento ontem.

Edi Wilson Liz de Souza, 53 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Cândido de Liz e Souza e Geny Liz de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Edinir Antônio Carvalho, 57 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Nivaldo Carvalho e Alida Luckow Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Edson Francisco Pereira, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ademar Francisco Pereira e Eufrosina Farias Vieira. Sepultamento ontem.

Erica Tschoeck Felippe, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Tschoeck e Evalina Tschoeck. Sepultamento ontem.

Eugenia dos Santos Torrens, 90 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Absalao Pereira dos Santos e Guilhermina Bertolino. Sepultamento ontem.

Eva Karpinski Kais, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tadeu Karpinski e Antônia Karpinski. Sepultamento ontem.

Geraldo Antônio Dionísio, 84 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Jurdeliino Antônio Dionísio e Maria Gina de Campos. Sepultamento ontem.

Gerson Rodrigues, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cecília Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Guilherme Waldemar Grokskreutz, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Grokskreutz e Olímpia da Silva Grokskreutz. Sepultamento ontem.

Gustavo Pinto da Silva, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário Rodrigues da Silva e Maria de Lourdes Lemos Pinto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Hilda Brunatto, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Brunatto e Ursulina Brunatto. Sepultamento ontem.

Iara do Rocio Queiroz de Lima, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Binhara e Zenair Maria Binhara. Sepultamento ontem.

Irene Montovani, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Kaminski e Francisca Kaminski. Sepultamento ontem.

Ismael Pereira, 59 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Daniel Nunes Pereira e Doralice Caviquiole Pereira. Sepultamento ontem.

Izabel Cristina Goularte Lima, 65 anos. Profissão: supervisor(a) contabilidade. Filiação: Eneas Goularte Lima e Alvaci Antunes Goularte Lima. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izaura Ferreira de Queiroz, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira de Queiroz e Cândida Batista Ribeiro. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jacques Pedrozo Pinto, 57 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Josué Paim Pinto e Sibilina Pedrozo Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jairo Bertolino, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Idalicio Bertolino e Gildeia Maria Bertolino. Sepultamento ontem.

João Carlos Kostiuk, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Oleksa Kostiuk e Wera Kostiuk. Sepultamento ontem.

João Carlos de Moraes, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Jorge de Moraes e Leonor Ferreira de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

João Carlos de Oliveira Nene, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Nunes Nene e Edithe de Oliveira Nene. Sepultamento ontem.

João José Cardoso, 76 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Antônio Cardoso e Custodia José de Freitas. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Gravatal Santa Catarina..

João Pedro de Castro Bossa, 1 anos. Filiação: Antônio Marcos Bossa e Estelamonia Tabita de Castro da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Formosa do Oeste.

Jorge Carlos Correa Guerra, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Maria Guerra e Luíza Correa Guerra. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

José Amauri Andreatta, 69 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Orlando Andreata e Julieta Prodoeino Andreata. Sepultamento ontem.

Josias Júnior Silva de Araújo, 53 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Josias Ferreira de Araújo e Joventina Silva de Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Julcimar José da Silva, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hipolito José da Silva e Nardina da Costa e Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal da Barra do Turvo.

Leniza Maria Nascimento, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vergilio Honório e Lazara Pinto Honório. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Leocadia Fuchs de Almeida, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Fuchs e Leonor Seidel Fuchs. Sepultamento ontem.

Leoni Scandelari Moskwyn, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Januario Scandelari e Pascoalina Scandelari. Sepultamento ontem.

Lourival Mário Puppi Dembiski, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Luiz Dembiski e Laura Puppi Dembiski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Municipal São Francisco de Paula.

Lucas Vaz da Silva, 25 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Claudinei Vaz da Silva e Graziela Susko. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capéla do CemitérioMunicipal de Campo Largo (PR).

Luciano Pires da Cruz, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Celso Pires da Cruz e Terezinha Gondro da Cruz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Berti – Sjp.

Lúcio di Pino Neto, 77 anos. Filiação: Astolfo di Pino e Jaira Azambuja di Pino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Margarita Mancia Kappout, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Miguel Mancia e Cantalicia Flores Mancia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Maria Aparecida de Lima Silva, 71 anos. Filiação: João Franco de Lima e Maria José de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Júlia Damas Silva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Almeida Damas e Maria do Nascimento Damas. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marli Aparecida Schomoscovski, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataides Schomoscovski e Adelaide Schomoscovski. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Berti.

Marta Loureira Gruk, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arguimino Loureira Gruk e Leonilda Loureira Gruk. Sepultamento ontem.

Miguel Juarez Rauen Pastuch, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Pedro Pastuch e Elvira Rauen Pastuch. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Miroslau Kussym, 67 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: André Kussym e Regina Kussym. Sepultamento ontem.

Nadyr Furtado Maciel, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Padilha Furtado e Leonor Rodrigues Furtado. Sepultamento ontem.

Nereu Caetano de Almeida, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Raymundo de Almeida e Maria Rosa Caetano de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela São Gabriel Colombo.

Odete da Rosa Floriano, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dias da Rosa e Maria Natália de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo da Capela Colônia Farias.

Olímpia Francisca Maia Martinelli, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maia e Maria Olímpia de Oliveira Maia. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orlanda Simões da Silva, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Waldomiro Roderigues Simões e Terezinha Mendes Simões. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Renascer.

Ozeias Ferreira da Silva, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Ferreira da Silva e Levina Aparecida de Jesus Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Richard Matheus da Silva, 2 anos. Filiação: Patricia Cristina da Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Roberto Vieira Ribeiro, 63 anos. Profissão: escritor. Filiação: Oswald Gomes Ribeiro e Maria Conceição Vieira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rosalino Pereira de Almeida, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Deusdete Pereira de Valmeida e Maria Angelica Alves de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Rosemeri Aparecida Varela, 48 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Francisco de Assis Varela e Francisco de Assis Varela. Sepultamento ontem.

Ruth Stokle, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Stokle e Guilhermina Strinharte Stokle. Sepultamento ontem.

Sérgio Aparecido Sanches Carvalho, 55 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Francisco Sanches Merino e Maria Aparecida Carvalho Sanches. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Terezinha Aparecida Ribeiro, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Feliciano Lemes Ribeiro e Helena Antunes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Thais Mayara Matos de Souza, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edio Francisco de Souza e Zenir de Matos. Sepultamento ontem.

Valdomiro Mariano Figueiredo, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Maria Aparecida Figueiredo. Sepultamento ontem.

Valdomiro Rodrigues da Silva, 42 anos. Profissão: frentista. Filiação: Ernesto Rodrigues da Silva e Leonida Maria da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Violeta Castaldi Moura Mota, 1 anos. Filiação: Paulo Fabrício Moura Mota e Andressa Castaldi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wesley Hericks de Andrade, 22 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vilmar Sagioratto de Andrade e Keylla Solange Hericks. Sepultamento ontem.

Woadislau Wzorek, 96 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Aleixo Wzorek e Verônica Wzorek. Sepultamento ontem.