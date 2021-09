Alfons Max Balland, 79 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Erich Balland e Elsa Balland. Sepultamento ontem.

Alvacir dos Santos, 68 anos. Profissão: segurança. Filiação: João dos Santos e Cecília dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alzenor Pegoraro, 87 anos. Profissão: chapeador(a). Filiação: João Pegoraro e Rosa Pegoraro. Sepultamento ontem.

Ana Carolina Gilberti Rocha Lopes, 40 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Paulo Fernando Correa Rocha e Vera Maria Ferreira Gilberti Rocha. Sepultamento ontem.

Ângelo Esmael Lopes de Lima, 45 anos. Profissão: estofador. Filiação: Benedito Teresio de Lima e Doraci Guilhermina Lopes de Lima. Sepultamento ontem.

Anizia Rodrigues Ferreira de Mello, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alziro Rodrigues de Oliveira e Norbertina Siqueira Batista. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Rebello, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Thomaz Rebello e Tereza Rebello. Sepultamento ontem.

Antônio Cláudio Czarnik, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adão Czarnik e Adelaide Czarnik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Antônio da Rocha Marmo, 79 anos. Profissão: gerente. Filiação: Pedro Ferreira da Rocha e Ariocides de Carvalho Rocha. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Beatriz Maria Cardoso Braga, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Henrique Cardoso e Maria José Peixoto Cardoso. Sepultamento ontem.

Brayan Arthur Ribeiro, 5 anos. Filiação: Dalila Lorena Ribeiro. Sepultamento ontem.

Cleusa da Anunciação Gonçalves, 82 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Januario Gonçalves Caxambu e Adelaide Apolinário Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Edson Luís de Oliveira, 42 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Francisco Assis de Oliveira e Maria Júlia Mulleck. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Bom Pastor.

Eleazar Ruiz Bartolozzi, 76 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Maxmo Ruiz e Maria Bartolozzi. Sepultamento ontem.

Eliane Williams, 51 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Faustino Williams e Anísia Matoso Williams. Sepultamento ontem.

Elnata Setim Gonçalves, 21 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Nadir Alves Gonçalves e Juliane Carvalho Setim Gonçalves. Sepultamento ontem.

Emanoel Augusto Espíndola, 49 anos. Profissão: professor(a) educação física. Filiação: Eduardo Augusto Espíndola e Terezinha Lopes Espíndola. Sepultamento ontem.

Enilde de Oliveira Camargo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florestino Alves de Oliveira e Albertina Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Estefana Wischinheski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Marco e Catarina Remake. Sepultamento hoje, Outros.

Eva Amaro dos Santos, 54 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Norberto Mariano dos Santos e Iraci Amaro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Felipe da Silva, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcos Antônio Coelho da Silva e Elisama da Silva. Sepultamento hoje, Outros.

Félix Veiga do Nascimento, 92 anos. Profissão: marinheiro. Filiação: Leopoldo Vieira do Nascimento e Catarina Veiga do Nascimento. Sepultamento hoje, Outros.

Francisca de Moraes Luz, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atanagildo Jorge de Moraes e Maria José de Farias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gabriel Ferreira da Silva, 53 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Aureliano Ferreira da Silva e Maria Josefa Pereira. Sepultamento ontem.

Gabriel Luiz Ribeiro de Souza, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: César Luís Ribeiro de Souza e Iara do Rocio dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Genelson Lima dos Santos, 55 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Valdevino Lima dos Santos e Maria dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

Geny Leal Silveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lela e Iracy Pithan. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Gustavo Monteiro, 30 anos. Profissão: encarregado(a) logística. Filiação: Gerson de Jesus Monteiro e Angenita Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Jean Carlos de Souza Araújo, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Claudinei de Oliveira Araújo e Márcia Aparecida de Souza Araújo. Sepultamento ontem.

Jhonatan Rocha dos Santos, 22 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Valdir Aparecido dos Santos e Juciereni Rocha Aleluia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

João Costa, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Costa e Gabriela Alexandrina Costa. Sepultamento ontem.

João Victor Schneider Amaral, 24 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Sílvio Rogério Amaral e Vanderleia de Jesus Schneider. Sepultamento ontem.

José Bandeira da Silva, 61 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Anibio Elizeo da Silva e Laudelina de Paula Bandeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Guarituba.

José Dorisete Fernandes de Lima, 47 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco de Assis Fernandes de Lima e Zilda Guedes de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

José Jair Jug, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdemiro Jug e Maria de Lourdes Jug. Sepultamento ontem.

José Maria da Silva, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Antônio da Silva e Inêz Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

José Pereira Alvim, 65 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Pereira Alvim e Tereza Lopes de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Nova Tebas -PR.

Josias Pontes Santana, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Neri Santana e Izaira de Pontes Santana. Sepultamento ontem.

Katia Satilio de Oliveira de Morais, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mauro Satilio de Oliveira e Lurdes de Jesus Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Molte das Oliveiras /pinheirinho.

Kiomi Takemura, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hissamu Kurihara e Mina Kurihara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério.

Laudinea Teixeira Soares de Sousa, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ribeiro Soares e Ormezinda Teixeira Soares. Sepultamento ontem.

Leonardo Kanota, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Albino Kanota e Maria Pucka Kanota. Sepultamento ontem.

Loreni da Aparecida Batista, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Benedito Gonsalves Batista e Maria Luíza Vieira Batista. Sepultamento ontem.

Lucas Willian Brito Cirqueira, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Dias Cirqueira e Maria das Gracas de Brito Cirqueira. Sepultamento hoje, Outros.

Luiz Florentino da Cruz, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Florentino da Cruz e Maria Josefa de Araújo. Sepultamento ontem.

Luiz de Carvalho, 84 anos. Filiação: João Estevamde Carvalho e Maria Caxambu Carvalho. Sepultamento ontem.

Luiz dos Santos, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Reinaldo dos Santos e Catarina Cunico dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Manuel Milton Pereira de Araújo, 78 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Josias Pereira de Araújo e Judith Ferreira Lima. Sepultamento ontem.

Maria Joana Conceição, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Agostinho da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela do CemitérioParque Metropolitano.

Maria Tustanovski, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Bochnek e Bronislawa Bochnek. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardim Independência.

Nelson Goston de Almeida, 69 anos. Filiação: Arao Tavares de Almeida e Nelcilia Goston de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela São Lucas.

Nicolau Zubko, 88 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: João Zubko e Tecla Zubko. Sepultamento ontem.

Nilceia de Fátima Oliveira, 45 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Adão José de Oliveira e Matilde Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Nilde Euzebia, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Euzebia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Nilza do Amaral, 93 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Manoel do Amaral e Arminda do Amaral. Sepultamento ontem.

Oscar Gomes da Silva, 85 anos. Filiação: João Gomes da Silva e Elfrida Regina Raiman da Silva. Sepultamento ontem.

Osvaldo Hiroaki Osono, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Masani Osono e Kaori Muta. Sepultamento ontem.

Paulo Gonçalves, 64 anos. Profissão: taxista. Filiação: Orlando Gonçalves e Dalvina Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Pedro Arthur do Nascimento de Paula, 7 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alex Assis de Paula e Ketully Anne do Nascimento. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Porto Amazonas.

Pedro Mazurek, 75 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Miguel Mazurek e Angelka Mazurek. Sepultamento ontem.

Rafael Vitor de Souza Pereira Batista, 22 anos. Profissão: atendente. Filiação: Euler Alves Batista e Alaide de Souza Pereira. Sepultamento ontem.

Rubens Rosangelos da Luz Skrock, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Scrock e Doraci Vicentini Skrock. Sepultamento ontem.

Samuel Ferreira dos Santos, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Ferreira dos Santos e Antônia Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Unilutus.

Sheila Teresinha Pereira, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Pereira e Eliza Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Sidnei Alves, 74 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Raul Alves e Siloca Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Sílvio Nogueira Bernarde, 76 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Mateus Taranto Bernarde e Célia Nogueira Taranto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Simone Rodrigues dos Santos, 42 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Anizio Rodrigues dos Santos e Noely Therezinha dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Santa Cândida.

Sônia da Silva Rocha, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darvile da Silva Rocha e Amália da Silva Rocha. Sepultamento ontem.

Terezinha Aparecida Pedron, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorvalino Eleodoro e Rosa Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Terezinha Lascoski, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedrolina Lascoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ubiratan Otávio da Silva, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Enoque Adolfo Silva e Helena da Silva. Sepultamento ontem.

Vanessa Cristina Verbiski Lucas, 32 anos. Profissão: segurança. Filiação: Vanilda Verbiski Lucas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Boqueirão.

Vanusa Marques Lauredo, 39 anos. Filiação: Marilda Marques Lauredo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Umuarama.

Vilson Maria da Silva, 44 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Laurindo Maria da Silva e Angelina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Zélia Batista da Silva, 60 anos. Filiação: Placidino Vidal da Silva e Davina Ortis dos Santos. Sepultamento ontem.

Zélia Maria dos Santos Vieira, 83 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Sebastião Carlos dos Santos e Lídia Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida.

Web Stories

Símbolos! Capivaras e seus casos inusitados em Curitiba! De olho no tempo! Sob alerta de temporal, Curitiba tem mais frio e chuva a caminho! Destaque da semana “Maligno”: Tudo sobre o novo filme do diretor de “Invocação do Mal” Malhação Sonhos Dandara revela que está grávida