Ademir Costa, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Costa e Laurita Gonçalves Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Altevir Antônio de Conto, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Conto e Angelica Negreli de Conto. Sepultamento ontem.

Althayr Alexandrini, 92 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Roberto Paulino Alexandrini e Anna Magdalena Alexandrini. Sepultamento ontem.

Alvir Jacob, 73 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Jamil Jacob e Latife Jacob. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Anne Mariano Machado, 15 horas. Filiação: Douglas Augusto Machado e Camila da Silva Mariano. Sepultamento ontem.

Antônia Alves Pires, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcilia Alves Martins. Sepultamento ontem.

Aparecida do Carmo de Siqueira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto de Siqueira e Zulmira de Souza Siqueira. Sepultamento ontem.

Benedita do Nascimento dos Santos, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sebastião Henrique do Nascimento e Antônia de Souza Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Cândido da Mota\sp.

Celio Alexandre Machado Silva, 46 anos. Filiação: Antônio Celio da Silva e Vilma Aparecida Machado Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo de União da Saudade.

Cláudia Pereira de Almeida, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Eugênio de Almeida e Ana Pereira de Almeida. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Cosme Siqueira da Silva, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Tranquilino Jorge da Silva e Neuza Siqueira de Moraes. Sepultamento ontem.

Cristiane dos Santos Prestes, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clovisni dos Santos e Maria do Carmo dos Santos. Sepultamento ontem.

Deisi Soaki, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Odília Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Dirce dos Santos Pantarolli, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Torquato dos Santos e Lydia Nahyr Santos. Sepultamento ontem.

Divanley Neocimar Deveros, 45 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Wanderley Deveros e Neusa Deveros. Sepultamento hoje, Outros.

Edith Baowick, 80 anos. Profissão: diarista. Filiação: Estephano Baowick e Regina Skrock. Sepultamento ontem.

Enedina Coutinho da Silva, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaquim Coutinho e Maria da Conceição Coutinho. Sepultamento ontem.

Florisvaldo de Almeida, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Florindo de Almeida e Nair Vieira de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Gustavo Lucas de Castro, 27 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Dilmar Pires de Castro e Nilma Célia Jacomasso de Castro. Sepultamento ontem.

Helena Marchiori Pequeno, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octávio Marchiori e Lúcia Carolo. Sepultamento ontem.

Ivo Ademir dos Santos Bueno, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Celio Bueno e Terezinha Correa dos Santos Bueno. Sepultamento ontem.

Ivone de Oliveira Miranda, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Lirio de Miranda e Tereza de Oliveira Miranda. Sepultamento ontem.

Jandira Pereira Braga, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitória Thome. Sepultamento ontem.

João Constantino Rizental Kotzias, 74 anos. Filiação: Constantino João Kotzias e Luíza Rizental Kotzias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Nossa Senhora do Rosário Paranaguá.

João de Souza, 79 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Maria de Lourdes de Souza. Sepultamento ontem.

Joaquim Ignácio Tupy Caldas Silveira da Mota, 57 anos. Filiação: Coriolano Caldas Silveira da Mota e Nara Teresinha Moura Tupy Caldas S da Mota. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 – CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

José Andrade Pereira, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Custodio Pereira e Marcionilia de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Berti.

José Maria Messias Ferreira, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ataides Messias Ferreira e Silveria Maria Roberta Ferreira. Sepultamento hoje, Outros.

José Porto Filho, 55 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Porto e Olivia de Oliveira Porto. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de local a ser designado.

José Svoboda, 82 anos. Profissão: policial civil. Filiação: João Svoboda e Maria Svoboda. Sepultamento ontem.

Josefina da Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingas Amélia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Larissa Beatriz Petez Steler, 20 anos. Profissão: secretária. Filiação: Paulo Steler e Zélia Petez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leandrina da Cruz de Oliveira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Geniplo da Cruz e Maria Antônia da Cruz. Sepultamento ontem.

Leticia Stefani Inácio Raimundo, 24 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Ricardo Alexandre Raimundo e Jozaine Inácio Raimundo. Sepultamento ontem.

Levy Pacheco Filho, 68 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Levy de Oliveira Pacheco e Dirce Levy Massolin Pacheco. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Vaticano Curitiba.

Lorenzo Ryan da Silva Carvalho, 5 mes(es). Filiação: Franciele da Silva Carvalho. Sepultamento ontem.

Ludemir Ferreira Xavier, 50 anos. Filiação: Abel Xavier e Ivone Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Luiz Fernando Kerscher, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Rodolfo Kerscher e Maria Aurelia Kerscher. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Manoel Cristóvão dos Santos, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Cristóvão dos Santos e Izabel Filismina da Conceição. Sepultamento ontem.

Manoel Ricardo da Silva, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ricardo da Silva e Joana Verônica da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Manoelina Cândida Salvador, 73 anos. Filiação: Genesio Alves Modesto e Benedita Cândida Modesto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Márcio Hartmann, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Helena Hartmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Marco Aurélio Gasparello do Rosário, 67 anos. Profissão: fotocompositor(a). Filiação: Odyr Gasparello do Rosário e Maria José Gasparello do Rosário. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Costa, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Alves Pontes e Benedita Martins Pontes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Maracana Colombo.

Maria Yamada Sasaoka, 85 anos. Filiação: Yamada Keitaro e Hilde Yamada. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria de Lourdes Pedroso, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilio Rodrigues e Alaide Rodrigues. Sepultamento ontem.

Mário Ari Ganho, 89 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Ângelo Emílio Ganho e Domingas Marcon Ganho. Sepultamento ontem.

Marise Gomes, 65 anos. Profissão: dentista. Filiação: João Silvino Gomes e Laura Rizzardi Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marli de Oliveira Lima, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ladislau Topolski e Ernestina Topolski. Sepultamento ontem.

Marlon Galbo de Almeida, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sílvio Fernando de Almeida e Cleuza Galbo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Mathias Augusto Bohn, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Nelson Dissenha e Eunice Rosa Bohn. Sepultamento ontem.

Noel de Souza, 64 anos. Filiação: Constantino Souza e Maria do Nascimento Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Odilon Domingos Lucindo, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Domingos Lucindo e Maria de Souza Lucindo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Orlando Fernandes dos Santos, 83 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Simão Fernandes dos Santos e Maria Marques dos Santos. Sepultamento ontem.

Orlando Toso, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Balduino Toso e Paulina Maria Santina Toso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rildo Fernando Vieira Araújo, 33 anos. Profissão: operador(a) produção. Filiação: Jaime Vieira Araújo e Maria Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Mortuária Siriema.

Roberto Chinasso, 101 anos. Filiação: Francisco Chinasso e Paulina Emília Chinasso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Rosmar Dezonet, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Waldemiro de Lara e Hilda Clara Volerte de Lara. Sepultamento ontem.

Rubens Rodrigues, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benjamin Rodrigues e Catarina Padilha Rodrigues. Sepultamento ontem.

Sheila do Rocio Nascimento Siqueira dos Santos, 50 anos. Filiação: Natalino Siqueira e Vilma Nascimento Pedroso. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2.

Terezinha Maria Rocha Cardozo, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deli de Oliveira Rocha e Vitalina Maria Rocha. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Aa Icaraima.

Vera Leal Dziurkowski, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulino dos Santos Leal e Maria Lovate Leal. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Waldecir Krewer, 49 anos. Profissão: frentista. Filiação: José Teobaldo Krewer e Cornelia Krewer. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Wemerson Souza Silva, 26 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jaci Bernardes da Silva e Roseli Souza Dias. Sepultamento ontem.

Weverton Inicencio dos Santos, 22 anos. Filiação: Ozorinho Ribeiro dos Santos Filho e Débora Inocêncio Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Paranaense de Camp. Grande do Sul PR.

Yolanda Pereira de Morais Coelho, 87 anos. Filiação: Celestino Barroso de Morais e Amália Pereira de Morais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal Boqueirão.

Yolanda Prestes de Moraes, 82 anos. Filiação: Leonco Prestes e Irene Ronsani Prestes. Sepultamento ontem.

