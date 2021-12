ABIGAIL DE SA XAVIER, 81 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: ALTAMIRO DE SA e HELENA DALLAGASSA DE SA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 3. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA.

ALESSANDRO MONTAGNINI, 31 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: e MARLY MONTAGNINI. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 15:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CMAV. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

ANA CASCIMIRO COSTA, 93 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL CASCIMIRO e FLORENTINA BATISTA. Sepultamento ontem. Local do Velório: OUTROS – CAPELA BOM PASTOR–PINHAIS. Local do Sepultamento: (PIRAQUARA) CEM MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS.

ANGELINA DOS REIS SIMOES, 62 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OUTROS. Filiação: LAZARO COUTINHO SIMOES e GERALDA CONCEICAO SIMOES. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 12:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

ANTONIO BARBOSA, 81 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: SALVADOR BARBOSA e DIONISIA DE FARIA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSARIO COLOMBO. Local do Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL N SRA DO ROSARIO.

ARILTON JOSE DE MOURA, 56 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OUTROS. Filiação: MORIVALDE JOSE DE MOURA e ZULMIRA MACHADO DE MOURA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA PAROQUIAL DO ORLEANS. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL COLONIA ORLEANS.

CIRO ALFREDO CONSENTINO, 47 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Filiação: NEWTON CONSENTINO e RELINDIS CELESTE BIEBERBACH CONSENTINO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

DANIEL VIDAL, 32 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: METALÚRGICO. Filiação: SEBASTIAO VIDAL e MARIA APARECIDA VIDAL. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 17:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO GABRIEL – COLOMBO. Local do Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL.

DARCI MACHADO DE CAMARGO, 79 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OFICIAL. Filiação: JOAO MACHADO DE CAMARGO e LEOPOLDINA MACHADO DE CAMARGO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ). Local do Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO.

DENAIR RODRIGUES DOS SANTOS, 69 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: e ESMERALDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 15:00h. Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ADVENTISTA PROMESSA DE SANTA HELENA. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM.

DIRCEU LOURENCO DA SILVA, 68 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: FRANCISCO LOURENCO DA SILVA e ANTONIA BORGES DE MELO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021. Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR. Local do Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA.

DORALINA DE JESUS RAMOS, 87 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA RAMOS e BALBINA VERGILIA DE RAMOS. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 03. Local do Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE.

EDINA DE SOUZA, 82 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: GERMANO FRONZA e AMBROSIA FRONZA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 14:00h. Local do Velório: IGREJAS – IGREJA DE GUARATUBA PR. Local do Sepultamento: OUTROS.

FERNANDO JOSE BASTO BATISTA, 36 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: LAERCIO RIBEIRO BATISTA e MARIA DA CONCEICAO BASTO DE ARAUJO R BATISTA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 1. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA.

FRANCISCO DO AMARAL, 81 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO MARCELINO DO AMARAL e MARIA FRANCISCA DO AMARAL. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA).

GIORDANA VIEIRA DE AQUINO, 5 dia(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: MENOR. Filiação: REGINALDO JORGE DE AQUINO e ANGELITA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento ontem. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

GUINE FERNANDES GARCIA, 89 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SALVADOR FERNANDES SANCHES e ISABEL GARCIA ASCENCIO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:30h. Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

HELGA KLINGBEIL, 78 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: EMANUEL KLINGBEIL e BERTHA KLINGBEIL. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 01 MUNICIPAL BOQUEIRÃO CURITIBA PR. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

HENRIQUE ROSA, 72 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO SANTOS ROSA e MARIA JOANA ROSA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

JAIR PIRES DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: PEDREIRO. Filiação: ABEL PRADO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 13:00h. Local do Velório: DIRETO. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL BOQUEIRÃO.

JANE DE OLIVEIRA CARVALHO, 44 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARLOS FRANCO DE CARVALHO e EDIT DE OLIVEIRA CARVALHO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 14:00h. Local do Velório: CAPELA COMUNITÁRIA MONTEIRO LOBATO – TATUQUARA. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM.

JOAO ALBERTO KMITA, 62 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: AUXILIAR CARTÓRIO. Filiação: WLADEMIRO KMITA e GENOVEVA KMITA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 14:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 01. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL ÁGUA VERDE.

JOAO PEDRO GUSSO, 88 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CONSTANTE GUSSO e MARIA CAVICHIOLO GUSSO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 09:00h. Local do Velório: OUTROS – JACARANDA. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE.

KATIA REGINA BORGES DOS SANTOS, 48 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SILVA SANTOS e MARIA DAS GRACAS BORGES. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 13:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA).

LORI PEPE GELENSKI, 71 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: DIAMIRO DOS SANTOS PEPE e TEREZA MULINARI PEPE. Sepultamento ontem. Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE IRATI//PR. Local do Sepultamento: OUTROS.

LUIZ CARLOS ALVES DA ROCHA, 60 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO ALVES DA ROCHA e EMILIA SOUZA BORGES DA ROCHA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 10:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA DE GARUVA SC. Local do Sepultamento: OUTROS.

MARIA CELIA DA SILVA, 81 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: AMADOR VICENTE DA SILVA e LAZINHA CORREIA MORAES. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA NATALINA BERTI (S.J.DOS PINAHIS). Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM.

MARIA DE LOURDES VALERA, 83 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO MARTINS e FRANCISCA MARTINS. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA.

MARIO SERGIO MORO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO ITALO LAZAROTTO DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES MORO DE OLIVEIRA. Sepultamento ontem. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU.

MARTHA SORGICK, 87 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: AGRICULTOR. Filiação: e CATHARINA SORGICK. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 10:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA TANGUA – ALMIRANTE TAMANDARE. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL ABRANCHES.

MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: GERENTE. Filiação: ALFREDO BOANERGES DE OLIVEIRA e MARLENE PLETSCHER DE OLIVEIRA. Data de Sepultamento: 9 de dezembro de 2021 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 2. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA.

MERCEDES SOPPA, 93 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MIGUEL SCHLICHTA e LEOCADIA SCHLICHTA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL ABRANCHES.

NAUTILIO DOS PASSOS, 80 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OUTROS. Filiação: BRASILIO DOS PASSOS e PEDROLINA VEIGA DOS PASSOS. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

ORILDE MARIA ROMANN, 79 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: OBERIO ROMANN e ELISA FIANETTI ROMAN. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021. Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ. Local do Sepultamento: OUTROS.

PAULO ROBERTO GONCALVES, 81 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OUTROS. Filiação: e EMILIA PEREIRA GONCALVES. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021. Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUN. UMBARA. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL DE UMBARÁ.

PEDRO ADIR FERREIRA, 46 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO OLEVI FERREIRA e JOANA RIBEIRO FERREIRA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 16:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SAO JOSE DOS PINHAIS PR. Local do Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA.

RENATO CARRANO FERREIRA DA COSTA, 90 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: NEWTON FERREIRA DA COSTA e SYLVIA CARRANO COSTA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 11:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU. Local do Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU.

ROSA SANTANA, 94 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: DO LAR. Filiação: CLEMENTE SANTANA e LAUDELINA SANTANA. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 16:30h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL. Local do Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL.

RUBENS DE AZEVEDO, 66 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: TECNÓLOGO. Filiação: ARNALDO QUINTINO DE AZEVEDO e VIRGILIA VERGILI DE AZEVEDO. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 16:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS). Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS).

RUBENS DE SOUZA FREITAS, 79 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Filiação: JOAO BORGES DE FREITAS e SYLVANIRA DE SOUZA FREITAS. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 09:30h. Local do Velório: OUTROS – ABEMBAR CURITIBA PR ;. Local do Sepultamento: (CURITIBA) MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA.

TATSUO KOJIMA, 70 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: KENKO KOJIMA e SAYO KOJIMA. Sepultamento ontem. Local do Velório: IGREJAS – IG. EVANGELICA QUADRANGULAR. Local do Sepultamento: OUTROS.

TIMOTEO THEODORO DA LUZ, 64 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: CASEIRO(A). Filiação: JOAO THEODORO DA LUZ e ORALINA DE AVILA DA LUZ. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 17:00h. Local do Velório: CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ). Local do Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO.

VALERIA JONHER, 96 ano(s). Data de Falecimento: terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE WILLE e LUIZA WILLE. Data de Sepultamento: 8 de dezembro de 2021 às 18:00h. Local do Velório: OUTROS – CAPELA JADE. Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR).

