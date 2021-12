Acacio Correa Filho, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Acacio Correa e Zita Costa Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Alceu David Alves de Oliveira, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Augusto Alves de Oliveira e Maria Alves de Oliviera. Sepultamento ontem.

Alessandra Cristina Martins, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idilio Martins e Cleusa Luíza Caetano. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Pereira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francolino Rodrigues de Moura e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ubirata, saindo da Capela Cemitério Municipal de Ubirata.

Anaor Domingues da Silva Lopes, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Wander Lopes e Isolda Domingues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Anderson de Souza, 29 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Rogério de Souza e Tereza Moreira de Souza. Sepultamento ontem.

Antônia de Freitas Carvalho, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alifalis de Paula Freitas e Maria Aparecida de Freitas. Sepultamento ontem.

Asaphe Gusttavo Almeida de Oliveira, 1 mes(es). Filiação: Wender Santos Oliveira e Keila Juliana Almeida de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, no Cemitério Municipal de Rosário Oeste, saindo da Capela do Municipal de Rosário Oeste.

Clara Zgoda Zimer, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jacob Zgoda Filho e Clara Zgoda. Sepultamento ontem.

Claudionor Pedro Lobo, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Antônio Lobo e Dolores Maria Espíndola. Sepultamento ontem.

Dalcimar Denzer Lucas, 29 anos. Profissão: servente. Filiação: Darci Lucas e Cecília Denzer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de local a ser designado.

Elenita Aparecida Berezuki, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odivanzir Vieira Berezuki e Maria de Lourdes Berezuki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Eliane Rachel Bernardine, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu Bernardine e Joana Bernardine. Sepultamento ontem.

Ennio Fornea, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Amedeo Fornea e Teresa Michieloto. Sepultamento ontem.

Fábio Tomich Buchmann, 45 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Ernani Lopes Buchmann e Elane Tomich Buchmann. Sepultamento ontem.

Fernando Rogério Senna Calderari, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alfredo Calderari e Maria de Lourdes Senna Calderari. Sepultamento ontem.

Francisca Truchinski Doepfer, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Truchinski e Lúcia Kaminski. Sepultamento ontem.

Francisco Soares de Oliveira, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Soares de Oliveira e Josefa Matia de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Campo Mourão.

Gercindo Gonçalves de Freitas, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alcindo de Paula Freitas e Jandira Gonçalves de Freitas. Sepultamento ontem.

Gisele Fabiani Sampaio, 42 anos. Profissão: manicure. Filiação: Joaquim Carlos Sampaio e Sandra Maria Sampaio. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Hamilton Rodrigues dos Santos, 73 anos. Filiação: Cerilio Correira dos Santos e Maria Rodrigues dos Santos. Sepultamento sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 às 9hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Heloisa Domingues da Silva, 73 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Domingues da Silva e Josefa Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Hermes Woestehoff, 66 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Horst Woestehoff e Ruth Woestehoff. Sepultamento ontem.

Ivani Marques de Carvalho, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silos Marques da Cunha e Izalina Marques de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Carlopolis (PR), saindo da Capela do Cemitériode Carlopolis (PR).

João Abrão, 97 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Abrão e Maria da Luz Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Kuczera, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edmundo Kuczera e Tereza Sguario Kuczera. Sepultamento ontem.

Jobe Severo, 83 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Pedro Antunes de Oliveira e Faustina Lydia Severo. Sepultamento ontem.

José Bonetes, 65 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Tertuliano Bonetes e Nilda Prestes Bonetes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Francisco Antônio, 39 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Nelson Antônio Filho e Maria do Carmo Francisco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja na Cidade de Piraquara (PR).

José Padilha, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ernesto Padilha e Joaquina Rodrigues Padilha. Sepultamento ontem.

Lucas Reginaldo dos Santos, 43 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João André dos Santos Neto e Maria Darly Veloso dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Cemitério de Piraquara.

Luiz Carlos Moreira, 75 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Fabrício Moreira e Otília Moreira. Sepultamento ontem.

Luíza Gabriel de Oliveira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gabriel do Nascimento e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Malci Leite de Freitas, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria de Freitas e Tereza de Jesus Leite de Freitas. Sepultamento ontem.

Mara Irene Ferreira, 53 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Leonardo Cândido Ferreira e Purcina Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo de Igreja Frei Miguel Cic.

Maria de Fátima Sales, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eufrazio Joaquim da Silva e Luíza da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Mário Marcos Souza, 52 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Hamilton Souza e Terezinha de Jesus Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacarandá.

Mário Sérgio Zanoni, 68 anos. Profissão: supervisor(a) recursos humanos. Filiação: Gildo Zanoni e Maria Apparecida de Lima. Sepultamento ontem.

Nilson Augusto Martins, 65 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Geraldo Augusto Martins e Júlia Ruivo Martins. Sepultamento ontem.

Oscar Cezario, 66 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Orestes Francisco Cezario e Natália de Oliveira Cezario. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Bugre / Balsa Nova.

Paulo Melo, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel José Melo e Maria Melo. Sepultamento ontem.

Precilio Lomes do Nascimento, 85 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Simplicio Lomes do Nascimento e Marcelina Lomes de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Monteiro Lobato / Tatuquara.

Roger Marhantter Mehl, 40 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Jorge Mehl e Dulcineia Aparecida Dias Carvalho Mehl. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Sebastiana Gutstein Skori, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gutstein e Anna Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Sebastião Vaz Carvalhaes, 64 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Guilherme Vaz Carvalhaes e Maria Alves Vaz Carvalhaes. Sepultamento ontem.

Teresa José de Oliveira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel José de Oliveira e Germinia Luíza de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela 4 Vertical.

Therezinha de Mattos Domingues, 85 anos. Filiação: Francisco de Mattos e Lídia de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério São João Batista / em Bela Vista do Paraíso, saindo da Capela em Bela Vista do Paraíso.

Valdeci de Jesus Faria, 50 anos. Filiação: Antônio Artigas de Faria e Ilda Faria. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Deus É Amor – Rio Branco do Sul.

Walmir Martins, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rivadavia Martins e Marlise Krause Martins. Sepultamento ontem.

Willian Koroluk Ciorcero, 35 anos. Filiação: Donato Ciorcero e Deonisia Koroluk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Manaca.

Web Stories