Adanil Santos Borges, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvano Teotonio dos Santos e Sílvia Leonarda Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ademir Formonte, 71 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Formonte e Neli Formonte. Sepultamento ontem.

Adenilton Marques Faria, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hamilton Faria e Josimara Riberio Marques. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Municipal.

Alexsandro Vargas Pellanda, 43 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Acir Geraldo Pellanda e Inês Vargas Pellanda. Sepultamento ontem.

Alfonso Govatski, 52 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ludovico Govatski e Helena Govatski. Sepultamento ontem.

Alice dos Santos Oliveira, 5 anos. Filiação: Jean David de Souza Oliveira e Marizeli Góes dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Saudade Guarapuava PR, saindo da Capela Pax Cristo Rei de Guarapuava PR.

Alzira Alves Teixeira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Parailio Alves e Maria Eugenia Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Apucarana.

Amadeu Ferrarini, 74 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Carmelino Ferrarini e Lúcia Eugenia Schena. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Cap do Cemitérioda Colônia Faria.

Ângelo Manoel Vardanega, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Carlos Vardanega e Regina da Rocha Vardanega. Sepultamento ontem.

Arlindo Vaintuk, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Vaintuk e Tecla Vaintuk. Sepultamento ontem.

Arno de Freitas Antônio, 74 anos. Filiação: Osvaldo José Antônio e Maria Flora de Freitas Antônio. Sepultamento ontem.

Belquiz de Jesus Bassetti, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eurides Bassetti e Rosa Maria de Lucas Bassetti. Sepultamento ontem.

Carlos Beruski, 65 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Gregório Beruski e Ana Miskalo Beruski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Joaquim Távora.

Clara Teresa Bento, 67 anos. Profissão: diarista. Filiação: Aparecido Bento e Leonice dos Anjos Claudino Bento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja na Vila Autodromo – Cajuru.

Clodomir Benedicto Paixão, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Paixão Lourenço e Augusta Barbosa Paixão. Sepultamento ontem.

Dirceu Antônio Lustoza do Nascimento, 52 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Dary Lustoza do Nascimento e Romaria Cordeiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Edilberto Polidoro, 94 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alcindo Polidoro e Amélia Polidoro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Elaine Anna Bernardi, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Dionísio Bortoli e Ida Pedrazza Bortoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Elci Rocimar Chagas Tavares, 81 anos. Filiação: Nelson Seguiz Tavares e Stael Chagas Tavares. Sepultamento ontem.

Eliel dos Santos Moreira, 38 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdir Hoffmann Moreira e Maria de Araújo dos Santos Moreira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Ephraim Siqueira Gomes, 46 anos. Profissão: produtor(a) jornalismo. Filiação: José Gomes de Jesus e Benvinda Siqueira Marcolo. Sepultamento ontem.

Filomena Rauen Carvalho, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pureza Rauen. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Francisca Fernandes Preto, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Rodrigues Preto e Gertrudes Fernandes Preto. Sepultamento hoje, Cemitério Central de Morretes PR, saindo de Capela Central de Morretes PR.

Glaci Pangracio, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Skibinski e Joaquina Skibinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Jaime Erlei Chiotti, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Achiles Osvaldo Chiotti e Anna Chiotti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Católica Medianeira / Boa Vista.

João Carlos Pires Ribeiro, 75 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Francisco Ribeiro Sobrinho e Divanira de Melo Enes Ribeiro. Sepultamento quinta-feira, 17 de março de 2022 às 17hh, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de A Defnir.

José Caetano Lemes, 87 anos. Filiação: Paulo Lemes de Almeida e Dejanira Caetano de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

José Otto, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gregório Otto e Filomena Muraski Otto. Sepultamento ontem.

Josiel Oliveira Cordeiro, 50 anos. Filiação: João Cordeiro e Onezia de Oliveira Cordeiro. Sepultamento ontem.

Jurema Pinheiro Dalcomune, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Pinheiro dos Santos e Maria Alves Rodrigues. Sepultamento ontem.

Kleyton Leite, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Neori Leite e Adriana da Silva Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela em São José dos Pinhais.

Lino Henrique Soares Cordeiro, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Alberto Cordeiro e Tereza de Jesus Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lourdes Zibetti, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcelino Tagliari e Yolanda Balbinotti Tagliari. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luís do Nascimento Martins, 86 anos. Filiação: Antônio Augusto Martins e Piedade de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maira de Andrade Borges, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Dulcineia Borges. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Cemitério da Sede.

Manasses Mendes de Mattos, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Roque Mendes de Mattos e Maria do Carmo de Mattos. Sepultamento ontem.

Manilda Vieira de Freitas, 86 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Vieira da Costa e Margarida Luciano. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo da Capela Municipal Morretes.

Maria Clarice Soares de Lima, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Francisco de Lima e Maria Soares de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Elena Grossi, 71 anos. Profissão: divulgador(a). Filiação: Antônio Grossi e Cecília Buzini Grossi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Prever Maringá (PR).

Maria Marcal, 61 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Antônio Marcal e Luzia Marcal. Sepultamento ontem.

Maria Pinheiro dos Santos, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pinheiro dos Santos e Maria Roza de Fraga. Sepultamento ontem.

Marlene Chaves Ubatuba, 87 anos. Filiação: Oscar Bueno Chaves e Delfina Ferreira Chaves. Sepultamento ontem.

Melania de Fátima da Silva, 57 anos. Filiação: José Cardoso e Luzia de Souza Cardoso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Neuza Maria Paduim Vieira, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Anizio Paduim e Therezinha Veber Paduim. Sepultamento ontem.

Ocimar Alves Modesto, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Alves Modesto e Vitória Amador Modesto. Sepultamento hoje, Cemitario Municipal Campinas, saindo de Municipal.tunasPR.

Ondina Santana Ferreira, 83 anos. Filiação: Nicolau Santana e Ana Cardoso Koslovicz. Sepultamento ontem.

Onice Almeida do Nascimento, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Paes do Nascimento e Aracy de Almeida Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Alto Boqueirão.

Paulo Amada de Oliveira, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ana Amada de Oliveira. Sepultamento hoje, São Roque /piraquara, saindo da Capela São Roque / Piraquara.

Rolf Rainer Kalker, 76 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Albert Kalker e Ruth Kalker. Sepultamento ontem.

Rosedete Antonieta Trentim Marchanek, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Trentim e Balberina Trentim. Sepultamento ontem.

Ubiratan Olandoski Veiga, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Laudalio Veiga e Gilda Maria Luíza Veiga. Sepultamento ontem.

Zoraide dos Santos, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Francisco dos Santos e Zelinda Izidoro dos Santos. Sepultamento ontem.