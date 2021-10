Albertina Milek de Oliveira, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alberto Milek e Josefina Puka Milek. Sepultamento ontem.

Almir Navarro, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Navarro e Dorcelina Pimentel Navarro. Sepultamento ontem.

Andrelino Benvindo Correa, 79 anos. Filiação: Benvindo José Correa e Rosa Correa de Souza. Sepultamento ontem.

Antonieta Paese Weber, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Serafim Paese e Maria Paese. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Antônio Caetano de Souza, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Caetano de Souza e Izabel Félix Fragoso. Sepultamento ontem.

Antônio Ferreira Furtado, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Euclides Ferreira Guimarães e Maria da Luz Furtado Guimarães. Sepultamento ontem.

Antônio de Franca Góes, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Porfírio Mendes Góes e Cecília de Franca Góes. Sepultamento ontem.

Arcelino Correa Prado, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulino Correa Prado e Madalina Alves Freitas. Sepultamento ontem.

Custodia Maria Mendes, 76 anos. Filiação: Aidio Francisco da Silva e Benedita das Dores da Silva. Sepultamento ontem.

Daniel Rodrigues Gonçalves Batiston, 1 dias. Filiação: Amadeus Rodrigues Gonçalves Júnior e Caroline Gonçalves Batiston. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Edite Rauch, 76 anos. Filiação: João Rauch e Joana Rauch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Edmar Dallmann, 63 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Alfredo Dallmann e Martha Dallmann. Sepultamento ontem.

Eunice Doza de Carvalho, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olívio Pereira de Carvalho e Mailde Doza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Francisco de Assis Nunes Pereira, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eduardo Antunes Pereira e Carlinda Nunes Pereira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Geni Alves, 77 anos. Filiação: Luiz Alves de Aquino e Cesarina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Quatigua.

Geraldo Alves Pereira, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Agripino Alves Pereira e Josefa Alves Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hilda Alves dos Santos, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Tertuliano Alves da Paixão e Roza Stefanissen da Paixão. Sepultamento ontem.

Iluir de Oliveira, 68 anos. Filiação: Lorival Rodrigues de Oliviera e Iracema de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 4 de novembro de 2021, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Irene Schultz, 73 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Francisco Schultz e Etelvina Cordeiro Schultz. Sepultamento ontem.

Ivo Luiz Baggio, 70 anos. Filiação: Eduardo Baggio e Leonor Trillo Baggio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Ivonete Couto da Silva, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira da Silva Neto e Sônia Couto da Silva. Sepultamento ontem.

Jair Jaime Koerich, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jaime José Koerich e Neide Brignoli Koerich. Sepultamento ontem.

Jenezio da Cruz Alves, 75 anos. Filiação: Gustavo Valêncio Alves e Carmem da Cruz Alves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

João Basílio Descorovaime, 50 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Anastácia Bescorovaine. Sepultamento ontem.

João Maria Alves de Andrade, 88 anos. Filiação: Pedro Alves de Andrade e Joana Rodrigues Pinto. Sepultamento ontem.

José Cláudio Goncalvez Pereira, 51 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Gonçalves Pereira e Iolanda Rocha Loures. Sepultamento ontem.

Lamberto João Guerreiro, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João de Aquino Guerreiro Filho e Adelaide da Rosa Guerreiro. Sepultamento ontem.

Lindoir dos Santos, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Almira dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Benedito Wille, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gerson Wille e Olinda Motta Wille. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Emiliano, 71 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Emiliano e Maria da Luz Emiliano. Sepultamento ontem.

Luiz Eduardo Olinger, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rubens Monguilhott Olinger e Hozana Cristina da Silva. Sepultamento ontem.

Macario Pereira de Azevedo Neto, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Batista Pereira de Azevedo e Delinda Perogini de Azevedo. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Burgo, 63 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Burgo Filho e Maria Aparecida Donadio Burgo. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Anraku, 67 anos. Profissão: balconista. Filiação: Lúcia Firsst. Sepultamento ontem.

Marya Eduarda de Lima Rebelo Jorge, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Ricardo Jorge e Edivone de Lima Rebelo. Sepultamento ontem.

Michael Fernando Delgado, 31 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Rosemeri Delgado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Canaa.

Nair Kovalski, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alfredo Miguel e Maria Bukoski. Sepultamento ontem.

Nelson Gomes dos Santos, 81 anos. Profissão: radialista. Filiação: Antônio Gomes dos Santos e Hermínia Maciel dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Nevair Martins de Lara Antunes, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florisnal Martins de Lara e Maria Rosa de Lara. Sepultamento ontem.

Odete Azevedo Lopes, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justino Azevedo de Souza e Alzira Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Paulo Henrique Bevilaqua Rossetti, 37 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Clair Luiz Rossetti e Miriam Maria Bevilaqua Rossetti. Sepultamento ontem.

Roberto Augusto Gall, 67 anos. Filiação: Carlos Augusto Gall e Ilza de Matos Gall. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2.

Ruth Sofiati Faria, 85 anos. Filiação: Reinaldo Sofiati e Angelina Ferro Sofiati. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municpal de Rio Branco do Sul(PR).

Ruth Wotkoski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tiago Rolim Barbosa e Tarcilia Francisca de Oliveira. Sepultamento ontem.

Santa Roza Soeiro Menghini, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Maria Soeiro e Stella Bube Soeiro. Sepultamento ontem.

Terezinha Deluchi, 88 anos. Filiação: Marcolina Nunes de Freitas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Diamante.

Valdecir Fernandes de Souza, 73 anos. Filiação: Duarte Fernandes de Souza e Claraide Careli Duarte. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Vilmar Leite de Miranda, 42 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Leite de Miranfda e Amélia Caus Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Viriato Nunes, 85 anos. Profissão: guardião. Filiação: Oliverio Nunes e Elizia Martins de Souza. Sepultamento ontem.

