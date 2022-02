Alfredina Michaud Negrão, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alfredo Michaud e Angelina Margarida Michaud. Sepultamento ontem.

Alisson Ramos da Silva, 23 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nelson Ferreira da Silva e Maria Aparecida Ramos. Sepultamento ontem.

Beatriz Aparecido Osik, 56 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Eugênio Osik e Helena Osik. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Izidoro Pereira, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ricardo Izidoro Pereira e Arlete Walger Izidoro Pereira. Sepultamento ontem.

Carlos da Silva Lima, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fernando Alves Lima e Rosa Lúcia da Silva Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista.

Cecília Duma Ivanik, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Duma e Rosa Marques Duma. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Dalgeni Pereira Waltrick, 60 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Belisario dos Santos Waltrick e Noêmia Moreira Maltrick. Sepultamento ontem.

Dorival Carneiro, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odilon Carneiro e Grinauria Albuquerque Carneiro. Sepultamento ontem.

Durvalina Fernandes de Almeida, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agostinho Pereira de Almeida e Luíza Fernandes de Almeida. Sepultamento ontem.

Eloina Rodrigues Mota, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nivaldo Oliveira Mota e Mazilda Rodrigues Mota. Sepultamento sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Guaramirim Sc.

Elpidio Alves Gomes, 3 dias. Filiação: Josuel Alves Augustinho e Ana Lúcia Gomes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Enio Teles de Souza, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Algemiro Teles de Souza e Carlinda Ribeiro de Souza. Sepultamento ontem.

Genny dos Reis de Almeida, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito dos Reis e Florentina Petroski. Sepultamento ontem.

Gerson Collaco de Andrade, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Atail Collaco de Andrade e Araci Collaco de Andrade. Sepultamento ontem.

Ivan de Souza Machado, 85 anos. Profissão: economista. Filiação: Eurides Pereira Machado e Iza de Souza Tavares Machado. Sepultamento ontem.

Ivo Leodenis dos Santos, 72 anos. Filiação: Alexandre José dos Santos e Maria Luíza Gaspar. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Jaime Roque Pelizzari, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Pelizzari e Erilde Pelizzari. Sepultamento ontem.

João Czelusniak Neto, 66 anos. Profissão: militar. Filiação: Aloisio Czelusniak e Ritta Rodrigues Czelusniak. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano.

Jorge Marcelo dos Santos, 41 anos. Filiação: Antônio dos Santos e Lídia dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela São Rafael Curitiba (PR)..

José Benedito Alexandre, 67 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: José Alexandre e Orazila Sarubo Alexandre. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Juvina Wichinevsky Paes, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Anastácio Wichinevsky e Antônia Wichinevsky. Sepultamento ontem.

Laura Correa da Silva, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Deamiro Correa da Silva e Piedade Rodrigues Moreira. Sepultamento ontem.

Luciano Paz, 30 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sebastião Moreira Paz e Josefina Veloso Paz. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Mortuária de Campo Magro.

Luiz Carlos Gabardo, 75 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Emílio Gabardo e Clementina Thereza Gabardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Luiz Macario da Silva, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cecilio Macario da Silva e Maria de Campos Silva. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Luiz Salvino Sobrinho, 73 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Rimundo Salviano Sobrinho e Vivencia Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Margarida Cardoso Faria, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Faria e Ana Cardoso. Sepultamento ontem.

Maria Alice de Carvalho Fernandes, 15 dias. Filiação: Aderito Augusto Fernandes e Elaine Cássia de Carvalho. Sepultamento sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 às 13:30h, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Maria Djanira Freitas Brunetti, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor da Silva Freitas e Maria Assunção de Freitas. Sepultamento ontem.

Maria Rita Ramiro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel José do Nascimento e Ana Pires dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Rosa Ferreira, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Hercilio Lidio Ferreira e Luíza Bittencourt Ferreira. Sepultamento ontem.

Mário Berrios Vega, 70 anos. Filiação: Samuel Berrios Pasten e Adriana Rosa Vega Padilla. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Igreja ParanaguáPR.

Mário Emílio Pientosa, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Bronislau Pientosa e Carolina Pientosa. Sepultamento ontem.

Massahaqui Miura, 72 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Negami Miura e Tiyono Miura. Sepultamento ontem.

Maurício de Oliveira Machado, 22 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Maurício da Silva Machado e Jaqueline de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Michael Rodrigo Gonçalves, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Devair Aparecido Gonçalves e Márcia Regina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Nair Nascimento Pereira da Costa, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Renato Thomaz do Nascimento e Nair Guimarães Nascimento. Sepultamento ontem.

Pedro Galvão, 72 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Alaide Teles Galvão. Sepultamento ontem.

Pierre Thurler de Amorim, 63 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Clemir Favilla de Amorim e Sirlea Thurler de Amorim. Sepultamento ontem.

Rejane Terezinha Pimentel, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pimentel e Selma Pimentel. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Mortuária Parque Metropolitano Fazenda Rio GrandePR.

Roberto Kenji Haguio, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Yonekio Haguio e Setuca Gotto Haguio. Sepultamento ontem.

Rogério Roxo da Silva, 61 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Eoclides Barboza da Silva e Joaquina Cecília Roxo da Silva. Sepultamento ontem.

Romilda Bernardi, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Bernardi e Cezarina Muler Bernardi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo – Sitio Cercado.

Roseli Machado da Silva, 54 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Eduardo Machado da Silva e Maria Augusta Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rosilda do Carmo Ferreira de Jesus, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Braulio de Jesus e Isaltina de Souza Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo da Capela Municipal de Pien.

Roza Molina, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Molina Cabrera e Maria Reberti Moreno. Sepultamento ontem.

Ruth Araújo, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Eugênio de Campos e Jandira Fiuza de Campos. Sepultamento ontem.

Sebastião de Brito Silva, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Belizário João dos Santos e Cândida Francisca da Silva. Sepultamento ontem.

Sesina Ferreira da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Soares da Silva e Olímpia Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Sílvio Favoretto, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Favoretto e Catharina Manfron Favoretto. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Imaculada Conceição Campo MagroPR, saindo da Capela Mortuária Imaculada Conceição Balsa NovaPR.

Tereza Galdino, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Galdino e Maria da Conceição Correa. Sepultamento ontem.

Tiago Souza, 74 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Emidio de Souza Avila e Norma Pimentel Souza. Sepultamento ontem.

Vander dos Anjos Rosa, 31 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Vandir de Jesus da Rosa e Rosilda de Oliveira Rosa. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Mendes Alves da Silva, 73 anos. Profissão: divulgador(a). Filiação: Noêmia Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Vera Márcia Schroeder, 63 anos. Profissão: diarista. Filiação: Helmuth Schroeder e Maria José Correia Schroeder. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Willian dos Santos Godinho, 27 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Josemar Godinho e Luciane Teresinha dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.