Adelar Dattein, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ilario Dattein e Semilda Vorpagel Dattein. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Marechal Cândido Rondon PR.

Alvina Holdorf, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leopoldo Menel e Balmira Sarti Menel. Sepultamento ontem.

Amanda Leticia Teixeira da Silva, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ronival Teixeira da Silva e Eliane Cristine Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Ana Maria Pedrosa, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Valdomiro Pedrosa e Juraci de Oliveira Pedrosa. Sepultamento ontem.

Angelina Corollo, 88 anos. Filiação: José Corollo e Hilda Carollo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Cezar Ricardo Matschinske, 73 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Albino Bertholdo Matschinske e Misseramis Dlugosz Matschinske. Sepultamento ontem.

Denise Terezinha Noette, 66 anos. Filiação: Deziderio Neotte e Lindamir Andrade Noette. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de Unilutus.

Diego Fernandes, 28 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sônia Maria Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal Pato Bragado.

Eduardo Carlos Maynardes, 68 anos. Filiação: Luiz Maynardes e Diva Teixeira Maynardes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Enio Vergani, 75 anos. Filiação: Orfeu Vergani Sobrinho e Leonor Funcia Vergani. Sepultamento hoje, Outros, saindo de São José – Ponta Grossa.

Evaldo Ramos, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Riograndino Blanz Ramos e Maria Odete Ramos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Tabatinga – Tijucas do Sul.

Expedito Gonçalves, 76 anos. Filiação: Euclides Elevino Gonçalves e Mara da Conceição Quadros Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ezequiel Bachini, 44 anos. Filiação: Ezio Bachini e Leonilda Bachini. Sepultamento hoje, Outros, saindo de São Sebastião.

Francisco Bonardi, 74 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Atilio Bonardi e Aparecida Lente Bonardi. Sepultamento ontem.

Frederico Fernandes, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ary Fernandes e Matrona Nahyrne Fernandes. Sepultamento ontem.

Gregório Tadeu Kaminski, 75 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Kaminski e Verônica Dunaiski Kaminski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Hana Beatryz Ribeiro, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osni de Fátima Ribeiro e Marli Andriola. Sepultamento ontem.

Isaac Pereira Vieira, 9 mes(es). Filiação: Thiago Fontes Vieira e Gabriela Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Isaira Rodrigues Martins Veloso, 66 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Catarino Rodrigues Martins e Fortunata da Silva Paula. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

João Vitor de Souza Gonçalves, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Aníbal Gonçalves e Neuli Terezinha Carvalho de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Agarú Cachoeira São José dos Pinhais PR.

Joni Fernandes, 26 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sônia Maria Fernandes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal de Pato Bragado.

Leonida Devigili Venturi, 86 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Arthur Devigili e Rosa Devigili. Sepultamento ontem.

Luiz Joaquim Gonzaga Simão, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Simão e Maria Albina Gonzaga Simão. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Marcelino Carlos Zamarchi, 55 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Taudelino Zamarchi e Belarmina Elizabeth Zamarchi. Sepultamento ontem.

Maria Correa Mont Alegre, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Correa e Ana Maria Franca Correa. Sepultamento ontem.

Maria Izabel Grandi Mazzorana, 76 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Luiz Grandi e Anilde Savaris Gradi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Parque São Pedro.

Maria Luíza da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Caetano da Silva e Maria Simão de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Melitta Jeny Bauml Martins, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ludovico Bauml e Maria Bauml. Sepultamento ontem.

Natália Locatelli, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Gaieski e Catharina Pizato. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Nerlande Joseph, 33 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Marcel Jopseph e Alcina Bourgoly. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Norberto Luiz Bundt, 83 anos. Filiação: Fredolino Bundt e Herta Gehrke Bundt. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Otília Ribeiro Mello, 109 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ana Ribeiro Mello e Ana Ribeiro Mello. Sepultamento ontem.

Patricia Boeno Ferreira, 35 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Rubens Mendes Ferreira e Maria Madalena Boeno. Sepultamento ontem.

Pedrina Maria José, 88 anos. Filiação: José Felisberto de Souza e Benedita Velozo de Jesus. Sepultamento ontem.

Renata Eliane Moraes Fernandes, 51 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Erica Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano Almirante Tamanadare PR.

Rozeli Abrão, 74 anos. Profissão: jornalista. Filiação: João Abrão e Adelaide Azure Abrão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Terezinha da Luz Machado, 68 anos. Filiação: Otávio Aires Machado e Zoraide da Luz Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Therezinha Maria do Espírito Santo, 90 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Jacomo Cersozimo e Maria Cândida do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Memorial do Luto Curitiba.

