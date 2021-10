Afonso Prestes dos Santos, 82 anos. Profissão: abastecedor(a). Filiação: Campolim Prestes dos Santos e Felipa Aires dos Santos. Sepultamento ontem.

Almir Carlos de Andrade Wilsek, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Wilsek e Cimira de Andrade Wilsek. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bateias.

Ana Ferreira de Sousa, 89 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Abelino Ferreira de Souza e Maria Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Berti.

Ana Joaquina Vaz Guerra, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira Vaz Filho e Olímpia Ana de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anie Odyr Puperi Fumagalli, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Puperi e Severina Puperi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Anna Franco Kloster, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Nepomoceno e Helena Lavandoski. Sepultamento ontem.

Antônio Bernardo da Silva, 56 anos. Filiação: Camilo Bernardo da Silva e Maria Augusta da Silva. Sepultamento sexta-feira, 22 de outubro de 2021 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Carmela Maria Moreira Gonçalves, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelina Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Cleomar Amaro Martins, 71 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Boleis Martins e Nair Maria Celis Martins. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Daniel Nascimento Piraja, 9 anos. Filiação: Fábio Velozo Piraja e Daniele Silva Nascimento. Sepultamento quinta-feira, 21 de outubro de 2021 às 17hh, Outros, saindo da Capela do Cemitériode Marau /////bahia.

David Ribeiro dos Santos, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel Ribeiro dos Santos e Maria da Conceição Barreto dos Santos. Sepultamento ontem.

Dirceu da Silva Pinto, 44 anos. Profissão: montador(a). Filiação: José Sebastião Pinto e Maria José Pinto. Sepultamento ontem.

Djair Antônio Chaves, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Anbrosio Santiago Chaves e Virgínia Rodrigues Chaves. Sepultamento ontem.

Dorizete Pizzi Zuconelli, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Silvino Pedro Pizzi e Vanilde Libera Pizza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Rio Azul.

Elair Tereza Peruci, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Peruci e Zulmira Ribeiro Peruci. Sepultamento ontem.

Elmondir Damasceno Carpes, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estevão de Souza e Oliria Damasceno Carpes. Sepultamento ontem.

Elza Gelinski, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Izidoro Gelinski e Helena Gelinski. Sepultamento ontem.

Fábio César Santana da Silva, 34 anos. Filiação: Eliane Santana da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Balsa Nova.

Floriana Wonsonwicz dos Santos, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Wonsonwicz e Genoveva Wonsonwicz. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Central de Araucária.

Gildo Miranda Alonso, 54 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Marta Miranda Alonso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Glair Emília Bento Martins, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Manoel Bento Neto e Dalila Zeni Bento. Sepultamento ontem.

Helena Maria Munhoz da Rocha de Medeiros, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Pinto Munhoz da Rocha e Elzita Santos Munhoz da Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Henrique Segan, 75 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Segan e Rosa Burlikovski Segan. Sepultamento ontem.

Igor Sebastian Kokuszka, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Martim Kokuszka e Flávia Irene Kokuszka. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Sede / Almirante Tamandaré.

João Antônio Ferreira Antunes, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Napoleão Thimoteo Ferreira Antunes e Maria Julieta Ferreira. Sepultamento ontem.

João Neves Ferreira, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ana Martins Neves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

José Aparecido Tiago da Silva, 58 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Denivaldo Tiago da Silva e Ana Maria Galdino. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina.

José da Silva, 94 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Querino da Silvaq e Sebastiana da Cruz. Sepultamento segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 às 11:30h, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Juliana Torres, 55 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antero Torres e Jorja Medina. Sepultamento ontem.

Levy Taborda Neto, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lorival Ricardo Taborda e Romelia Coas Taborda. Sepultamento ontem.

Lourdes Ferreira dos Santos, 50 anos. Filiação: Antônio Gonçalo dos Santos e Josefina Albertina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Luís Carlos de Paula, 44 anos. Filiação: Luiz Daniel de Paula e Marlene Terezinha de Paula. Sepultamento ontem.

Luiz Rodrigues Silva, 90 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Atilio Rodrigues Silva e Angelina Roberto de Moraes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Marcelo Borges da Silva, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dorico Machado da Silva e Margarida Borges da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Reghin, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Quirino Vilela e Ana Moratti. Sepultamento ontem.

Maria José de Oliveira Costa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariano Rodrigues de Oliveira e Estaciana Lima de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria das Gracas Fonseca, 74 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Milton Antunes Fonseca e Maria Helena Fajardo Fonseca. Sepultamento ontem.

Marly Moreira de Lara, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Batista Moreira e Etelvina Schroeder. Sepultamento ontem.

Maycon Cristian de Oliveira, 22 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Mário Cristiano de Oliveira e Leandrina Cristiano de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Nilsa Maria Palma, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ângelo Palma e Irina Palma. Sepultamento ontem.

Noêmia de Castro, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Apolinário Ramos e Judith dos Santos Ramos. Sepultamento ontem.

Paulo Dias Monteiro, 62 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Luiz Monteiro e Benedita Dias Monteiro. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio de Andrade, 51 anos. Filiação: Manoel Fernandes de Andrade e Levina Ferreira de Souza. Sepultamento ontem.

Pedro José Crozeta, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Natalio Crozeta e Cecília Mocelin Crozeta. Sepultamento ontem.

Rafael Tumiski, 71 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Tumiski e Maria Derengoski Tumiski. Sepultamento ontem.

Rodrigo Rodrigues da Silva, 17 anos. Filiação: Orfelino Pedroso da Silva e Maria Aparecida Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Tranqueira.

Rosemari D Aquino Nunes, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosário D Aquino Nunes e Olinda Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rui Soares de Camargo, 74 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Reducino Soares de Camargo e Sofia Leite de Medeiros Camargo. Sepultamento ontem.

Seth de Oliveira, 68 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Marciano de Oliveira e Aparecida Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sidinei Camargo Ribeiro, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vilam de Camargo Ribeiro e Dotalina Artigas dos Santos. Sepultamento ontem.

Sílvio Bertoldo de Andrade, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hildebrando B de Andrade e Albina B de Andrade. Sepultamento ontem.

Sônia Aparecida Pereira Martins, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: Rubens Pereira Cândido e Eulina Monteiro Cândido. Sepultamento ontem.

Tereza Gonçalves dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moacir Gonçalves e Enoemia Carneiro Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Campo Mourão Alto Boqueirão Curitiba (PR).

Venício Gervásio Leal, 69 anos. Filiação: José Gervásio Leal e Egydia Ferreira Leal. Sepultamento ontem.

Waldecy Terezinha Rodrigues Alves, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Elias Nemer e Ilidia Bellao Nemer. Sepultamento ontem.

Wesley Evangelista Cândido, 23 anos. Profissão: servente. Filiação: Carlos Alberto Cândido e Andréa Martins Evangelista. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela e Cemitério São Gabriel/ Colombo.

Willian Silva Benites, 29 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Walter Martinez Benites e Márcia Campos da Silva. Sepultamento ontem.

Wilson Ludovico Abdalla, 70 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Geracino José Abdalla e Terezinha Ludovico de Almeida Abdalla. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

