Ademir Miranda Pereira, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Antônio Pereira e Alcina Miranda Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Ademir Siqueira, 49 anos. Filiação: Alcindo Domingos de Siqueira e Maria de Jesus Bueno Siqueira. Sepultamento ontem.

Airton Pereira dos Santos, 54 anos. Profissão: militar. Filiação: José Pereira dos Santos e Maria de Lourdes Santos. Sepultamento ontem.

Alan Batista Moura Simones, 40 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Sebastião Siqueira Simones e Gilda Batista Moura Simones. Sepultamento ontem.

Altevir Bordignon, 88 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Bordignon e Elvira Honório Bordignon. Sepultamento ontem.

Anderson Natal de Abreu da Silva, 45 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Maria Benedita de Abreu da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Antônia Romanel, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geremias Beguetto e Maria Beguetto. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Rodrigues, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Rodrigues e Zoleide Terezinha Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Lustoza do Nascimento, 64 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Dary Lustoza do Nascimento e Romaria Cordeiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Antônio Marcelino Finoti, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Marcelino e Rosa Finoti Marcelino. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério São Pedro do Ivai.

Arcidia Olech, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides de Oliveira Costa e Frida de Oliveira Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Augustinho Pires dos Santos, 37 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Otávio Pires dos Santos e Teresinha Pires dos Santos. Sepultamento ontem.

Aurora Lúcia dos Santos, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Agostinho Carvalho dos Santos e Donaide Tizzoti dos Santos. Sepultamento ontem.

Cássia Helena dos Santos, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Cenira de Moura Henriques Schmika, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Obede da Silva Henriques e Maria Henriques de Moura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR.

Cláudio Cesário Marinho, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Cesário Marinho e Elizia Sirina de Gois. Sepultamento ontem.

Cleice Dias Pereira, 22 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cladimire Lopes Pereira e Maria Dias da Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Cleide Odete Pires de Lara, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elso Nefreque de Lara e Josina Pires de Lara. Sepultamento ontem.

Cosme Tarcisio da Silva, 61 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Maria Helena da Silva. Sepultamento ontem.

Creusa Moreno da Silva, 63 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Pinheiro Lima Filho e Maria Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Delourdes Santos Patricio, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Marques dos Santos e Gertrudes Marques. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Denis Paulo Mochi, 45 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Waldomiro Batista Mochi e Terezinha Casarin Mochi. Sepultamento ontem.

Diego Euzebio Dias, 31 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Ari da Silva Dias e Lindamar Euzebio dos Santos. Sepultamento ontem.

Edison Luiz Pereira, 77 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Eliud Alves Pereira e Alzira Joana Mockel Pereira. Sepultamento ontem.

Edson Carlos Longato, 39 anos. Profissão: motorista. Filiação: Arlindo Longato e Rosmari Longato. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo), saindo da Capela Cemitério Santo Expedito, em Campo Largo,PR.

Eliane do Rocio Gonçalves Cordeiro, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves Cordeiro e Emília Guedes Cordeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal União da Vitória.

Elisete de Campos Meduna, 56 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Lauro Leandro de Campos e Doliria Ribeiro de Campos. Sepultamento ontem.

Emidio Nunes, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Izaias Nunes e Durvalina Lourenço. Sepultamento ontem.

Evaristo dos Santos, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João dos Santos e Denise Félix dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Everson Marcos Félix, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elias Félix e Valderez do Rocio Motta. Sepultamento ontem.

Fernando da Silva Dutra Pinheiro, 38 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Laurival Dutra Pinheiro e Nilza da Silva Pinheiro. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Francisco José de Paula, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Franciscdo de Paula e Guilhermina Tonete de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá), saindo da Capela Nª Sª do Carmo em Paranaguá -PR.

Frederico Plugge, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Frederico Guilherme Plugge e Ilse Plugge. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Geraldo Pereira de Amorim, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Pereira de Amorim e Maria Alice de Amorim. Sepultamento ontem.

Gilmar Bonfim de Alcântara, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Bonfim de Alcântara e Mercedes Ferreira de Alcântara. Sepultamento ontem.

Gilmar Tambosi, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Crisoquino Tambosi e Tereza Tambosi. Sepultamento ontem.

Hermínio Wichinescki, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dionísio Wichinescki e Julieta Liberato Wichinescki. Sepultamento ontem.

Hilda Rocha Leal Stange, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ceciliano Rocha Leal e Braulia Martins da Rocha Leal. Sepultamento ontem.

Inês Nielsen Alves, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Nielsen e Samuela Czimczek. Sepultamento ontem.

Irailda Ferreira de Oliveira, 47 anos. Profissão: diarista. Filiação: Severino Claudino Ferreira e Ivanilda Vicente Costa Ferreira. Sepultamento ontem.

Irene Colaco, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marzilio Colaco e Arzilia Rodrigues Colaco. Sepultamento ontem.

Irene Shizuka da Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Chonosuke Shimoishi e Waka Shimoishi. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Irineu Brotto, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Brotto e Terezinha Benatto Brotto. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Ivanil Carvalho Pereira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Batista de Carvalho e Darcy Lourenço de Carvalho. Sepultamento hoje, Outros.

Ivetti Bodziak Pinto, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wadeco Bodziak e Luíza Bodziak. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana.

Jaime Sousa Teixeira, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leomiro da Silva Teixeira e Margarida de Souza Teixeira. Sepultamento ontem.

Jair Eloy Ferreira, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Milton Ferreira e Benedita Jeronimo Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal de Barbosa Ferraz,PR.

Jonatas Donizete Mainardes, 55 anos. Profissão: estoquista. Filiação: José Martinho Mainardes e Nilce Ferreira Mainardes. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

José Alfredo Thomaz, 66 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Aleixo Getúlio Thomaz e Leony Cordeiro Thomaz. Sepultamento ontem.

José Bento de Azevedo, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Bento de Azevedo e Maria Ordalia de Azevedo. Sepultamento ontem.

José Gaeski, 88 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Bruno Gaeski e Dionísia Gaeski. Sepultamento quarta-feira, 16 de junho de 2021 às 14hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamond Vip Room.

Josiane Maier Kosovski, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carlos Tuchinski e Adriana dos Santos Maier. Sepultamento ontem.

Jovino Granemann e Silva Neto, 59 anos. Profissão: fiscal segurança. Filiação: Dorceles Granemann e Silva e Margarida Landucci Granemann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Juares Munaretto, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Gomercindo Munaretto e Arlete Maria Munaretto. Sepultamento ontem.

Júlia Heloisa da Silva Marcondes, 1 mes(es). Filiação: Alysson Arcelino Marcondes Carneiro e Jéssica Christine da Silva Ferreira. Sepultamento ontem.

Lauro Rosendo dos Santos, 56 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Manoel Rosendo dos Santos e Valdomira Ramalho dos Santos. Sepultamento ontem.

Lázaro Coutinho Simões, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Coutinho Simões e Maria Soledade da Conceição. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leni Domingos de Jesus Oliveira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Patricio Domingos de Jesus e Doroteia Povidaiko de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Leonilda Spagolla Stoppa, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Liberato Spagolla e Luíza Minella Spagolla. Sepultamento ontem.

Leonildo Forigo, 80 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Sebasatiao Forigo e Rosa Gonçalves Forigo. Sepultamento ontem.

Mairy da Luz Chaves, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abacary Chaves e Rosy Chaves. Sepultamento ontem.

Márcia Cristina Borba Beltzac, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Borba Coelho e Maria Borba Coelho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Marcos Antônio Ribeiro, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Atiliano Ribeiro e Nadir de Souza Ribeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Lourenço Ribas de Paula, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agnello Taborda Ribas e Ermiliana dos Santos Ribas. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Cellini Cesnik, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Cellini e Armelinda Lazarin Cellini. Sepultamento ontem.

Maria Paulina Barbosa dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Feliciano Barbosa e Maria Basilia Barbosa. Sepultamento ontem.

Maria Rosane de Freitas Correia, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Correia e Gertrudes de Freitas Correia. Sepultamento ontem.

Maria Xavier da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Porfírio Xavier e Lourdes Maria Xavier. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Fátima da Silva, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ataide da Silva e Alzira Rita de Jesus Silva. Sepultamento ontem.

Marilene Hiekis de Souza, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Hiekis e Magdalena Baude Hiekis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Marli de Oliveira, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Vitorino de Oliveira e Hilda Santos Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Matheus Wosch Slavik de Freitas, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Andrey Slavik de Freitas e Gilmara Wosch Slavik de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

Meri Helen Paschoalino, 44 anos. Profissão: caixa. Filiação: José Francisco Paschoalino e Lair Maria Paschoalino. Sepultamento ontem.

Meri Tribess Zem, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wiro Tribess e Hertha Ruth Tribess. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Millania Elfrida Fusik, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Oscar Dams e Gertrude Elizabeth Martha Dams. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo de Colônia Faria Colombo.

Natália Domanski Cardoso, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valentim Domanski e Maria Domanski. Sepultamento ontem.

Nerlan José Petranski, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedita Petranski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal Água Verde.

Noêmia da Silva Negrão, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvério da Silva Negrão e Maria Malanche Negrão. Sepultamento hoje, Cemitério da Sede (Almirante Tamandaré).

Odenia de Moraes Machado, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euphrasio Damasceno Ribeiro de Moraes e Olga Costa de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Orlando Neppel, 69 anos. Profissão: encarregado(a) produção. Filiação: Carlos Neppel e Frida Neppel. Sepultamento ontem.

Osni Mathoso, 69 anos. Filiação: Cyriaco Mathoso Filho e Sophia Gorski Mathoso. Sepultamento ontem.

Patricia Padovany Inocêncio Gonzaga, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ismael Barbosa Inocêncio e Arlinda Padovany Inocêncio. Sepultamento ontem.

Paulo César Medeiros Pereira, 59 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: José Pereira Neto e Maria Medeiros Pereira. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Ponciano, 51 anos. Profissão: decorador(a). Filiação: Vergilio Ponciano Netto e Anna Maria Buczek. Sepultamento ontem.

Pedro Félix de Oliveira, 89 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Eleodoro Félix de Oliveira e Maria Francisca. Sepultamento ontem.

Reginaldo Antônio de Almeida Torres, 73 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Otacito de Almeida Torres e Ângela Cosmo Torres. Sepultamento ontem.

Renaldo Ramos Soares, 44 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Ramos Soares e Maria Rosalina Soares. Sepultamento ontem.

Renato Munhoz, 49 anos. Profissão: gerente marketing. Filiação: Antônio Siemsen Munhoz e Iolanda Borges Munhoz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Rogério Goncalvez Antônio, 43 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Luiz Antônio e Aparecida Gonçalves Antônio. Sepultamento ontem.

Rosângela Pires Steenbock, 48 anos. Profissão: manicure. Filiação: Luís Carlos Steenbock e Maria Pires Steenbock. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Rui Maurício Nizer Glixinski, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Romário Glixinski e Rosei Alfredina Nizer. Sepultamento ontem.

Rute Martins Bendlin, 80 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Alberto Conceição Martins e Maria Martins. Sepultamento ontem.

Selene Dammski Milek, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Dammski e Maria Dammski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do Municipal Santa Cândida.

Sônia Silva Trindade, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adahyr Silva e Iracema Neumann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Sonita Regina do Valle, 57 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Avelino Peppes do Valle e Ilze Terezinha do Valle. Sepultamento ontem.

Vera Cristina Kussek, 48 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Vitor Nelson Kussek e Verônica Kussek. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Vergilio Sordi, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ida Valério. Sepultamento ontem.

Verônica Marcon, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Caccer e Lúcia da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Vilma Pelisari de Almeida, 71 anos. Filiação: Ermiro Pelisari e Santina Maiorano. Sepultamento ontem.

Vilson de Souza, 60 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José de Souza e Maria Aparecida de Souza. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Wendy Mara Cunha Gonçalves, 58 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Antônio Ananias Gonçalves e Luiziane Cunha Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal do Água Verde.

Zita Marilu Neutzling, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Cyro Neutzling e Zita Maria Salgado Neutzling. Sepultamento ontem.