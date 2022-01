Ademir Cacanha, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Cacanha Filho e Amélia Campos Cacanha. Sepultamento ontem.

Adilson Jesus de Meira, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arminda Aquelino de Meira e Ruth Benta de Meira. Sepultamento hoje, Caminho do Ceu, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Adriana Cordeiro, 48 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Doraci Cordeiro. Sepultamento segunda-feira, 17 de outubro de 2022 às 10hh, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Agostinho Alves do Nascimento, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Isau Alves do Nascimento e Maria Nazaré de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alceu João Lambach, 92 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Armando Lambach e Androzina Lambach. Sepultamento ontem.

Alex Aprigio da Silva, 31 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Gilberto Aprigio da Silva e Dalvina Conceição Aprigio. Sepultamento ontem.

Ângela Theresa Favetti, 92 anos. Filiação: Luiz Ortigara e Ida Masiero Ortigara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Antônio Costa, 71 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sebastião Costa e Maria Pereira. Sepultamento ontem.

Bento Luiz da Silva, 75 anos. Filiação: Luiz Manoel da Silva e Angelica da Cruz Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Breno Ferreira Soares, 21 anos. Filiação: Marines Ferreira Soares. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Igreja:arca da Alianca.

Célia de Oliveira Ramos, 95 anos. Filiação: Francisco de Oliveira e Bertha Eghert de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Dalva Meiri dos Santos, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio dos Santos e Elizabeth Stringheta dos Santos. Sepultamento ontem.

David Ciecielski, 86 anos. Filiação: Lourenço Ciecielski e Apolônia Ciecielski. Sepultamento ontem.

Edna de Oliveira Hoiser, 59 anos. Filiação: Satyro Hoiser e Berenice Lima de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Egydio Furlan, 96 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Domingos Furlan e Regina Moro. Sepultamento ontem.

Elizangela Socorro de Oliveira Nizato, 44 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Manoel da Paz de Oliveira e Aparecida Martins de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Visão Missionaria.

Fernando Annemann, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Guilherme Ernesto Annemann e Maria da Luz Taverna Annemann. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Floripa Padilha Macanhao, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Flor e Juvita Padilha. Sepultamento ontem.

Gema Dorildes Oliveira Ribeiro, 74 anos. Filiação: Albino Alves de Oliveira e Festividade de Quadro Oliveira. Sepultamento ontem.

Inês Woinarovicz Woicik, 56 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arnoldo Woinarovicz e Maria Furman Woinarovicz. Sepultamento ontem.

Ireni Amaro de Vargas, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Luiz de Vargas e Maria Otília de Vargas. Sepultamento ontem.

Izanira Gonçalves Santos, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euripes Gonçalves de Freitas e Albina Gonçalves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Joel de Sena, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio de Sena e Antônia da Silva Sena. Sepultamento ontem.

José Ferreira de Souza, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Miguel Lourenço de Souza e Francisca Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

José Freire Afonso Pereira, 79 anos. Filiação: Amaro Afonso Ferreira e Maria Popina Freire. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leonel dos Santos Vaz, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Geraldo dos Santos e Carmelina dos Santos Vaz. Sepultamento ontem.

Lídia Spegiorin, 85 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Benvenuto Spegiorin e Dozolina Rotava Spegiorin. Sepultamento ontem.

Lourival da Silva Barbosa, 69 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Aristides da Silva Barbosa e Maria Augusta de Araújo Barbosa. Sepultamento ontem.

Lucélia Fabrício, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adilson Jesus de Meira e Lúcia Ferreira Leite Fabrício. Sepultamento hoje, Cemitério Caminho do Ceu, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Manoel Crispim Ortiz, 80 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Crispim Ortiz e Ana Rosa dos Anjos. Sepultamento ontem.

Marcelo Conceição, 24 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dejanir Souza da Conceição e Marilda Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Navegantes, saindo da Capela Municipal de Navegantes.

Maria Helena Siqueira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucidio Hacke e Anna Ferreira de Paula. Sepultamento ontem.

Maria José Miranda, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gomes Borges e Maria Aparecida Borges. Sepultamento ontem.

Maria Nicolau dos Santos, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Nicolau e Luíza Josefa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Rosa de Moraes, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Paulo de Moraes e Delmira Rosa de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Maria de Fátima Soares, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anastácio Soares e Olivina de Alvarenga Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Neide Miranda de Oliveira Gomes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plácido Dias de Oliveira e Ana Miranda de Oliveira. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto de Araújo, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Outubrino de Araújo e Irene Soldi de Araújo. Sepultamento ontem.

Rodrigo Carvalho da Silva, 37 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rogério da Silva e Júlia Carvalho da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Prever//joinville.

Sandra Lia Silva dos Santos, 48 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aldomiro Silva dos Santos e Ezita Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Thiago Felipe Gomes, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Edevaldo Adriano Gomes e Marisa Aparecida Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Berti.

Vanda Crevanzi Turossi, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Crevanzi e Ângela Tiziani. Sepultamento ontem.

Veralice de Lima Pereira da Cruz, 62 anos. Profissão: diarista. Filiação: Adelvino Cardoso de Oliveira e Doraci Rodrigues de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wanda Gomes Franciscon, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gomes Ferreira e Rita Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Yolanda Quirino de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Quirino Filho e Anice Galvão da Silva. Sepultamento ontem.

Zelda Maria Brotto, 87 anos. Filiação: Peddro Paulo Emílio Zimer e Elvira Manfron Zimer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano – Jade.

