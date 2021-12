Adilson Schenekemberg, 46 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Schnekemberg e Maria Kovalik Los. Sepultamento ontem.

Alcides Lopes de Oliveira Filho, 65 anos. Profissão: serigrafia. Filiação: Alcides Lopes de Oliveira e Aparecida Cardozo de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Altamiro Rodrigues da Silva, 72 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Rodrigues da Silva e Idalina dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Jacupiranga, saindo da Capela Angelus.

Antônia Barbosa Pinto, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Josefa Barbosa Pinto. Sepultamento hoje, Cemitério na Cidade de Mariental (PR), saindo da Capela na Cidade de Mariental (PR).

Antônio Ademir Pires, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pires e Júlia Dias Pires. Sepultamento ontem.

Arlete do Rocio de Meira Klostermann, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Almiro Lourenço de Meira e Maria de Deus de Meira. Sepultamento ontem.

Cecília Rolim Pereira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Inácio Rolim e Austrilia Maria Rolim. Sepultamento ontem.

Celio de Jesus Miguel, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Miguel e Olindacil Bestel Miguel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal Itapirapua Paulista.

Daniela da Silva Lima, 34 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Antônio Lolo Garcia de Lima e Ana da Silva Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Delma Madeira de Sena, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Madeira e Sebastianna Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Denise de Oliveira Camargo, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Antônio de Oliveira e Olivia Felisberto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Canoas, saindo da Capela São Vicente.

Derli Pereira, 70 anos. Profissão: taxista. Filiação: Afonso Pereira e Jovita Damiani Pereira. Sepultamento ontem.

Edson Delfino, 47 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Cleuza Delfino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Eleonora Zajdowicz, 91 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Waclaw Kuczkowski e Stanislava Kuczkowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Filomena de Lima Semmer, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Cardoso de Lima e Vitória Rodrigues Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaiopolis.

Genir Caetano de Carvalho, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Domingues de Carvalho e Ana Lourença de Carvalho. Sepultamento ontem.

Gilberto José Carvalho, 60 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Pedro Vieira de Carvalho e Teresa Rodrigues de Carvalho. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Salto do Itarare, saindo da Capela e Cemitério Salto do Irare.

Iracema Matheus Santini, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thomaz Matheus e Olinda Izabel Matheus. Sepultamento ontem.

Iracy Morgenstern Cordeiro, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plinio Morgenstern e Alcina Ciloca Classer Morgenstern. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela do Cemitério da Cidade de Caçador (SC).

Irani Feereira de Almeida, 60 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Antônio Ferreira da Rocha e Sebastiana Soares da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Batista no Cic – Curitiba -PR.

Jessé Cano, 47 anos. Filiação: Ageu Cano e Gesa Pires Cano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jhonny Wesley Machado de Oliveira, 30 anos. Profissão: balconista. Filiação: Ailton Alves de Oliveira e Maria Vandete Machado de Oliveira. Sepultamento ontem.

João Cruz, 68 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Antônio Manoel da Cruz e Irani Maria da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria de Moraes, 69 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Sebastião Santiago de Moraes e Maria Aparecida Boaventura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Voz da Verdade.

José Carlos Kuster, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Ferreira Kuster e Áurea Gonçalves Kuster. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Joselinda Celeste Farkas, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Italo Celeste e Marelina Pedrosa Celeste. Sepultamento ontem.

Ketlin Vitória Martins Chagas, 19 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Patricia Martins Chagas. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Leandro Salvador, 39 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alberto Salvador e Sandra Terezinha de Almeida. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela e Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré.

Luiz Carlos Fernandes, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Fernandes e Isabel de Barros Fernandes. Sepultamento ontem.

Marcos Bragante, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Delmiro Bragante e Aparecida de Oliveira Bragante. Sepultamento ontem.

Marcos Eugênio Prestes, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eraclides Prestes e Lenir Correa Prestes. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Diogo, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Diogo e Zilda da Conceição Diogo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Maria Eliza Nunes Campos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvato José Nunes e Constância Flores de Souza Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Maria Rita de Cássia Crocetti, 53 anos. Profissão: instrumentador(a). Filiação: Aloir Crocetti e Olga Crocetti. Sepultamento ontem.

Maria Zenilda dos Santos Rodrigues, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaltino Silvestre dos Santos e Maria Joaquina da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Vieira, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Delzira Martins. Sepultamento ontem.

Maria do Belém Bachiste, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jayr Pereira Camargo e Eponina Ribeiro de Campos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria dos Reis Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Benedita da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Municipal Água Verde.

Marlene Gurski, 61 anos. Filiação: Wladyslau Pirog e Margarida Genoveva Pirog. Sepultamento ontem.

Moizes Pereira, 83 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Olímpio Manoel Pereira e Flauzina Rosaria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Natalina de Oliveira Marchl, 96 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Faustino de Oliveira e Verônica de Oliveira. Sepultamento ontem.

Olivia Balbina de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Balbino de Oliveira e Aparecida Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Capela Municipal do Boqueirão.

Onilda Maria Vitor da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orozimbo Garcia Vitor e Maria Baltazar Vitor. Sepultamento ontem.

Osmar da Luz Lobo, 79 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Francisco José Lobo e Cedalia da Luz Lobo. Sepultamento ontem.

Otília Martins de Almeida, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Guimarães Martins e Cândida Fernandes Martins. Sepultamento ontem.

Ronaldo Aparecido Aloisio, 48 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gonçalo Aloisio e Edneuza Emiliano Aloisio. Sepultamento ontem.

Sebastião Mauri Stoco, 57 anos. Filiação: Ivo José Stoco e Erildi Pereira Stoco. Sepultamento quarta-feira, 29 de dezembro de 2021 às 17hh, no Cemitério Municipal de Cacoal / Rondonia, saindo da Capela Municipal de Cacoal / Rondonia.

Vilma Monteiro Pinto, 44 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Jurandir Monteiro e Maria de Lourdes Monteiro. Sepultamento ontem.

Waldemir Ricardo Bispo, 54 anos. Profissão: musico. Filiação: Ana Anunciada. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Jesus Cristo Cristo dos Santos dos Últimos Dias/ das 08:00 Hrs As 12:00 Hrs/ Boqueirão.

Wanda Kilanoski Cordeiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Kalinoski e Antonina Ianos Kalinoski. Sepultamento ontem.

Wilson José Gonçalves, 35 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ranulpho Gonçalves e Rosa de Lima Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campo do Tenente, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Campo do Tenente.

