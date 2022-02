Acacio Antônio Cervi, 93 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário Gino Cervi e Maria Possagnolo Cervi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Adilson Rufino Leite, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alcides Leite e Ondina Vieira. Sepultamento ontem.

Albertina da Luz Pereira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal da Luz e Bernardina Valéria Vernik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Alceu Sampaio Carneiro, 87 anos. Filiação: João Batista Carneiro Júnior e Alaide Sampaio Carneiro. Sepultamento ontem.

Aleciane Bora, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José do Rocio Bora e Maria Divanita Nunes Bora. Sepultamento ontem.

Aleicho Grokoski, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jacob Gronoski e Zophia Grokoski. Sepultamento ontem.

Amélia Correia de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Tometich Correia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Alves de Oliveira Filho, 45 anos. Profissão: analista recursos humanos. Filiação: Antônio Alves de Oliveira e Irene Martins de Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Tempesta, 76 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Antônio Tempesta e Geni Aparecida Tempesta. Sepultamento ontem.

Antônio de Freitas, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Salvadormachado de Freitas e Delfina Maria Rosa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Sede – Campina Grande do Sul.

Ari Geraldo Ferreira, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Felipe de Souza Ferreira e Maria da Natividade Ferreira. Sepultamento ontem.

Benedita Ferreira Batista, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Ferreira da Silva e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Benedito Gonçalves de Oliveira, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Geracino Gonçalves de Oliveira e Ivanilde Gonçalves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cacilda Eufrasio, 67 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Eufrasio e Tereza Barbosa Eufrasio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Carlos Cezar Neves da Cruz, 62 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Eduardo Ribeiro da Cruz e Eudoxia Neves da Cruz. Sepultamento ontem.

Daniel Foggiatto, 40 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sérgio Antônio Foggiatto e Sandra Regina Rosa Foggiatto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Elisabete do Rocio da Silva Crispim Machado, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria da Silva e Rosalina dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Associação de Moradores do Cic.

Eliza Pinheiro Machado, 56 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Carlos Ney Pinheiro Machado e Rosy Pinheiro Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3.

Emília Durau da Silva, 81 anos. Filiação: Luís Aleixo Durau e Helena Durau. Sepultamento hoje, Cemitério Campestre Mandirituba.

Emília Schinda Trianoski, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Valentim Schinda e Eva Schinda. Sepultamento ontem.

Everton Vicente Lopes, 34 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Carlos Vicente Lopes e Marlene Ribeiro da Silva Lopes. Sepultamento ontem.

Ezilda Christiano Machado Moleta, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eduardo Christiano Machado e Maria Filomena Nogueira Machado. Sepultamento ontem.

Flora Grazzia Brandão, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Waldomiro Grazzia e Maria de Melo Gazzia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Gabriel José Ferreira do Nascimento, 23 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Joaquim Valério do Nascimento e Daguimar Ferreira do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Heloise de Oliveira, 2 dias. Filiação: Ana Paula de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido.

Hernani Renato Avi, 67 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Ernani Avi e Olga Avi. Sepultamento ontem.

Ieda Curupana Seixas, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raul Curupana da Silva e Donatilia Branco Curupana. Sepultamento ontem.

Israel da Silva, 71 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Benedito André da Silva e Gertrudes Bueno da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jair Barbosa Skoch, 67 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Ignácio Skoch e Benedita Barbosa Skoch. Sepultamento ontem.

João Amadeus Lopes, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro José Lopes e Cecília Maria de Matos. Sepultamento ontem.

João Correia de Lima, 54 anos. Profissão: supervisor(a) administrativo. Filiação: Justimiamo Crespim de Lima e Maria Correia de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Fellipe Domingos dos Santos, 5 anos. Filiação: José Roberto dos Santos e Jéssica Gomes Domingos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, saindo da Capela de Santa EsmeraldaPR.

José Agustin Fernandes Quevedo, 29 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Antônio Soto Quevedo e Eusebia Fernandes. Sepultamento quinta-feira, 28 de julho de 2022, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

José Alves Rodrigues, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olívio Alves Rodrigues e Izabel Irene Alves Rodrigues. Sepultamento ontem.

Kaiam Bruno Caetano dos Santos, 29 anos. Filiação: Joaquim dos Santos e Jocélia Caetano. Sepultamento ontem.

Lídia Bazan Marconcin, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gregório Bazan e Júlia Bazan. Sepultamento ontem.

Lubka Dikoff Urban, 76 anos. Filiação: Jordan Dikoff e Elena Dikoff. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Lúcia Gorete Guimarães Menegusso, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valderico Menegusso e Erminia Guimarães Menegusso. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique de Oliveira, 59 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Luiz Gonzaga Marcos de Oliveira e Rozinha Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maicon Meira dos Santos de Sá, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Gelson dos Santos e Débora Rocha Meira. Sepultamento hoje, Cachoeira, saindo da Capela São Pedro.

Marcus Aurélio Macedo, 61 anos. Filiação: Aurélio Macedo e Roselis Maria Macedo. Sepultamento ontem.

Maria Fonseca de Oliveira, 84 anos. Filiação: Jse Fonseca da Cruz e Etelvina Ferreira Araújo. Sepultamento ontem.

Maria Stael do Bonfim Kamada, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Bonfim Filho e Maria Madalena Teixeira do Bonfim. Sepultamento ontem.

Marli Cardoso Montegutte, 75 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José dos Santos Neto e Ana Anita Cararo de Souza Santos. Sepultamento ontem.

Marlize Linhares, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edvar Prazeres Vasques e Júlia Firmina Vasques. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Miguel Boleslau Jannuzzi, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Boleslau Frederovich Jannuzzi e Teomira Jannuzzi. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Noiria Padilha Alves, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Valêncio da Silva e Eduarda Padilha da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Olesio Pereira, 89 anos. Profissão: bombeiro(a). Filiação: Leopoldino Pereira e Ursolina Lourença Pereira. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Sfp.

Orlendina da Silva Dobner, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Caetano da Silva e Etelvina Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Osni Krueger, 59 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Paulo Krueger e Herondina Krueger. Sepultamento ontem.

Otávio Selhorst Rocha, 18 anos. Filiação: Márcio Greique Rocha e Emilene Selhorst Rocha. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Camenar, 51 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Terezinha Camenar. Sepultamento ontem.

Raquel Teixeira dos Santos, 89 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olegário Araújo da Costa e Florinda Araújo da Conceição. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Luto Curitiba.

Reginaldo Xavier, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Justino Xavier e Maria da Graça da Silva Xavier. Sepultamento ontem.

Romilda Maria da Conceição da Silva da Rosa, 64 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Joaquim Narciso da Silva e Corina Maria da Conceição da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ronaldo Justino Xavier, 36 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Expedito Justino Xavier e Cleusa Xavier. Sepultamento ontem.

Santina Rodrigues Nodari, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tertuliano Dias da Silva e Rosalina da Trindade. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo de Municipal de Bocaiuva do Sul.

Tadao Yasumoto, 93 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Seita Yasumoto e Macae Yasumoto. Sepultamento ontem.

Terezinha Aparecida de Lima Santos, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: Agenor Matoso dos Santos e Rosa de Lima Santos. Sepultamento hoje, Cemitério do Mato Branco – Quitandinha, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Thadeu Guilherme Boddy, 87 anos. Filiação: Arthur Boddy e Leocadia Boddy. Sepultamento ontem.

Vilmar Claudino Pereira, 59 anos. Filiação: Laércio Claudino Pereira e Arialba Schmidt Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Vitalina Bonfim Carneiro, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Cleve do Bonfim e Benedita Alves do Bonfim. Sepultamento ontem.

Yolanda Alves de Bastos, 87 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Amálio de Bastos e Santina Alves de Bastos. Sepultamento ontem.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *