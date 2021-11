Adalberto Pereira, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alipio Pereira e Elza Maria de Souza Pereira. Sepultamento ontem.

Agniezi Righes Paim, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Righes e Maria Basso. Sepultamento ontem.

Amélia Zanco Toporowicz, 93 anos. Filiação: João Zanco e Joanna Zanco. Sepultamento ontem.

André Luiz da Conceição Pereira, 21 anos. Profissão: servente. Filiação: Gilmar Pereira e Irene Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério São Gabriel – Colombo.

Bella Izaurina Rodrigues Feitosa, 96 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Rodrigues Feitosa e Maria Joaquina da Conceição. Sepultamento ontem.

Celso Luiz da Silva, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Severino Ferreira da Silva e Helena Molina da Silva. Sepultamento ontem.

Clementino Fanini, 90 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Daniel Fanini e Maria Ritta Fanini. Sepultamento ontem.

Daniel Garcia de Lima, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Leônidas Garcia de Lima e Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Dionatan Rodrigues de Souza, 25 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Nelson de Jesus Ribeiro de Souza e Neuli Aparecida Rodrigues. Sepultamento ontem.

Djessy Vildor, 1 anos. Filiação: Ivon Vildor e Sylvia Joseph. Sepultamento ontem.

Edvaldo Alves dos Santos, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Alves dos Santos e Ana Crispim dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal de MaringáPR.

Eliandro Soares Bolgenhagen, 39 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Roque Bolgenhagen e Elienai Soares. Sepultamento ontem.

Eliezer Prestes dos Santos Júnior, 15 anos. Filiação: Eliezer Prestes dos Santos e Rosenilda Costa dos Santos. Sepultamento ontem.

Elza Aparecida Monteiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo da Graça Monteiro e Ana Antunes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Emília Borges da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Diogo da Silva Chaves e Dorvalina Borges de Almeida. Sepultamento ontem.

Emmanuel Ferreira, 26 anos. Profissão: operador(a) rádio. Filiação: Geraldo Aparecido Ferreira e Leony Terezinha Martins Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Evaldo de Jesus, 56 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sebastião de Jesus e Clotilde de Jesus. Sepultamento ontem.

Francisca Ramos Palhano, 82 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: João Ramos Palhano e Maria Joana Palhano. Sepultamento ontem.

Francisco Alves, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Umbelino Alves e Maria Rita da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Domingos Maciel, 73 anos. Profissão: embalador(a). Filiação: Antenor Domingos Maciel e Catarina Domingos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Inêz Sgoda Batistão, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sgoda e Elvira Kamienski Sgoda. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela do CemitérioN, Senhora do Rosário Colombo (PR).

Iracema Martins Silva, 72 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Martins e Romilda Vespero Martins. Sepultamento ontem.

Jair Casagrande, 54 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Domingos Casagrande e Albina Garcia Casagrande. Sepultamento ontem.

João Alberto Kutzke, 73 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Carlos Kutzke e Tesi Cita Ascher Kutzke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

João Fermiano Machado, 70 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: André Fermiano Machado e Maria do Carmo Machado. Sepultamento ontem.

João Odorico Vieira, 70 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Vieira da Silva e Joana Domingos Dorico. Sepultamento ontem.

Joel Bernardino de Souza, 61 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco Bernardino de Souza e Maria Madalena Des Ouza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Avm.

José Lúcio Mendes de Souza, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Mendes de Souza e Maria Celma da Conceição. Sepultamento ontem.

Júlia de Paula Pereira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gonçalves Xavier de Paula e Maria Rita Teixeira de Paula. Sepultamento ontem.

Jurandir Teófilo, 55 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Teófilo e Maria Madalena Teófilo. Sepultamento ontem.

Kiyoko Sudo Nischimura, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Tomegoro Sudo e Harmi Sudo. Sepultamento ontem.

Leni Carvalho do Carmo, 49 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Argemiro Carvalho do Carmo e Terezinha de Jesus do Carmo. Sepultamento ontem.

Lucas Balestrin de Oliveira, 31 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Wilmar de Oliveira e Lucimar Perpetua Balestrin de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Frei Bruno / Joaçaba.

Luzia Aparecida Signorini Anile, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pericles Signorini e Anezia Signorini. Sepultamento ontem.

Marcos de Castilho, 23 anos. Filiação: Zélia de Castilho. Sepultamento ontem.

Mauro Mena Rosa de Oliveira, 74 anos. Filiação: José Ramon Mena Contreira e Joana Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Mercedes Dalcanale, 73 anos. Profissão: diarista. Filiação: Teodobaldo Dalcanale e Maria Dalcanale. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal de Santa Cândida.

Mercedes Peixoto Scpak, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Peixoto e Ema David Peixoto. Sepultamento ontem.

Neide Ferreira de Andrade, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira de Andrade e Mercedes Benedeti de Assis. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Municipal Bom Jesus dos Passos – Piraquara.

Neusa Bulescem, 81 anos. Filiação: Belmiro Rasmussen e Wanda Rasmussen. Sepultamento ontem.

Norberto Valentini, 68 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Vital Valentini e Catarina Valentini. Sepultamento ontem.

Paulo Ricardo Borges Sampaio, 30 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Ari de Liz Sampaio e Roseli de Fátima Borges. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de São Bento do Sul.

Paulo Silva, 82 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Laudelino Jeronimo da Silva e Maria Bento Pereira. Sepultamento ontem.

Pedro Cheniava Venuka, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Venuka e Olga Cheniava Venuka. Sepultamento ontem.

Pedro Henrique da Silva Franco Garcia, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rodrigo Garcia e Micheli da Silva Franco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Pedro Rodolfo Bode de Moraes, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Josué Soares de Moraes e Maria Luíza Bode de Moraes. Sepultamento ontem.

Rosa Moreira de Andrade, 65 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Vitorino Moreira de Franca e Izabel Moreira de Franca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Rosângela Cardoso, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Agripino Cardoso e Alice Maria de Jesus Cardoso. Sepultamento ontem.

Sebastião Cordeiro de Moraes, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Polydoro Cordeiro dos Santos e Luíza Moraes dos Santos. Sepultamento hoje, (Mal.cândido Rondon) Municipal de Mal Cândido Rondon, saindo da Capela do Cemitériode Marechal C. Rondon (PR).

Sebastião Pereira da Silva, 93 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pedro Pereira da Silva e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Sidia Nicolodi Zanatta, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Nicolodi e Josefina Nicolodi. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Manaca Curitiba (PR).

Sueli Aparecida Diniz, 45 anos. Profissão: diarista. Filiação: Agenor Diniz e Divina Pedra Diniz. Sepultamento ontem.

Tereza Cruz Pudeulko, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Siqueira da Cruz e Maria Maia da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Municipal Água Verde.

Ulrich August Rucker, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Rucker e Ignes Zita Schum Rucker. Sepultamento ontem.

Utako Matsue, 98 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Hissahiko Matsuzaki e Matsue Matsuzaki. Sepultamento ontem.

Valdecir Ferreira, 49 anos. Profissão: taxista. Filiação: Orlando Ferreira e Iolanda da Cruz Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Dia da Redenção.

Willian Eduardo Rosa, 31 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Maria José Rosa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do CemitérioJardim das Flores Joinvile (SC)..

Zilda Hecke Alves, 92 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Ernesto Reynaldo Hecke e Anna Hecke. Sepultamento ontem.

Web Stories