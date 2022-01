Alice Adonski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Adonski e Cecília Adonski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Altevir Alves, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Alves e Rosalina Rodrigues de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Althair D Almeida, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Floro D Almeida e Bernardina D Almeida. Sepultamento ontem.

Amadeu Ferreira, 67 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Sebastião Ferreira e Francisca Matozo. Sepultamento ontem.

Ana Rodrigues da Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues da Silva e Conceição Joaquina da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Anna Luíza Warkentin Euieler, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Garaldo Warkentin e Luíza Warkentin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Irmaos Menonitas Xaxim.

Antônio da Luz Correia, 60 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Carmilindo Ferreira e Alcinda da Luz Correia. Sepultamento ontem.

Aparecido de Jesus da Silva, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ferreira da Silva e Helena dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo de Capela São Roque Piraquara.

Arilda Martins Machado Nascimento, 58 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ermelino Martins Machado e Maria Alves Machado. Sepultamento ontem.

Áurea da Costa Brito, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anastácio Secundino Pachedo da Costa e Adelaide Rosa da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Avelino Almir da Silva, 71 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Maria Bertolina da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Carlos Augusto Santos de Oliveira, 44 anos. Filiação: Aldenir Souza de Oliveira e Maria Izabela Santos Oliveira. Sepultamento ontem.

Cecília Rodrigues Martins, 89 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Rodrigues de Souza e Olga Rodrigues. Sepultamento ontem.

Dante Manoel Proenca, 72 anos. Filiação: Sebastaio Proenca e Araci Freire Souza Proenca. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Darci Antônio de Andrade, 71 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Ferreira de Andrade e Helena Cipriano dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rebouças, saindo da Capela Cemitério Municipal de Rebouças.

Didino de Oliveira Corsico, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alexandre Augusto Corsico e Maria de Lourdes de Oliveira Corsico. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Eliza Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victorino do Santos e Júlia Domingues Santos. Sepultamento ontem.

Emília Cordeiro, 84 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Henrique Pedro e Catharina Petruske. Sepultamento ontem.

Fabiano de Paula, 44 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Jairo Maurício de Paula e Zeneide do Carmo de Paula. Sepultamento ontem.

Fábio Henrique Rosário de Melo, 38 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Carlos de Melo e Maria Rosely Rosário de Melo. Sepultamento ontem.

Gerson Wolf, 57 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Edgard Wolf e Cecília Wolf. Sepultamento ontem.

Haydee Rocha Hirsch, 84 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio Morira Rocha e Alice Portieri Rocha. Sepultamento ontem.

Heitor Santos Sampaio Peres, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Fábio Sampaio Peres e Simone Santos Costa Sampaio Peres. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivete Eskavron de Sá, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Eskravon e Apolônia Eskavron. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Izabel Cristina Forigo, 70 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Forigo e Benedita Cordeiro Forigo. Sepultamento ontem.

Jorge Francisco Wuicik, 60 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Pedro Wuicik e Margarida Gbur Wuicik. Sepultamento ontem.

José Guimarães Soares, 86 anos. Filiação: Theolindo Soares e Juvelina Rosa Guimarães. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Josefa Alves da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Alves Ferreira e Gerdulina Maria Cabral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal.

Laércio Francisco da Silva, 64 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Francisco da Silva e Vicentina Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Laura Góes Pinheiro da Silva, 72 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Pinheiro da Silva e Frausina Góes Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Ipe Memorial Luto Curitiba.

Márcia Helena Lioti Machado, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Carlos Lioti e Vera Maria de Souza Lioti. Sepultamento terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Maria Bueno de Camargo, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Bueno da Silva e Ana Pedrosa da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Divina Frauzino, 71 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Luiz José Frauzino e Francisca Olímpia de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Madalena Machado, 84 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Constante de Rosso e Maria Marquesini. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Machula, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Machula Netto e Amabele Thereza Possebom Machula. Sepultamento quarta-feira, 30 de novembro de 2022, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de residência.

Maria de Lourdes Assis, 85 anos. Filiação: Francisco Ribeiro Chaves e Brigida Pinto de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria de Oliveira Ribeiro, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira de Oliveira e Suzana Alexandrina Radchewiski. Sepultamento ontem.

Marilza de Souza Maria, 54 anos. Filiação: Dionizio Joaquim de Souza e Maria Augusta Sartarelli de Souza. Sepultamento ontem.

Marlon Luiz dos Santos Ramos, 27 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Aparecida Ramos e Tamaris Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Matheus Donizeti Silva, 17 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Ana Paula Gonçalves Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Aventista Cic.

Natanael Souza Gritten Marcelino, 27 anos. Profissão: balconista. Filiação: Pedro Marcelino e Sirley Souza Gritten. Sepultamento ontem.

Nelson Lombardi Borges da Cruz, 68 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Aroldo Borges da Cruz e Maria Célia de Borges. Sepultamento ontem.

Nelson Witicowski, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Witicowski Júnior e Renata Witicowski. Sepultamento ontem.

Olímpio de Jesus Ribeiro, 75 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Ribeiro e Maria da Luz Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Santa Clara Cic.

Osni Gonçalves Ferreira Júnior, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osni Gonçalves Ferreira e Lila de Fátima da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Borda do Campo, saindo da Capela Municipal Borda do Campo.

Paulina Camargo Feliciano, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gomes Camargo e Maria Gertrudes Camargo. Sepultamento ontem.

Pedro Fernandes da Silva, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Fernandes da Silva e Luzia Barbosa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Ferreira dos Santos Filho, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Ferreira dos Santos e Francisca Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Pedro Osmar Corveto Budil, 71 anos. Profissão: técnico químico. Filiação: Agenor Ferraro Budil e Odete Corveto Budil. Sepultamento ontem.

Regina Helena Carneiro, 79 anos. Filiação: Arnaldo Alves de Camargo e Hipolita Azambuja Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Robson Machula, 22 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Maria Roa Machula. Sepultamento ontem.

Rosemar Teixeira do Amaral, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Teixeira do Amaral e Maria Agostina Andrade. Sepultamento ontem.

Sebastião Dias do Prado, 76 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Jorge Dias do Prado e Ana Conceição Prado. Sepultamento ontem.

Silvinei Carvalho de Lima, 51 anos. Filiação: Silvino de Carvalho Lima e Thereza Vita de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Salto do Itarare, saindo da Capela Cemitério Municipal Salto do Itarare.

Tereza Lacerda, 77 anos. Filiação: Sebatiao Ribeiro e Joana Ferreira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Valdemir Albino, 42 anos. Filiação: Delcio Albino e Maria Aparecida de Souza Albino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação de Moradores da Fazendinha.

Valsir Guollo Osellame, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Guollo e Rosa Guollo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

