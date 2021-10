Agostinho de Andrade, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João de Andrade Júnior e Guilhermina Vieira. Sepultamento ontem.

Aloize Scheliga, 85 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alexandre Scheliga e Verônica Scheliga. Sepultamento ontem.

Alysson Sales do Nascimento, 27 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Roceli do Nascimento e Vera Lúcia Martins de Sales. Sepultamento ontem.

Ana Fernanda Pouey, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sandalio Fernandes e Geraldina Marques Fernandes. Sepultamento terça-feira, 26 de outubro de 2021, Outros, saindo de Municipal de Quarai – Rio Grande do Sul.

Ângelo Renato Bizinelli, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alexandre Bizinelli e Jacira Bizinelli. Sepultamento ontem.

Antoli Solotoriw, 75 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jacob Solotoriw e Ludmilla Pantaschenke. Sepultamento ontem.

Antônio Gonçalves de Lima, 62 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Zacarias Gonçalves de Lima e Santina Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Argemiro Natal do Prado, 79 anos. Filiação: Argemiro José do Prado e Ana de Souza Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Edgar Pietroski, 61 anos. Profissão: servente. Filiação: José Pietroski e Inês Pietroski. Sepultamento ontem.

Emy Azevedo de Almeida, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Santos Azevedo e Etelvina Araújo Azevedo. Sepultamento ontem.

Evaldo Ferreira da Costa, 61 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Nitho Ferreira da Costa e Tereza da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Rubi.

Genivaldo Pedro da Silva, 77 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Pedro da Silva e Maria Paulina da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hercilio Miszwa, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estanislau Miszwa e Carolina Gutervil. Sepultamento ontem.

Hilda André Tiblier dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Tiblier e Sofia Paulus Tiblier. Sepultamento ontem.

Inelena Fátima de Souza, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Inama Ibere Deslandes de Souza e Helena Maria Pinto de Souza. Sepultamento terça-feira, 26 de outubro de 2021 às 17hh, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Isabel Pereira Pinto de Oliveira, 54 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Antônio Pereira Pinto e Maria Helena Pinto. Sepultamento ontem.

Ivo Murara, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Celeste Murara e Thereza Budel Murara. Sepultamento ontem.

Jairo Mechl, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Mehl e Neuza Afonso. Sepultamento ontem.

João Moreira da Silva Filho, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Moreira da Silva e Conceição Gregoria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Jorge Gomes Rangel, 89 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Pinto Rangel e Júlia Gomes Rangel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Unilutus.

José Soares, 82 anos. Profissão: soldador. Filiação: Virgulino Soares da Penha e Ilidia Soares. Sepultamento ontem.

José Zen, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Zen e Odete Pedroso Zen. Sepultamento ontem.

Levi Berta Giacomazzi, 94 anos. Filiação: Florio Berto Poltre e Maria Maffessoni. Sepultamento ontem.

Lídia Czerevaty de Almeida, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Czerevaty e Paraninka Czerevaty. Sepultamento ontem.

Luís Marino Mimbela Leyva, 83 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Eugênio Mimbela Guevara e Victória Leyva Larrea Mimbela. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos dos Reis Júnior, 46 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Carlos dos Reis e Osmarina Pinheiro dos Reis. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Lopes, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Paola Lopes e Maria dos Santos Lopes. Sepultamento ontem.

Marcos Maresch, 48 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Hanz Peters Maresch e Irma Maresch. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Maria Laureana dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antao de Souza e Maria Bonifacia. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Franco, 71 anos. Filiação: João de Castro Franco e Vitalina Machado do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Servo Flores, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Servo e Maria da Luz Cruz Servo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida.

Maria da Luz Prestes, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marcelino Prestes e Florizia Ribeiro de Farias. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Carnieri Ribas, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carnieri e Joanna Schirr Carnieri. Sepultamento ontem.

Marlene Morais de Freitas, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Morais e Edwirges Rodrigues. Sepultamento ontem.

Mateus Felipe dos Santos, 21 anos. Profissão: motoboy. Filiação: José Ferreira dos Santos e Joselia Pinheiro da Luz dos Santos. Sepultamento ontem.

Maud Maria Barros Brandt, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson Brandt e Clélia Barros Brandt. Sepultamento ontem.

Miliano Zadorosny, 92 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Zadorosny e Maria Zadorosny. Sepultamento ontem.

Nilton Odilyr da Cruz Britto, 61 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Alcy da Cruz Britto e Milte Izabel Pedroso Britto. Sepultamento ontem.

Osvaldo de Farias, 95 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Leandro de Farias e Maria Farias. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ottilia Megger Wantuk, 99 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alexandre Megger e Ana Megger. Sepultamento ontem.

Ronaldo Mateus de Lima Ferreira, 47 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Osni Mateus de Lima Ferreira e Maria Aura de Lima Ferreira. Sepultamento ontem.

Rosalina Pagno, 57 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: João Pagno e Dozolina Baldin Pagno. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Roseli Perich, 50 anos. Filiação: Cassemiro Perich e Cecília Perich. Sepultamento ontem.

Siegfried Blogoslawski, 81 anos. Profissão: chefe seção. Filiação: Félix Blogoslawski e Gertrudes Blogoslawski. Sepultamento ontem.

Sílvio de Sena, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Manoel de Sena e Gertrudes de Sena. Sepultamento ontem.

Tito Batista do Nascimento, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Batista do Nascimento e Alice Soares do Nascimento. Sepultamento ontem.

Vasni Ferreira Neto, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Ferreira Neto e Maria Aparecida da Silva Ferreira. Sepultamento ontem.

