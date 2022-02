Adamaris Aparecida Litwinski, 53 anos. Profissão: diarista. Filiação: Adamastor Litwinski e Sueli Pinto. Sepultamento ontem.

Alvino Pires, 86 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Paulino Pires e Maximiliana Rodrigues Carneiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Alzira Carvalho do Amaral, 92 anos. Filiação: Manoel Batista Carvalho e Durcilia Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Ana Maria Tereza Bach Hornung, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bach Filho e Mathilde Bach. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal.

Anderson Patrick dos Reis Silva, 30 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Sérgio dos Reis Silva e Eudenise de Fátima Cândido. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Antônia das Gracas Afonso Vieira, 65 anos. Filiação: José Nepomoceno Vieira e Terezinha Portes Vieira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela da Paz – Curitiba.

Appolonia Gogola, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Stanislau Gogola e Magdalena Gogola. Sepultamento ontem.

Cacilda Rosa Correa, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Paulo Correa e Medora Rosa Correa. Sepultamento ontem.

Caetano Júlio Violante, 90 anos. Filiação: João Violante e Luzia Maria de Fabris Violante. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Caetano Pereira da Motta Filho, 52 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Caetano Pereira da Motta e Olivia da Silva Motta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Celso João Schloegel, 78 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Carlos Augusto Schloegel e Ursulina Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cláudio dos Santos Pinto, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adelio Correia Pinto e Maria Paulina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Claudionor Leal de Meirelles, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Valdemar Meirelles e Margarida Meirelles. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Cleonice Gonzaga da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baptista Gonzaga e Elizabeth Fernandes Gonzaga. Sepultamento ontem.

Dimilton Brites, 85 anos. Profissão: conferente. Filiação: Nathanael Brites e Guiomar Martins Brites. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Dinaci Terezinha Weck, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues e Natália Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante Almirante Tamandaré.

Egon Loos, 64 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Carlos Loos e Luíza Forster Loos. Sepultamento ontem.

Elecantina Meingast do Prado, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedicto do Prado e Barbara Imhof Meingast do Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Eliza Regina Machado Xavier Assunção, 73 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Rubens da Silva Machado e Claire de Castro Machado. Sepultamento ontem.

Emery Muraro Aguida, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Frederico Muraro e Madalena Vschelevski Muraro. Sepultamento ontem.

Ereondina Toebe, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José de Moura e Florentina de Moura. Sepultamento ontem.

Gerson Luiz Soares da Silva, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Otávio Soares da Silva e Alzira Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Gessy da Silva de Freitas, 72 anos. Filiação: José da Silva e Deolinda Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Heloisa Helena Garczarek Alpinhaky, 76 anos. Filiação: João Garcezarek e Olga Abrahão Garczarek. Sepultamento hoje, Adefinir, saindo de local a ser designado.

Ilceu Cordeiro Razera, 86 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Maria Augusto Razera e Hilda Cordeiro Razera. Sepultamento ontem.

Inezia Dziubaty, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Carraro e Maria Carraro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Roncador PR.

Iracema Diniz Pereira, 86 anos. Filiação: Mercindo Alves Bonfim e Maria Mendes Goiz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Izaque da Rocha Andrade, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião Pereira de Andrade e Maria Ferreira da Rocha Andrade. Sepultamento ontem.

Jenyr Crestani, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Albino Augustinho Crestani e Augusta Breda Crestani. Sepultamento ontem.

Joana Alcaras da Cruz, 88 anos. Filiação: Julião Alcaras e Maria Valverde Alcaras. Sepultamento ontem.

João Fernando Follador, 95 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Maximiliano Follador e Pierina Gallon Follador. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Gainor Gava, 82 anos. Profissão: gerente. Filiação: David Gava e Rosa Helena Morosini Gava. Sepultamento ontem.

Joaquim Petronilho de Carvalho, 98 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Amadeu Alberto de Carvalho e Rosaria Honoria do Carmo. Sepultamento ontem.

Joelma Aparecida Danielviz Perek, 51 anos. Filiação: Wenceslau Danielviz e Paulina Danielviz. Sepultamento ontem.

Joventino Alves Pereira, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Anizio Alves Pereira e Ana Pereira de Jesus Alves. Sepultamento ontem.

Lauro Augustinhak, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edmundo Augustinhak e Ludovica Konaszewski Augustinhak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Lenira Martins Teixeira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Antônio Martins e Nizia Luíza Martins. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Leonilda de Oliveira Prandel, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moise Cordeiro de Oliveira e Brásília Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lucinda Heiden, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvino Heiden e Lili Radol Heiden. Sepultamento ontem.

Luiz Ruppel Bittencourt Filho, 65 anos. Filiação: Luiz Ruppel Bitencourt e Lizete Bittenocurt. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Luíza Ferreira Leal, 94 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Ferreira Leal e Catarina Micos Leal. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias.

Lydia Martins, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Schmitt e Edwiges Schmitt. Sepultamento ontem.

Marco Antônio de Andrade e Silva Filho, 30 anos. Profissão: auxiliar expedição. Filiação: Marco Antônio de Andrade e Silva e Rosi da Aparecida Eduardo. Sepultamento ontem.

Maria Francisca da Silva, 105 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Martiniano da Silva e Maria José Noronha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Marilza Aparecida do Amaral Muniz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Lis do Amaral Muniz e Alzira Bueno de Jesus. Sepultamento ontem.

Marli de Moura de Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floriano de Moura e Maria Cesarina de Moura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuario do Bairro Novo B.

Nata Rodrigues da Silva, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Agostinho Rodrigues da Silva e Silvanir Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Necia Zokner, 90 anos. Profissão: atendente. Filiação: Lipa Zokner e Gitel Zokner. Sepultamento ontem.

Nisis Ramon Sade, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Attilio Ramon e Immea Bressiani Ramon. Sepultamento ontem.

Reginaldo Hunka, 31 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alvino Hunka e Maria Augustinha Hunka. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Robertson Luiz Justino, 33 anos. Profissão: técnico. Filiação: Ademir Justino e Rosimara Mariano. Sepultamento ontem.

Roges Marcos Correa de Lima, 34 anos. Filiação: Ivani Correa de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Rosalina da Costa Miranda, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dioceles Mendes da Silva e Marinha Antônia da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Casa de Oraçao Vila Camargo.

Rosy de Sá Cardoso, 97 anos. Filiação: Jayme Machado Cardoso e Xaguana Gomes de Sá Cardoso. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Sebastião Luiz dos Santos, 77 anos. Filiação: Hostilio Izidoro dos Santos e Sílvia de Queiroz Santos. Sepultamento ontem.

Sérgio Ferreira dos Santos, 64 anos. Filiação: João Ferreira dos Santos e Júlia Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha de Souza Castro, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximiano de Souza e Maria Iraide Ribeiro de Carvalho Souza. Sepultamento ontem.

Valter Rodrigues Oliveira, 52 anos. Filiação: Oirazil de Oliveira Lima e Aracy Rodrigues de Carvalho Lima. Sepultamento ontem.

Vanil Prado Bezerra, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João M do Prado e Nilda G do Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Ns Aparecida.

Victor Celso Rischmuller, 88 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Ernesto Rischmuller e Aracy de Souza Cordeiro. Sepultamento ontem.

Vilmar Antônio Costa, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Costa e Carmelina Bertoldi Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Waldevino Accordes, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Accordes e Maria Voluz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

