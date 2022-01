Adão Antônio Fernandes, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Otávio José Fernades e Maria Jacinta Fernandes. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR).

Afonso Krieger, 85 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Oscar Krieger e Anna Krieger. Sepultamento ontem.

Alberto Edison Ellerbrock, 84 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: João Alberto Ellerbrock e Caina Maria Rehnein. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Algacir de Luca, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Christovam de Luca Júnior e Helena Sovinski de Luca. Sepultamento ontem.

Altair José das Neves Filho, 47 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Altair José das Neves e Rosa Rosa das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3.

Altair Lopes Vieira, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Atanazio Lopes Vieira e Maria Tereza Lopes Vieira. Sepultamento ontem.

Antônio Kloss, 82 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Izidoro Kloss e Helena Kloss. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Claudinei Antônio Ferreira da Silva, 53 anos. Filiação: Euclides Ferreira da Silva e Leontina Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela da Igreja Colombo PR.

Clementina Telck Busato, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Telck e Joana Telck. Sepultamento ontem.

Daniel Borato Mocelin, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Borato Mocelin e Ângela Milani Mocelin. Sepultamento ontem.

Dante José de Barros, 96 anos. Filiação: José Manoel de Barros e Alice Leocadia de Barros. Sepultamento hoje, Adefinir, saindo de local a ser designado.

Denise dos Santos, 32 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Acir Lima dos Santos e Dirce Terezinha dos Santos. Sepultamento ontem.

Djanira Esposito Vallejo, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Esposito e Luíza Perine Esposito. Sepultamento ontem.

Edenilson Milani, 24 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Luiz Carlos Milani e Lindair Ramos da Silva. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo de residência.

Edna Rossetto dos Santos, 51 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Raimundo Henrique e Maria Rossetto Henrique. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária do Pinheirinho.

Eunice Belmiro do Nascimento das Chagas, 63 anos. Profissão: agente. Filiação: José Belmiro do Nascimento e Geraldina Valentim do Nascimento. Sepultamento ontem.

Evaldete Nastally, 61 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Pedro Nastally e Maria Rosa Nastally. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Felipe José Borges Vieira, 1 anos. Filiação: José Ivan Vieira e Aline da Silva Borges Vieira. Sepultamento ontem.

Francisca Gonçalves Kaviski, 94 anos. Filiação: José Gonçalves de Freitas e Olivia do Nascimento. Sepultamento ontem.

Francois Moura Gheur Netto, 99 anos. Filiação: Gastão Gheur e Áurea Moura Gheur. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Geremias Elvis de Almeida, 41 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Aguinaldo de Souza e Raquel Jurema Cerbelo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Giane Elizandra de Oliveira, 44 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Demerval de Oliveira e Neusa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gilda Ribeiro de Almeida, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salathiel Ribeiro dos Santos e Emília Leonor Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Henry Georg Spring, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Fridolin Spring e Elly Spring. Sepultamento ontem.

Hilaria Ketzinger, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Theodoro Ketzinger e Ottilia Ketzinger. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo de Cemitério Pq Memorial das Araucarias.

Ionerli Lopes Ferreira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wander Lopes e Nerli Vendramin Lopes. Sepultamento ontem.

Iza Carolina Gabardo Pavoni, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idilio Gabardo e Aureolina Ramos Gabardo. Sepultamento ontem.

João Carlos Collaco Filho, 33 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Carlos Collaco e Célia Mara Gondro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

José Aurizontino Vieira, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Vieira e Vivaldina Rodrigues Vieira. Sepultamento ontem.

José Marcial Linhares, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João José Linhares e Vivaldina Pereira de Moura. Sepultamento ontem.

José Maria Lima dos Santos, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Oraci dos Santos e Maria da Luz Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Lucas Samoel Barbosa da Silva, 21 anos. Filiação: Erasmo Gomes da Silva e Gisele Cristina Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio Grande, saindo de Pequeno Cotolengo.

Luiz Adir Franco, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cristiano Franco e Juraci Rodrigues Franco. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela do Municipal de Campo Largo.

Luzia de Camargo Caldas, 49 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Sebastião Ferreira de Camargo e Lourdes de Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Pinhão.

Maria Geni Alves da Cruz, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Alves da Cruz e Júlia Galdino da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São João Batista – Caximba.

Maria Rozilda dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antunes Ferreira e Edith Mariano da Costa Antunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária Campo do Santana.

Maria Vitorina Vieira de Carvalho, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Antônio Vieira e Maria Gertrudes Vieira. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes da Fonseca, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio de Campos e Jaquelina Euridece Gonçalves. Sepultamento hoje, Municpal, saindo da Capela Municipal.

Mariana Mercedes Vieira Bianco, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Andrade Vieira e Alice Baeta Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Marli Gonçalves de Lima, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Élcio Batista de Lima e Idalina Brindaroli de Lima. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Maraca.

Mateus Machado Gomes, 23 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Carlos Gomes e Evanilda Gonçalves Machado. Sepultamento ontem.

Mateus Persegona Knoll, 20 horas. Filiação: Luz Fernando Knoll e Virgínia Helena Persegona. Sepultamento ontem.

Miguel Jorge Kruczkoski, 47 anos. Filiação: João Kruczkoski e Lúcia Troianoski. Sepultamento ontem.

Moacyr Perdonsini, 91 anos. Profissão: outorgado. Filiação: José Perdonsini e Josephina Perdonsini. Sepultamento ontem.

Phyetra Satil Verlindo, 3 anos. Filiação: Camila Satil Verlindo. Sepultamento ontem.

Reinaldo Adriano do Socorro Rocha, 41 anos. Filiação: Natalio dos Santos Rocha e Carmélia Pereira da Rocha. Sepultamento ontem.

Roque Canisio Kivel, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Edwino Kivel e Maria Cecília Kivel. Sepultamento ontem.

Rosa Sanzovo Alex, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sanzovo e Izabel Valle. Sepultamento ontem.

Rosalva Cristine Alves Machado, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mário Alves Machado e Joana Alves Machado. Sepultamento ontem.

Rubens Ghilardi, 82 anos. Profissão: economista. Filiação: Guido Ghilardi e Maria Lullez Ghilardi. Sepultamento ontem.

Sandro Basso, 51 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Astrogildo Basso e Ivete Schafhauser Basso. Sepultamento ontem.

Sérgio Rodrigues Alves, 69 anos. Profissão: leitorista. Filiação: Paulo Rodrigues Alves e Erondina Rodrigues Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Valter da Luz Batista, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim Antônio da Silva Batista e Maria de Lurdes da Luz Batista. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia de Lima, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Caetano Moura Lima e Lucilia de Souza Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Paroquial Santa Izabel.

Vilmar Buhholtz, 68 anos. Filiação: Hugo Buhholtz e Francisca Bertolino Camargo. Sepultamento ontem.

Willian Rodrigues de Paula, 30 anos. Filiação: Juvino Francisco de Paula e Eva Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal do Bugre PR.

