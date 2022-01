Adélia de Melo Morais, 60 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Batista de Melo e Maria dos Anjos de Melo. Sepultamento ontem.

Adiceu Leite da Silva, 61 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Júlio Leite da Silva e Clementina Roberto da Silva. Sepultamento ontem.

Adriana Angelica de Queiroz Fior, 45 anos. Filiação: Humberto Fior e Edna May Queiroz Fior. Sepultamento ontem.

Alysson Barbosa da Silva, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ednilson Araújo da Silva e Maristela Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

Amavel Soares Silva, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Augusto Silva e Rosa Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amélia Kos Scarpetta, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Kos e Olga Krevei Kos. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos de Aquino, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tereza de Aquino. Sepultamento ontem.

Antônio Ivo Comparin, 75 anos. Filiação: João de Paula Comparim e Verônica Mazur Comparim. Sepultamento ontem.

Antônio Sales Dias, 77 anos. Filiação: Sebastião Sales Dias e Tarvina Borge dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio da Silva Ramos, 81 anos. Filiação: Euclides de Ramos e Honorata da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Ataide de Bairros, 81 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Jovenal de Bairros e Carmelina Maria Alves. Sepultamento ontem.

Cezar Augusto Rocha Loures Gonçalves, 66 anos. Filiação: Walter Amaral Gonçalves e Aurora Rocha Louresgoncalves. Sepultamento ontem.

Cláudio Adriano Bittencourt, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Cláudio Sérgio Bittencourt e Regina Maria Bittencourt. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Saudade União da Vitória PR, saindo da Capela Jardim da Saudade União da Vitória PR.

Dagmar Erika Ruth Kraemer Gonçalves, 82 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Alfred Kraemar e Maria Serpa Kraemer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela do Cemitério Luterano.

Dariel Amaral Machado, 66 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Amaro João Machado e Vicentina Amaral Machado. Sepultamento ontem.

Denil Eduardo Santos Cordeiro, 25 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Celso dos Santos Cordeiro e Vanilda de Abreu Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal da Lapa.

Eder Luiz Cruz Skodowski, 39 anos. Filiação: Pedro Skodowski e Gely Cruz Skodowski. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Taquarau, saindo da Capela Municipal de Santa Terezinha.

Eduardo de Campos Font, 53 anos. Filiação: Raimundo Font Savall e Djanira de Campos Font. Sepultamento ontem.

Ermelino da Silva Neto, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maximiano Souza e Silva e Luíza Batista da Silva. Sepultamento ontem.

Estacilio Prestes de Medeiros, 82 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Valentin Prestes de Medeiros e Izaura Barboza de Lima. Sepultamento ontem.

Fábio Roberto Dias, 41 anos. Filiação: Sérgio Roberto Dias e Lindamir Dias. Sepultamento ontem.

Fátima Duarte dos Santos, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antenor Duarte e Jorgina Claudina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Assembleia de Deus Avivando Almas.

Fernando Palma Kovalski, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Carlos Dudek Kovalski e Sônia Regina Palma. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Geralda Figueiredo Ferreira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira de Moura e Maria Figueiredo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cruzeiro do Norte.

Geralda de Lima Gotardo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Luiz de Lima e Maria Bueno dos Santos. Sepultamento ontem.

Gilmara Maria Leal Bortolotti, 46 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Nabor Francisco Leal e Guiomar Rabello Leal. Sepultamento ontem.

Guilherme Inácio Selzler, 13 anos. Filiação: Valmir Selzler e Katia Regina Inácio Selzler. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Iracema José dos Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio José da Silva e Laura da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Parque das Araucarias Colombo PR.

Iracema Mergarefo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Mergarefo e Jacinta Correa. Sepultamento ontem.

Irene Scheuer de Mello, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Jacob Scheuer e Augusta Scheuer. Sepultamento ontem.

Jocelito Bomfim de Souza, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aníbal de Souza e Anair Bomfim de Souza. Sepultamento ontem.

José Carlos Nolf Damiani, 81 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Estevam Damiani Filho e Celina Nolf Damiani. Sepultamento ontem.

José Leones dos Santos, 74 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Elvira Ribeiro dos Santos. Sepultamento sábado, 22 de janeiro de 2022, no Cemitério Municipal, saindo de Menonitas.

José Rafael Conde, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ada Josefina Conde. Sepultamento ontem.

Lauro Hanig Fernandes, 71 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Severo Fernandes e Leonor Hanig Fernandes. Sepultamento ontem.

Luiz Marcelo Pimpao Ferraz, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Celio Serpa Ferraz e Zélia Maria Pimpao Ferraz. Sepultamento ontem.

Marcos Oliveira Lopes, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joquim Fernando Pereira Lopes e Heloisa Maria Oliveira Lopes. Sepultamento ontem.

Maria Hilda dos Santos Teles, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ribeiro dos Santos e Maria Rogeria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Isabel de Oliveira Falkowski, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Crisostomo de Oliveira e Enite Aquino de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Teodoro da Silva, 78 anos. Filiação: Joaquim Teodoro da Silva e Sebastiana Ambrozia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Marlon Braz de Moura, 21 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Paulo César de Moura e Leniura Braz dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de São Camilo.

Nelci Teresa Soltes, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altevir Morais e Jovina Boeno dos Santos. Sepultamento ontem.

Neusa Maria de Melo Manini, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Gonçalves da Silva e Otília Maria de Melo. Sepultamento ontem.

Neusa de Paula Ferrer, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Lauristenio de Paula Menezes e Brásília Borges de Paula. Sepultamento ontem.

Osmar Germano da Silva, 69 anos. Filiação: Antônio Faustino da Silva e Maria Francisca Pereira. Sepultamento ontem.

Ozilha Coughi Dourador, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Coughi e Bertholina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Penha Clemente Gimenez, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Clemente e Albina Navas Clemente. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Ricardo Junginger, 71 anos. Filiação: Ulrich Junginger e Magdalena Junginger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana.

Rodrigo Bozzi de Paula, 35 anos. Filiação: Sideney de Paula e Bernadete Bozzi de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Central de Luto.

Silvana Aparecida Marcelino, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Acir Marcelino e Maria Ilma Marcelino. Sepultamento ontem.

Simone Rodrigues, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio Rodrigues e Rosalina Lorenco Pereira. Sepultamento ontem.

Soeli Terezinha Ferreira de Oliveira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Ferreira de Oliveira e Lindamar Batista de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sofia Bartkiu, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bartikiu e Maria Bartikiu. Sepultamento ontem.

Sophia Doring Mineto, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertholdo Doring e Emma Gau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Therezinha Grubba Fior, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Augusto Grubba e Francisca Filla Grubba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Tsieco Oyama, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Iusuki Shinohara e Hilo Shinohara. Sepultamento ontem.

