Alfredo Krol, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulo Krol e Maria Krol. Sepultamento ontem.

Alice Sellucio Giuliani, 1 mes(es). Filiação: Pedro Schuchovski de Giuliani e Mariana y Molina Sellucio. Sepultamento ontem.

Amélia Cruz Pacheco, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antunes Cruz e Dorvalina Ferreira de Siqueira. Sepultamento ontem.

Amélia Eva Sangali, 80 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Antônio Sangali e Sabina Sangali. Sepultamento ontem.

Amilton de Oliveira, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcos Onezio de Oliveira e Nilza Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Antônio Lopes, 78 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Lopes de Oliveira e Ursulina da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Primeira Igreja Batista.

Arnaldo Maciel, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário Juvenal Maciel e Othilia de Souza Maciel. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Pereira, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Américo Marinho Pereira e Maria Sangy Pereira. Sepultamento ontem.

Cassilda Augusto Sampaio, 59 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Eduardo Augusto Espíndola e Terezinha Lopes Espíndola. Sepultamento ontem.

Cecília Guimarães Rezende, 89 anos. Filiação: Raul Villela Guimarães e Inês Ferronato Guimarães. Sepultamento ontem.

Christa Waterstradt, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Hermann Friedrich e Selma Proehl Friedrich. Sepultamento ontem.

Eurico Carvalho de Mello, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Carvalho de Mello e Emília Antônia de Mello. Sepultamento ontem.

Evelyne Rodrigues Costa, 39 anos. Profissão: diarista. Filiação: Airton Costa e Maria Elizabeth Rodrigues Costa. Sepultamento ontem.

Francisco Maia Filho, 74 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Francisco Maia e Maria Sarda Maia. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivone Alves, 73 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Isaias Alves e Lindamir Santos Alves. Sepultamento ontem.

Izael Ceccon, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Isaias Ceccon e Antônia da Luz Polli Ceccon. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul PR.

Jandyra Lemos Zuana, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Urias Lemos e Elvira Borguetti. Sepultamento ontem.

João Eugênio Rosa, 95 anos. Filiação: José Eugênio Rosa e Maria Cândida Rosa. Sepultamento ontem.

José Adílio Cândido, 66 anos. Filiação: Adílio João Cândido e Natalina Maria Cândido. Sepultamento ontem.

José Batista dos Santos, 69 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Manoel Batista dos Santos e Maria Cordeiro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

José João Budel, 93 anos. Filiação: Domingos Budel e Adelaine Valle Budel. Sepultamento ontem.

José Lima de Oliveira Filho, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Lima de Oliveira e Deolinda Ana de Jesus. Sepultamento ontem.

José Schust, 88 anos. Filiação: João Schust e Elena Schust. Sepultamento ontem.

Luíza Tereza Fagundes, 75 anos. Filiação: Hermes Fagundes e Alaide Fagundes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Mafalda Sasso, 86 anos. Filiação: Adolfho Sasso e Maria Siam. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Associação de Moradores – Alambar.

Márcia Aparecida do Nascimento, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Attilio do Nascimento e Etelvina Rodrigues do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Alves, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Francisco Alves Filho e Tereza Cardozo Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais.

Maria Augusta de Souza, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Gonçalves dos Santos e Antônia Maria do Divino. Sepultamento ontem.

Marlene Soares dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Soares dos Santos e Clara Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nadir Mendes Valentim, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Mendes Sobrinho e Maria Francisca da Conceição. Sepultamento ontem.

Nivaldo de Barros Morgano, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Barros Morgado e Ascencao Robles Morgano. Sepultamento ontem.

Roberto Gobbo Araújo, 66 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Celso Araújo Júnior e Maria de Lourdes Gobbo Araújo. Sepultamento ontem.

Romualdo Tissot, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Tissot e Anna Tissot. Sepultamento ontem.

Samanta Mello da Silva, 43 anos. Filiação: Valdivino Alves da Silva e Maria de Lourdes Correa de Mello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sílvio Culik, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Culik e Maria Tomacheschi Culik. Sepultamento ontem.

Sofia Valentina Rodrigues Pundrich, 3 mes(es). Filiação: Gustavo Ezequiel Pundrich e Carolina Rodrigues de Souza. Sepultamento ontem.

Teófilo Vinícius Ferreira Neto, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Constantino Gabriel Ferreira e Rosalina Jesus Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Ponte Nova – Mg.

Tereza de Almeida Domingues, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Quirino de Almeida e Ana Maria das Dores. Sepultamento ontem.

Vinícius Peixoto de Miranda Bessa, 33 anos. Profissão: militar. Filiação: Charles José de Miranda Bessa e Valéria Peixoto Costa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Wilton Ramos Xavier Gois, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Alberto Xavier de Gois e Rosa Ramos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Bom Jesus dos Passos.

