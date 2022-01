Adair Cordeiro, 73 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: José Francisco Cordeiro e Josefina Floriano Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Adria Maria Correa, 50 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Álvaro Correa Filho e Rosi Eurides Concke Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alexandre de Oliveira, 34 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sandra Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Almerindo Bandeira de Andrade, 100 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Bandeira de Andrade e Savina Simões dos Santos Andrade. Sepultamento ontem.

Ana Martinha Correia das Neves, 72 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Manoel Brito Correia e Lúcia Dias. Sepultamento ontem.

Ana Paula Bettoni Schilke, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adilson Pires e Dolores Bettoni Pires. Sepultamento ontem.

Anderson Rogério dos Santos Castro, 47 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ivete dos Santos Castro. Sepultamento segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 às 6hh, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Cancha do Binga – Pinhais (PR).

Angelino Cossia de Ferro, 68 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Arnaldo Cossia de Ferro e Antônia Maria Zussa de Ferro. Sepultamento ontem.

Antônia Elizabeth Horstmann, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pietencovski e Umbelina Pietencovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana.

Antônio Carlos Finkensieper da Costa, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Edgar da Costa e Hilda Idamar Finkensieper da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Antônio Roberto Rodrigues da Silva, 71 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Arnoldo Rodrigues da Silva e Rosinda Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Antônio Zbigniew Wandziuk, 72 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: João Wandziuk e Alexandra Wandziuk. Sepultamento ontem.

Aparecida Cardoso de Souza, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cardoso da Cruz e Maria Luíza Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Aparecido Gonçalves, 63 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Afrodizio Gonçalves e Jandira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Benedito Batista dos Santos, 70 anos. Filiação: João Batista dos Santos e Benedita Cezaria de Jesus dos Santos. Sepultamento ontem.

Benedito Carvalho, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Lifoncio Procidonio de Carvalho e Izabel Pinto de Miranda. Sepultamento ontem.

Bento da Silva Miranda, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Aristides Miranda e Olivia de Paula Miranda. Sepultamento ontem.

Bruno Raphael Ribas, 41 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Antônio Cavet Ribas e Neide de Freitas Ribas. Sepultamento ontem.

Carlos Amauri Ferreira, 63 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Placidio Pinto Ferreira e Aurora de Lourdes Ferreira. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Ferreira, 58 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Anesio Roberto Ferreira e Maria Entraut Ferreira. Sepultamento ontem.

Carolinda Pereira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pereira e Carolinda Calistro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro.

Celso Francisco Isidoro, 68 anos. Profissão: artista. Filiação: Francisco Leandro Isidoro e Rosalina Silveira Isidoro. Sepultamento ontem.

Daniel Teodoro Ferreira, 68 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Avelino Ferreira e Teodoro Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

David Ribeiro Pinto, 58 anos. Profissão: taxista. Filiação: Benedito Ribeiro Pinto e Amélia da Silva Pinto. Sepultamento ontem.

Dorival César da Silva, 70 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Fernandes da Silva e Edith Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Eduardo José Florêncio, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel José Florêncio e Belarmina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Eduardo Pinto de Lima, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Durvalino Dde Andrade Lima e Ercília de Paula Pinto. Sepultamento ontem.

Eliana de Fátima Duarte Cavalheiro, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Duarte Cavalheiro e Maria Vieira Cavalheiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Canoinhas, saindo da Capela Municipal de Canoinhas / Santa Catarina.

Emília Marta Santos, 81 anos. Profissão: analista. Filiação: Germano Max Jorge Kintzel e Adelina Kintzel. Sepultamento ontem.

Euclides Martins Maia, 72 anos. Filiação: Generozo Martins Maia e Engelina Florinda Maia. Sepultamento ontem.

Fabiane de Oliveira, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Terezinha Sebastiana Carlos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Francisco Borges de Freitas, 88 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Emílio Borges de Freitas e Clementina Borges de Freitas. Sepultamento ontem.

Francisco Joel Teixeira de Almeida, 62 anos. Filiação: Manoel Teixeira de Almeida e Paulina Dmetruk de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Geraldo Januario Gomes, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdemar Januario Gomes e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Gustavo Moreira Júlio, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Krysthian Correa Júlio e Tatiana Lopes Moreira Júlio. Sepultamento ontem.

Hilda Dalcuchi Berno, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dalcuchi e Maria Dalcuchi. Sepultamento ontem.

Iracema Bernieri Formighieri, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Augusto Bernieri e Adelina Bernieri. Sepultamento ontem.

Iracema de Araújo Alberge, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Américo de Araújo e Maria Gonçalves de Araújo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Memorial Luto Curitiba /sala Jacaranda.

Itacir Castellan Martineli, 60 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Iltamiro Gomes Martinelli e Maria Geny Castellan Martinelli. Sepultamento ontem.

Ivo Miguel Pinto, 71 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Valfrido Pinto e Adelzina da Luz Pinto. Sepultamento ontem.

João Fernandes Carneiro, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Palmira Ferreira de São Miguel. Sepultamento ontem.

João Pinheiro Tabosa, 79 anos. Profissão: militar. Filiação: Raimundo Tabosa Pinto e Francisca Pinheiro Tabosa. Sepultamento ontem.

José Antônio Pose Duran, 80 anos. Filiação: Estevam Peregrino Pose e Carmen Duran de Pose. Sepultamento ontem.

José Custodio de Siqueira, 94 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Raimundo de Siqueira e Conceição Rodrigues de Siqueira. Sepultamento ontem.

José Gomes, 92 anos. Filiação: João Gomes e Maria Minervina Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

José Gomes de Moraes, 93 anos. Filiação: Vicente Gomes de Moraes e Praxedes Moraes da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Júlio César Silva dos Santos, 34 anos. Profissão: servente. Filiação: Eliezer Quirino dos Santos e Benedita Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Jurandir José do Carmo, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo Norberto do Carmo e Izaltina Lelis Vieira do Carmo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Katia Gomes, 49 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Darci Gomes e Darci Aparecida Gomes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Leandro Alves Teixeira, 89 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Agnelo Alves Teixeira e Natália Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Leonardo Vaz dos Santos, 24 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Luiz Carlos Franco dos Santos e Adircelia Pedroso Vaz. Sepultamento ontem.

Leonilda Bolauf, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Bolauf e Catharina Hostert Bolauf. Sepultamento ontem.

Lourdes Maria Golon, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Bobko e Olga Kalabaide Bobko. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Lucas Borsato Coutinho de Oliveira, 24 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Jaskos Douglas Rodrigues de Oliveira e Denise Aparecida Borsato Coutinho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz de Azevedo, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bento de Azevedo e Ana Pires de Moraes. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Ribas Iglikowski, 64 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Clodoaldo de Paula Ribas e Castorina Correa de Quadros. Sepultamento ontem.

Maria Luzia Sousa de Morais, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Antônia de Sousa. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Busatto Pascolat, 85 anos. Filiação: João Busatto e Tereza Alberto Busatto. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Oliveira de Aguiar, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Soares de Oliveira e Alice Correa de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Marlene Terezinha Ritter, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Dionísio Ritter e Jahyr Wachelisk Ritter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Mauri Antônio Rigoni, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Olindo Rigoni e Antônia Bonato Rigoni. Sepultamento ontem.

Mauro Bednarski, 64 anos. Filiação: João Bednarski e Filomena Flenik. Sepultamento ontem.

Mauro Cezar Mariano da Silva, 39 anos. Filiação: Dirceu Marinao da Silva e Eva Padilha da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Palmeira (PR), saindo da Capela Municipal de Palmeira (PR).

Milton César Lopes dos Santos, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ari Lopes dos Santos e Alzira Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Nair Aguiar de Souza, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Adriano de Souza e Maria Aguiar de Souza. Sepultamento ontem.

Nestor Pedro Pereira, 83 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Francisco Pedro Camargo e Maria Júlia de Camargo. Sepultamento ontem.

Neusa Rodrigues Jusevicius, 82 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Gabriel Rodrigues e Maria Esteves Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Olinda Alves dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio Alves e Maria Francisca Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Marilandia do Sul, saindo da Capela Municipal de Marilandia do Sul.

Orlando de Paula, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Cezario de Paula e Thereza Maria Teixeira. Sepultamento ontem.

Osmar Pereira de Andrade, 52 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Zair Pereira de Andrade e Idenilda Fabri de Andrade. Sepultamento ontem.

Pedrina da Silva Lissa, 58 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Josefa Lima Filho e Josefa Lima Filho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Pedro Gazolla, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: Caetano Gazolla e Luíza Lorenson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Renato Toniolo, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Toniolo Sobrinho e Vanda Juvinski Toniolo. Sepultamento ontem.

Rainer Marinho da Costa, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Rauquirio Marinho da Costa e Yara Maria Marinho da Costa. Sepultamento ontem.

Raul Roberto Pedro, 58 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Raul Pedro e Adelina Fernandes Pedro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Renato Rossetim, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Batista Rossetim e Helena Rossetim. Sepultamento ontem.

Ricardo Biscaia Leme, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arthur da Silva Leme Neto e Vera Regina Biscaia Leme. Sepultamento ontem.

Rita Ana do Prado, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Zeca de Santana e Ana Idalina da Conceição. Sepultamento ontem.

Rita de Macedo dos Santos, 76 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Benvinda Pereira. Sepultamento ontem.

Rosalino dos Santos, 83 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoela dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Roseli da Silva, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Heleno José da Silva e Neide dos Santos Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Cap Municipal de Campo Mourão.

Salete Soares da Mota Novaes, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nascimento Soares da Mota e Judite Soares da Mota. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal de Campo Magro.

Severino Pereira Neto, 99 anos. Profissão: servente. Filiação: Ceciliano P Barbosa e Santina L da Conceição. Sepultamento ontem.

Silvanir Scussel, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Virgílio Scussel e Carmem Scussel. Sepultamento ontem.

Sílvio Antônio Justus, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Fermino Justus e Noêmia dos Santos. Sepultamento ontem.

Simone da Cruz Silva, 38 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Geraldo Ferreira da Silva e Maria das Gracas da Cruz Silva. Sepultamento ontem.

Teresa Rezende Siqueira, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Rezende Siqueira e Antônia Moreno Siqueira. Sepultamento ontem.

Tereza Saraiva Franco, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Saraiva e Gregoria Alta dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Wagner José Vital, 41 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Messias Vital e Juraci do Rozario Vital. Sepultamento ontem.

Zeni Gonçalves, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Nizer e Izaura Colaco. Sepultamento ontem.

