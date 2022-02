Acir Pereira, 76 anos. Filiação: João Pereira e Maria Eugenia de Almeida Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de local a ser designado.

Adair do Carmo Fernandes de Oliveira, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Atair Fernandes de Oliveira e Edemir Rodrigues Fernandes. Sepultamento ontem.

Afonso Ribas Kendrick Filho, 53 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Afonso Ribas Kendrick e Henedina Ayres Kendrick. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela A.v.m.

Agenor Silva, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: Bertolino Silva e Maria Gutoski Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ana Pereira dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deusdete Francisco dos Santos e Teresa Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Couto de Oliveira, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alfredo Couto de Oliveira e Maria José de Farias. Sepultamento ontem.

Antônio José Manasses Albuquerque, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu Martins de Albuquerque e Maria Clotilde Manasses Albuquerque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Antônio Marcelino dos Santos, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Marcelino Feliciano dos Santos e Paulina P dos Santos. Sepultamento ontem.

Arno Wackerhage, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ernesto Wackerhage e Irmgardt Wackerhage. Sepultamento ontem.

Benedito Ricardo Ferreira, 79 anos. Filiação: Antônio Ricardo Ferreira e Maria Rosa das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Carlito Guinski, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bonifácio Guinski e Rosa Guinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Municipal Tamandaré.

Cecília Kaschuk Zawadzki, 59 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Thomaz Adão Zawadzki e Paulina Kaschuk Zawadzki. Sepultamento ontem.

Clarice Gonçalves Cardoso, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Agostinho Gonçalves e Ana Deolinda Gonçalves. Sepultamento ontem.

David Couto, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Aureliano do Couto e Luíza Silveira Couto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério.

Denize Marli Nunes Silva, 67 anos. Filiação: Alberto Nunes da Silva e Tereza Nunes da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Dilete Meyer, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Oscar Meyer e Irene Meyer. Sepultamento ontem.

Djanira Gonçalves Nunes, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Lourenço Dias Gonçalves e Dominga Batista Coelho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Duilio Pires, 76 anos. Filiação: Laudevir Pires e Mônica Pires. Sepultamento ontem.

Eder Carvalho de Souza, 57 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Aresto Leonel de Souza e Diva Carvalho de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula, Curitiba(PR).

Ederaldo Aparecido Leite, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Roque Nunes Leite e Iraci Januario Leite. Sepultamento ontem.

Eduilio Soares dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Soares dos Santos e Andrelina Antunes dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir.

Elisa Orlanda Pires, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Teodoro Gbur e Elisa Kupka Gbur. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Eurides Bastos, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Augusto Bastos e Josefa dos Santos Bastos. Sepultamento ontem.

Felisbelo Santos Brandão, 71 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Francisco Manoel Brandão e Rosinah Santos Brandão. Sepultamento ontem.

Flori Stabel, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilherme Stabel e Rosa Stabel. Sepultamento ontem.

Genisa Correia Borges de Souza, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ervino Correia Borges e Nadir Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Gustavo Maggi dos Anjos Carvalho, 18 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rogério Carvalho e Márcia Regina Maggi dos Anjos. Sepultamento ontem.

Horácio Silveira de Meira, 88 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Evangelista de Meira e Anísia Valêncio de Meira. Sepultamento ontem.

Ilda Maria Simões, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Schultz e Luíza Schultz. Sepultamento ontem.

Isaltina Rossi, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre dos Santos e Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Ismael Batista dos Santos, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Olívio Batista dos Santos e Maria de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Ivonne Maria Barbosa, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Deodoro Ferreira e Emília Ferreira. Sepultamento ontem.

Jéssica Alves da Silva, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves da Silva e Elizabet Fragoso da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

João Eloi da Maia, 58 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Ivo Ribeiro da Maia e Maria Vitalina Lima da Maia. Sepultamento ontem.

João Luiz da Mata, 74 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: João da Mata Pinto Filho e Haide de Souza Pinto. Sepultamento ontem.

João Maria Pereira, 81 anos. Profissão: servente. Filiação: João Lúcio e Leopoldina Pereira de Mello. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Bender, 71 anos. Filiação: Bruno Corte Bender e Silda Scherner Bender. Sepultamento ontem.

José Arnaldo de Oliveira Júnior, 52 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Arnaldo de Oliveira e Therezinha Pinheiro de Olivieira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Ramos dos Santos, 89 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Justiniano R dos Santos e Jesuína M de Jesus. Sepultamento ontem.

Kawe Moreira Soares, 28 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Renato Alexandro Moreira dos Santos e Adriana Lara Soares. Sepultamento ontem.

Licinio Augusto de Carvalho, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Gonçalves de Carvalho e Maria Augusta de Carvalho. Sepultamento ontem.

Lídia Maier, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Kotelak e Anna Kotelak. Sepultamento ontem.

Luís Hélio Fudal, 54 anos. Filiação: Ludovico Fudal e Maria Estanislava Fudal. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Márcia Soler Guevarra, 52 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Silas Perez Guevarra e Eny Parra Soler Guevarra. Sepultamento ontem.

Maria da Luz van Der Neut, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides de Oliveira Pedroso e Eudoxia Peres Pedroso. Sepultamento ontem.

Marisol Dalzzoto, 53 anos. Profissão: diarista. Filiação: Manoel Dalzzoto e Rosemari Emiliana Soffiatti Dalzotto. Sepultamento ontem.

Marlene Teresinha Coser de Figueiredo, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Coser e Armelinda Coser. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Marly Vaz Lobo da Rosa, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Vaz Lobo e Idylia Guimarães Bastos Vaz Lobo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Mayara Caroline Silveira, 30 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fernando Belarmino da Silveira e Cláudia Aparecida Rodrigues da Silveira. Sepultamento ontem.

Narciso Franco da Silva, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Emílio Franco da Silva e Maria Franco da Silva. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Nazira Santos Veiga, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Miguel da Veiga e Ana Tereza Veiga. Sepultamento ontem.

Nora Vidal Sabino dos Santos, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raul Primo Vidal e Saturnina Branco Vidal. Sepultamento ontem.

Ondina Rodrigues da Cruz, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Júlio Rodrigues Ferreira e Raimunda Donata Batista. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Guimarães, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo Viana Guimarães e Odete Gomes Guimarães. Sepultamento ontem.

Pedro Francisco Nelo, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco José Nelo e Minervina da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de MaringáPR.

Raquel Maria dos Santos Guerreiro, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Rodrigues dos Santos e Tereza Maria Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosa Fernandes Giacometti, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Fernandes e Laura Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Rosenilda Antunes Ferreira de Morais, 45 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Atacilio Ferreira de Morais e Devercinda Antunes de Morais. Sepultamento ontem.

Rosiana do Rocio Carvalheiro, 68 anos. Profissão: balconista. Filiação: Ubiratan Carvalheiro e Josira Passos Carvalheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Sebastião Neves de Souza, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adelino Vitorino de Souza e Rosalina Neves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela em Colombo.

Sílvia Jacinta da Silva, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jacinto da Silva e Felicidade Moreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Silvina dos Anjos Jeremias, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nada A Declarar e Florinda Maria dos Anjos. Sepultamento ontem.

Stevan Christmann, 97 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Christmann Lenhard e Marie Christmann. Sepultamento ontem.

Teresa Amélia Doliny, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Estefano Doliny e Ana Doliny. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Memorial Luto Curitiba.

Valdivino da Conceição de Campos, 61 anos. Profissão: servente. Filiação: Jonico Soares de Campos e Angelina Gonçalves de Campos. Sepultamento ontem.

Zenilda Pinto dos Santos, 64 anos. Profissão: diarista. Filiação: Deamiro Pinto dos Santos e Delmira de Souza Santos. Sepultamento ontem.