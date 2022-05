Admilson Francisco da Silva, 66 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Aidio Francisco da Silva e Benedita das Dores da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Airton Bertolino de Camargo, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bemiro Bertolino de Camargo e Tereza Sales. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal de Rolandia -PR.

Albino Alves, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Barista Alves e Beatriz Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Alceu Dalagassa, 89 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: João Dalagassa e Domingas Dalagassa. Sepultamento ontem.

Amélia Martins Braz, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Martins e Maria Nazaré. Sepultamento ontem.

Ana Ferreira Ribeiro, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Henrique Ferreira e Rosa Ferrarine Ferreira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria.

Ana del Pilar Escalonilla Sanchez, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor Escalonilla Liebano e Dolores Sanchez Tauxez. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Andrej Walter, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nikolaj Walter e Nelly Wlter. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônio Alves Lourenço, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Alves Lourenço e Joaquina Durvalina Lourenço. Sepultamento ontem.

Aparecida de Deus Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dina de Deus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Capela Jardim Osasco Colombo PR.

Ari da Mota Barbosa, 82 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel da Mota Barbosa e Virgilia dos Santos. Sepultamento ontem.

Belkiss Palermo Gevaerd, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sylvio Palermo e Juracy Gonçalves. Sepultamento ontem.

Cristiane Toniolo, 73 anos. Profissão: militar. Filiação: Triuncal Tancredo Toniolo e Jacy de Oliveira Toniolo. Sepultamento ontem.

Diogo Marconi Lucchesi, 94 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Avelino Lucchesi e Estephania Maciel Lucchesi. Sepultamento ontem.

Dorilda Severa Schwatz, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor Homero Schwatz e Dora Rauth Schwatz. Sepultamento hoje, (C.gd.do Sul) Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Municipal de Campina Grande do Sul PR.

Edgar Teixeira da Rocha, 50 anos. Filiação: Florisval Teixeira da Rocha e Irlei Mendes da Rocha. Sepultamento ontem.

Eudoxia Andrade Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo de Andrade e Maria Joana Soares. Sepultamento ontem.

Flora Ferreira Padilha, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abelardo Ferreira Padilha e Josefa Ferreira Padilha. Sepultamento ontem.

Francisco Livino de Araújo, 87 anos. Filiação: Diacilio Livino de Araújo e Maria Roza de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Cemitério Colônia Faria.

Guilherme Augusto Soares da Silva, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Soares da Silva e Lola Soares da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo de Unilutus.

Helena Klimkowski, 77 anos. Filiação: Stanislaw Klimkowski e Helena Klimkowski. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo da Capela Municipal.

Henry Gabriel Kloki, 1 anos. Filiação: Evandro Gabriel Kloki e Viviane Quandt. Sepultamento ontem.

Humberto Márcio dos Santos Kamarowski, 49 anos. Profissão: militar. Filiação: Lourival Antônio dos Santos e Gleni Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ibanes Fernandes Filho, 62 anos. Profissão: estivador. Filiação: Ibanes Fernandes e Adir Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba.

Igor Flávio da Silva, 26 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Flávio da Silva e Rosimeire Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Inês dos Santos, 73 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Iraide Ribeiro dos Santos, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério do Marmeleiro – Almirante Tamandaré, saindo de Associação Abembar – Curitiba.

Jacyr Sartori, 73 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Heitor Sartori e Cecília Parizotto Sartori. Sepultamento ontem.

Jair Bonato, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Bonato e Joana Zavaski Bonato. Sepultamento ontem.

Jane Aparecida de Araújo Luba, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Finamor de Araújo e Expedita Lambert Ferraz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Cap. Pq Metropolitano.

João Ferreira Paes, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Jocelin Ferreira e Balanisia Ferreira Paes. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo da Capela Mortuária de Ponta Grossa PR.

João Jarema, 85 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Pedro Jarema e Maria Jurema. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

João Maria Fabienski, 85 anos. Profissão: segurança. Filiação: Pedro Fabienski e Francisca Ruiz Pepes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

José Carlos da Silva, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Apolonio da Silva e Júlia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Boqueirão – Curitiba.

José Norival Hilario, 71 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco Hilario e Maria de Azevefo Hilario. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Vieira dos Santos Filho, 71 anos. Filiação: José Vieira dos Santos e Dorcelina de Jesus Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Municipal de Araucária.

Laertt da Rosa Vieira, 58 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Lauro Teles Vieira e Laudelina Vieira Teles da Rosa. Sepultamento ontem.

Ledoina Salles Monteiro, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Ferreira Salles e Maria Moreira Leite. Sepultamento ontem.

Leonisse Tesseroli Marchauek, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Clemente Tesseroli e Maria Tesseroli. Sepultamento ontem.

Liani Leonete Spitzner Nienkotter, 82 anos. Filiação: Orlando Afonso Krause Spitsner e Leonor Pugsley Spitzner. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Machado, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nivaldo Machado e Idavina Rosa Machado. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic – Cic.

Luiz de Jesus Cardoso, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cardoso e Deolinda Cardoso. Sepultamento ontem.

Maria Helena da Silveira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altamiro de Sousa Lopes e Doraci Gonçalves Barreiros. Sepultamento ontem.

Maria do Socorro de Melo Pires, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdineis Bizerra de Melo e Josefa Inácio da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Visão Missionaria Guaraituba Colombo PR.

Marisa da Silva Ferreira, 52 anos. Filiação: Cícero Manoel da Silva e Cleusa Augusta da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Nadja Fleischfresser, 72 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Germano Fleischfresser e Maria de Lourdes Fleischfresser. Sepultamento ontem.

Nancy Rodrigues dos Santos Carvalho, 88 anos. Filiação: João Rodriges dos Santos e Vilia de Figueiredo Santos. Sepultamento ontem.

Natalino Santa Rosa, 70 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: José Santa Rosa e Helena Garbelini. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Neuza do Rocio Gracia Salata Cândido, 58 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alexandre Salata e Ângela Aparecida Gracia Salata. Sepultamento ontem.

Orizalba Mendes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amazonas Mendes e Francisca Maria de Farias. Sepultamento ontem.

Renato Soares Ramos, 59 anos. Filiação: Rubens Soares Ramos e Else Patruni Ramos. Sepultamento ontem.

Renito Soares, 52 anos. Filiação: João Soares e Lina Kuster. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela São Camilo Piraquara.

Rita Piccoli Martins Stocco, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins e Izabel Piccoli Martins. Sepultamento ontem.

Romiltia Saskoski, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Riekel e Rosa Hening. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal.

Sandra Pinheiro dos Santos, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gerlinda Pinheiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municiipal São Francisco de Paula.

Sílvia Gonçalves da Luz, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Luz e Maria Gonçalves da Luz. Sepultamento ontem.

Solange de Faria Prestes, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jadir Rodrigues Prestes e Ilda de Faria. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Terezinha Skori, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Skori e Catarina Majkoski Skori. Sepultamento ontem.

Vilmar dos Santos, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José João dos Santos e Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Wilson Manoel Calixto, 92 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Lauro Calixto e Leopoldina Calixto. Sepultamento ontem.

Wilson Tombely, 75 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Nelson Tombely e Maria de Jesus Tombely. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde Curitiba.

