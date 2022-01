Adilson Pinheiro, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dirceu José Pinheiro e Maria de Lourdes Pinheiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Alexandre Nazarko, 74 anos. Filiação: Demétrio Nazarko e Maria Nescko Nazarko. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Altair Telles de Jesus, 64 anos. Filiação: José Teles de Jesus e Maria Arminda Nunes de Jesus. Sepultamento sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Ambrosio Verissimo da Silva, 89 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Verissimo da Silva e Maria Mendes da Silva. Sepultamento ontem.

Anita Pfiffer Kreitlow, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pfiffer e Erna Pfiffer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Antônio Pacheco, 74 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Francisco Pacheco e Lúcia Etelvina Nata Souza. Sepultamento ontem.

Áurea de Almeida Moraes Campos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juventino de Almeida Gomes e Benedita Gomes de Moraes. Sepultamento ontem.

Cecília Isaura de Lima, 62 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alirio Soares da Silveira e Ana José da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Celi Maria Gomes da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lino de Souza Gomes e Betralda Pereira Gomes. Sepultamento ontem.

Cezaria Alves Carneiro, 85 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: José Carneiro de Paulo e Alexandrina Alves Carneiro. Sepultamento ontem.

Chin Kung Yan, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Che Chi Yan. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Cirlei Dias de Morais, 61 anos. Profissão: vitrinista. Filiação: Lucas Dias de Morais e Benedita Quevedo de Morais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Geova Sama.

Danil Iwanechen, 71 anos. Profissão: químico(a). Filiação: André Iwanechen e Thereza Iwanechen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Eduardo da Silva Porto Ramos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Djalma Ramos e Guiomar da Silva Porto Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Eloyna de Oliveira Silva, 84 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Salvador de Oliveira e Julinda Soares dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo.

Eumir Olstan Salomão, 67 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Vitoldo Olstan e Aurandy Paulo Olstan. Sepultamento ontem.

Filomena da Silva Ferreira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Acacio da Silva e Benedita Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Gabriel Machado de Brito, 88 anos. Filiação: José Marques Machado e Ema Maria da Luz. Sepultamento ontem.

Henry Falk Carvalho, 1 dias. Filiação: Louis Augusto Falk e Geovanna Carvalho Proenca. Sepultamento ontem.

Hermínio Colenetz, 75 anos. Profissão: chaveiro. Filiação: Estefano Colenetz e Alexandra Colenetz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Irene Gomes de Paula, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gomes de Almeida e Maria Madalena de Almeida. Sepultamento ontem.

Isaltino Rocha, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Rocha e Rosa da Luz. Sepultamento ontem.

Iversson Gonsalves dos Santos, 27 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ismael Reclisky Gonçalves dos Santos e Luciana de Fátima Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Alto Boqueirão.

Ivone Pereira Evangelista Kinari, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alexandrino Evangelista e Joana Dionilia Evangelista. Sepultamento ontem.

Jair Tomaz Siqueira, 67 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Tomaz Siqueira e Luzia Rubens Siqueira. Sepultamento ontem.

João Antônio Rodrigues, 62 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Carlos Pinheiro Rodrigues e Lizete Angelina Taverna Rodrigues. Sepultamento ontem.

João Lapola, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Domingos Lapola Sobrinho e Maria Pinto Lapola. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela do Cemitériode Itaperuçu (PR).

João Maria Roman, 59 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Aleixo Roman e Maria Xizanoski Roman. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Rehortczuk, 76 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Miguel Rentczuk e Ana Rehortczuk. Sepultamento ontem.

José Acir Marroni, 64 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Domingos Marroni e Cacilda Bueno de Lima Marroni. Sepultamento ontem.

José Carlos Motim, 60 anos. Profissão: taxista. Filiação: Reinaldo Motim e Policena Bittencourt Motim. Sepultamento ontem.

Juracy José Sommavilla, 89 anos. Filiação: Ramilio Sommavilla e Luíza Justina Bettio. Sepultamento ontem.

Laide Barbosa, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Onorio Barbosa e Valdelina Barboza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Lilian Jaeger, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Egmund Erwin Jaeger e Hulda Jaeger. Sepultamento ontem.

Luizete Moraes Moreira, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Valeriano Antônio da Rocha e Lupertina Ferreira de Moraes. Sepultamento ontem.

Manoel Rodrigues da Silva, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: Leopoldo Rodrigues da Silva e Fermina Gonçalves de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Conde de Oliveira, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Conde e Maria Romana Conde. Sepultamento ontem.

Maria Iracema Lourenço, 73 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Esmerino Francisco dos Santos e Perolina Alexandre dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Menke, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Sestren e Luíza Valêncio Sestren. Sepultamento ontem.

Maria Rodrigues de Oliveira Ferreira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Urgolino Rodrigues de Oliveira e Jesuína Soares de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Costa, 90 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Romulo Antônio da Costa e Eugenia Araújo Costa. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Canziani, 93 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Hermenegildo Canziani e Emma Brenner Canziani. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Rey Xavier, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Delphino Antônio de Oliveira Rey e Adelaide Consul Rey. Sepultamento ontem.

Maria de Paula Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Paula Cunha e Maria Vieira de Souza. Sepultamento ontem.

Maria dos Anjos Linhares Kretzer, 84 anos. Profissão: orientador(a). Filiação: Pedro João Linhares e Evelina Benedita Linhares. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Marilda Terezinha Galicioli de Franca, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Albino Galicioli e Arlete Terezinha Zanon Galicioli. Sepultamento ontem.

Matheus Zaran Batista, 22 anos. Profissão: fiscal segurança. Filiação: Anderson Lemes Batista e Fabiana Zaran. Sepultamento ontem.

Nair Lipke, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Cruz Fagundes e Glória Gil Fagundes. Sepultamento ontem.

Natair Carlos Batista, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Carlos Batista e Paulina Eleodoro de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Neuza Barros Silva Matos, 62 anos. Filiação: Manoel Barros da Silva e Maria Madalena de Jesus da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Bocaiuva do Sul, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Roberto Ronald Rodrigues, 67 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: William Sebastião Rodrigues e Delourdes Lau Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Unilutus.

Rodrigo de Lima Gonçalves, 23 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Daniel Gonçalves e Evanilda de Lima Gonçalves. Sepultamento ontem.

Romulo Mário Grodzki, 85 anos. Profissão: agronomia. Filiação: Edmundo Grodzki e Helena Grodzki. Sepultamento ontem.

Roseli do Pilar Martins Santos, 66 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Tobias Santos e Vergínia Santos. Sepultamento ontem.

Rosemeri Muller, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Carlos Muller e Meri Terezinha Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Santa Quitéria.

Samuel Juquer, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Juquer e Avelina Alves. Sepultamento ontem.

Serafim Piantavini, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: José Piantavini e Escolástica Sartori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Municipal Água Verde.

Silvano Rissatto, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: João Rissatto e Matilde Rissatto. Sepultamento ontem.

Verônica Maria Velozo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Ozório do Nascimento e Ana Carvalho do Nascimento. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela no Cemitériode Rio Branco do Sul (PR).

Vicente Duque Borges, 90 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Duques Borges e Ernestina Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Violeta Monteiro Nascimento, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Franca Nascimento e Aladya Monteiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Wanderlei Cordeiro, 47 anos. Filiação: Aures Pires e Otília Joana Cordeiro. Sepultamento sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

