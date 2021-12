Abegail de Jesus Ribeiro dos Santos, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conceição Maria Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Luterano de Imbituva Paraná, saindo da Capela M .santo Antônio Paraná.

Abel Batista de Almeida, 51 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Batista de Almeida e Anita da Rocha de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Igreja Evangélica / em Colombo.

Adriana Soares, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cleuza Soares. Sepultamento ontem.

Adrison dos Santos Borges, 30 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adonias Pereira Borges e Vilma dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Igreja Bcapela.

Alcides Holler, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Holler e Conceição Holler. Sepultamento ontem.

Almeri Siqueira de Siqueira, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Floriano Siqueira e Laurinda Lacoeiro. Sepultamento ontem.

Amilton Schultze Cordeiro, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Walfrido de Barros Cordeiro e Alinda Schultze Cordeiro. Sepultamento ontem.

Ana Maria de Souza Ponchon, 67 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Carlos L Pinto Ponchon e Esther de Souza Ponchon. Sepultamento ontem.

Ana Maria dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Gonçalves e Josefa Lima dos Reis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Frei Miguel / Cic.

Anna Naumes, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Fialla e Maria Bandil Fialha. Sepultamento ontem.

Antônio Pinheiro da Silva, 71 anos. Profissão: soldador. Filiação: Luiz Pinheiro da Silva e Coralia Pinheiro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vila Maria Angelica – Pinheirinho.

Antônio Tadeu de Oliveira, 69 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Izaias Rolim de Oliveira e Lídia Rolim da Vonseca. Sepultamento ontem.

Cecília Denis, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Denis e Viviana Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Iguatimi.

César Sebastião Francioni, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourival Sebastião Francioni e Dirce Batista Francioni. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Indenendencia, saindo da Capela do Cemitério Jardim Indenpendencia.

Denira Ferreira Biscaia, 68 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Esiquiel Biscaia e Maria do Rosário Biscaia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Derosilda da Costa da Luz, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ferreira da Costa e Ida Spitzner. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Doracil Natal Ribas, 62 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Ribas e Judith Marques Ribas. Sepultamento ontem.

Doris Langer, 72 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Roberto Langer Júnior e Maria Tereza Langer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Elizir Vieira dos Santos, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Vieira dos Santos e Maria Diva Vieira dos Santos. Sepultamento ontem.

Eloir Marques de Deus, 44 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Antônio Marques de Deus e Antônia Farias. Sepultamento ontem.

Elza Rodrigues Teixeira Adão, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues Teixeira e Nazareth Ferreira Teixeira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Eroni Aparecida Carneiro, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Sebastião Batista Carneiro e Valacir Dasdores Carneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Telêmaco Borba, saindo da Capela Tamoyo – Telêmaco Borba.

Felomena Ribatski Hillebrant, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ladislau Ribatski e Vadislava Ribatski. Sepultamento ontem.

Gabrielle Vitória Félix da Silva dos Santos, 11 dias. Filiação: Manoel Félix da Silva e Tatiane dos Santos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gean Mendes Chaves, 3 mes(es). Filiação: Jakson Chaves e Suelen Mendes de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade de Chopinzinho, saindo de Pavilhao Vale Verde / Chopinzinho.

Gesio Luiz da Silva, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nicolatino Luiz da Silva e Sebastiana Lemos da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Giovanna Vitória Silva Pampuch, 1 anos. Filiação: Gabriel Henrique Silva Teixeira e Gabriele Aparecida do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Berti – São José dos Pinhais.

Graciela Pereira Nascimento, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Alceu Nascimento e Aarlete Pereria Nascimento. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Jesus Martin Torrico Teodovich, 39 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Eddy Torrico Orias e Rita Yenny Teodovich Paniagua. Sepultamento ontem.

João Alves Ferreira Sobrinho, 82 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Francisco Alves Ferreira e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

João Andrade Silvério, 76 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: Miguelino Ribeiro de Andrade e Praxedes Silvério de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, saindo da Capela Municipal Cruzeiro do Iguaçu.

João Aroldo de Oliveira, 85 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Walfrido de Oliveira e Maria da Luz Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Joaquim Matoso de Barros, 57 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Matoso de Barros e Josefina Costa de Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Juventil dos Santos, 72 anos. Filiação: Benedito Antônio dos Santos e Eudoxia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Laércio Aparecido Marques, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sandra Aparecida Marques. Sepultamento ontem.

Lauro Pereira Filho, 73 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Lauro Fernandes Pereira e Tolentina Rocha Pereira. Sepultamento ontem.

Leonira Aparecida Maciel Ferreira das Neves, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Maria Maciel e Nice Aparecida Maria. Sepultamento ontem.

Lídia Sicora Ferrando, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Sicora e Guilestina Sicora. Sepultamento ontem.

Luciano Marques dos Santos, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gasparino Moreira dos Santos e Sandra Aparecida Marques. Sepultamento ontem.

Marcela Eiko Sato, 38 anos. Profissão: enfermeiro(a) do trabalho. Filiação: Tokio Sato e Liane Frantz Sato. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Márcia Aparecida Rodrigues, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Getúlio Rodrigues e Nair Sivisc Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Cândida de Oliveira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Dovirge de Oliveira e Nair Machado. Sepultamento ontem.

Maria Doracy de Paula, 83 anos. Profissão: servente. Filiação: Vitor Pinto de Lima e Tiburcia Nogueiro de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Kotowisky Valenga, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Kotowisky e Anna Kotowisky. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Maria Nely Giraldini, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ângelo Giraldini e Colorinda Michelon. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela do Convento São José.

Nadir Silveira Rodrigues, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Rodrigues e Antonina Silveira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Octávio D Ângelo Ribeiro, 85 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Paulo Borba Ribeiro e Rosa D Ângelo Ribeiro. Sepultamento ontem.

Pedro Ronaldo Edling, 64 anos. Filiação: Pedro Edling Sobrinho e Etelvina Ferreira. Sepultamento ontem.

Rosicler Rocio Santo da Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto do Espírito Santo e Maria Ivani de Oliveira Santo. Sepultamento ontem.

Sebastiana Machado Kosky, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Alves Machado e Alice Zeni de Carvalho Machado. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Silvestre Chuelong, 75 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Chuelong e Júlia Chuelong. Sepultamento ontem.

Tassio Pianta, 32 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Pianta e Maria Bernadete Campanha Pianta. Sepultamento ontem.

Verônica Javorski Demezyszyn, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Javorski e Aguiska Javorski. Sepultamento ontem.

Wilson Mafra Meiler, 75 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Tobias Meiler e Alexandrina Mafra Meiler. Sepultamento ontem.

Zeno João Klodzinski, 78 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Alexandre Klodzinski e Ignez Klodzinski. Sepultamento ontem.

