Airton Amir Freza, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Freza e Berta Schiessl Freza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Aki Fukushima, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tsuneji Konno e Kane Konno. Sepultamento ontem.

Alecsandro Brand Biscaia dos Santos, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gilson Luís Biscaia dos Santos e Elaine Cristina Francisco Brand. Sepultamento ontem.

Almir de Jesus Neves, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdemiro Souza Neves e Teresa de Jesus de Paula Neves. Sepultamento ontem.

André Luiz do Nascimento, 50 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Newton Pereira do Nascimento e Alinda Gonçalves do Nascimento. Sepultamento hoje, Cemitério Central de Guaratuba PR, saindo de Câmara Municipal de Guaratuba PR.

Anna Stein, 87 anos. Filiação: José Stein e Bertha Stein. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Cap. São Lucas.

Antônio Celso Neuburger, 68 anos. Filiação: Paulo Neuburger e Maria Alzira Neuburger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Lages Sc.

Djalma Ferreira Paes, 72 anos. Profissão: biomédico(a). Filiação: João Ferreira Paes e Maria Delzuite Soares. Sepultamento ontem.

Durval Techuluka, 97 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Zuleika Tevhuluka. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Edith Cabral Fieker, 80 anos. Filiação: Jorge Guimarães Fieker e Helena Cabral Fieker. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eugenia do Rosário Lopes Afonso, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Lopes e Jusuina Elisa do Rosário. Sepultamento ontem.

Francisca Soares da Silva, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Soares da Silva e Maria Madalena Honório Bueno. Sepultamento ontem.

Guilherme Augusto Kubis, 57 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eduardo Kubis e Zenairde Kubis. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Helena Mendes Pereira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Matheus Mendes e Rosalina Mendes. Sepultamento ontem.

Jacob Irineu de Pauli, 89 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Eugênio de Pauli e Catharina de Pauli. Sepultamento ontem.

Jeyson Endrig Florêncio de Lima, 28 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Valdir Florêncio de Lima e Claudete Florêncio de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches.

João Alvarenga, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Alvarenga e Eugenia Marchete. Sepultamento ontem.

João Mendes Ribeiro, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Ribeiro e Ascendina Mendes. Sepultamento ontem.

Jonathan Vicoski, 20 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Rosana Vicoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Alvadir Gonçalves, 71 anos. Profissão: soldador. Filiação: Dorvalino Henrique Gonçalves e Iracema Correa Gonçalves. Sepultamento ontem.

José Antônio Vanzo, 90 anos. Filiação: Fortumato Vanzo e Henriqueta Vanzo. Sepultamento ontem.

Laurita de Almeida Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Judite Dias de Almeida. Sepultamento ontem.

Levina Machado dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Machado e Ernestina Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Cap. Tatuquara – Monteiro Lobato.

Lourival Spina, 52 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Roque Spina e Therezinha Ribeiro Spina. Sepultamento ontem.

Luís Marcelo Justino dos Santos, 46 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Milton Justino dos Santos e Osvaldira Fontana dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Itatiba Sp.

Luiz Arnaldo Pelanda, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vitalino Domingos Pelanda e Irene Teresa Gai Pelanda. Sepultamento ontem.

Madalena Veiga Kuss, 95 anos. Filiação: Ermelino Veiga e Vitalina Veiga. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Marli Ferreira do Rosário, 49 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Jorge Ferreira do Rosário e Terezinha Ferreira do Rosário. Sepultamento hoje, Cem. Mariental – Lapa, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Nei Ferreira Santana, 87 anos. Profissão: radialista. Filiação: João Kukar Santana e Arminda Ferreira Santana. Sepultamento ontem.

Nilda Felisberta da Silva, 66 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alberto Bertoldo Porta e Erondina de Almeida Porta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Ceu Azul.

Odete Ramos da Silva, 77 anos. Filiação: Baldoino Ramos e Gertrudes Marques Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Olímpio Francisco Petry, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Emílio Jaco Petry e Anastácia Petry. Sepultamento ontem.

Pedro Ferreira de Almeida, 66 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Eugênio Ferreira de Almeida e Catarina Domingues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal de Paranaguá PR.

Regina de Paula dos Santos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stanislau Nadolny e Maria Urbik Nadolny. Sepultamento ontem.

Roberto Uhlmann, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Casemiro Uhlmann e Lúcia Uhlmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Itaiopolis Sc.

Robson Vogler, 31 anos. Filiação: Paulo Vogler e Tereza Dicorski Vogler. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo da Cap. M. Palmeira.

Rodolfo Dias do Nascimento, 76 anos. Profissão: frentista. Filiação: José Dias do Nascimento e Rosa Fagundes de Lara. Sepultamento ontem.

Ruberval Aparecido de Oliveira, 52 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nivaldo Conceição de Oliveira e Nair Silvestrini de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ruth Gedanken Faiguenblum, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Gedanken e Paulina Gedanken. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Solange Cidral Boslooper, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nemesio Machado Cidral e Ivete Cidral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sueli Terezinha de Oliveira Santos, 63 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Maraia de Oliveira e Izulina Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Cap. Bom Jesus Passos.

Tatiane dos Santos Yongblood, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amilton dos Santos e Andréa dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Terezinha de Jesus dos Passos, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Claro dos Santos e Avelina Correa dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Guaratuba PR.

Waldivino Soares de Souza, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raymundo Soares de Souza e Lídia Kulck de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wendel Oliveira Cargnin, 5 anos. Filiação: Gustavo Cargnin e Patricia de Oliveira. Sepultamento hoje, Cem. M. Novo Horizonte, saindo da Cap.m. Novo Horizonte.

Zelita Francisco de Souza, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aristides Francisco e Anivalda Pereira Francisco. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Cap. Nossa Senhora do Carmo.

Web Stories