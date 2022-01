Aleixo Novitski, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Estanislau Novitski e Joana Novitski. Sepultamento hoje, Cemitério Palmeirinha – Araucária, saindo da Capela do Cemitério Independência.

Altino Cardoso de Oliveira, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Boaventura Cardoso de Oliveira e Idalina Tereza de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Lisete dos Santos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Wotroba e Otília Wortroba. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Antônio Bezerra de Moraes, 75 anos. Filiação: João Bezerra de Moraes e Maria Alves Bezerra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Manaca.

Arahi Terezinha Lente Otterco, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lente e Rute Ferreira Lente. Sepultamento ontem.

Ari de Souza, 68 anos. Filiação: André de Souza e Davina de Souza. Sepultamento sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 às 10hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Armando Cordeiro Filho, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Armando Cordeiro e Zenilda Correia Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja São Rafael – Cic.

Benedita Merci dos Santos, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Jorge Belarmino da Silva e Santina Almeida da Silva. Sepultamento ontem.

Benjamin Fonseca da Silva, 17 horas. Filiação: Misael da Silva e Jaqueline dos Santos Fonseca da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Bronilda Brenny Rufini, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Brenny e Maria Brenny. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Celio José Gomes Batista, 51 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Luiz Batista e Maria José Gomes Batista. Sepultamento ontem.

César Tadeu Araújo de Oliveira, 64 anos. Profissão: segurança. Filiação: Olívio Garcia de Oliveira e Darcy Araújo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ceslau Lelinski, 76 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Lelinski e Leonor Montoski Lelinski. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

David Fernandes, 83 anos. Profissão: perito(a). Filiação: Dulcidio Rodrigues Fernandes e Maria Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMu do Boqueirão.

Domingos Ferreira dos Santos, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Procópio Ferreira dos Santos e Júlia Lourenço Pereira. Sepultamento ontem.

Doroti Elena Cunha, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Diolando Melo Cunha e Fani Moreira Cunha. Sepultamento ontem.

Dorvalina dos Santos Morais, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente dos Santos Morais e Rosalina Teodoria da Silva. Sepultamento ontem.

Douglas Vaz dos Santos, 30 anos. Profissão: balconista. Filiação: Jenilson Santos e Edilene Pedroso Vaz. Sepultamento ontem.

Edevaldo Luiz Pereira, 67 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Lindolfo Pereira do Carmo e Josefa da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Emília de Lara Guidolin, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo de Lara e Helena Scuciate. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Emmerana Schmid, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josef Buchgeher e Zaezilia Buchgeher. Sepultamento quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 às 14hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Fábio Eloano Soares de Souza, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Batista de Souza e Maria Helena Soares de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Jade /curitiba.

Geremias Dias Martins, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Alves Martins e Rosa Dias Alves. Sepultamento ontem.

Gerson Pontes, 56 anos. Filiação: Zoraide Pontes. Sepultamento ontem.

Helena Scrobot, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafim Skalkowicz e Catarina Skalkowicz. Sepultamento ontem.

Ilma Becker de Oliveira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Germano Becker e Benicia da Silva Becker. Sepultamento ontem.

José Airto Priotto Ferreira, 56 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Jorge Ferreira e Floripa Priotto de Almeida Ferreira. Sepultamento ontem.

José Claro de Lima, 86 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Geraldo Bueno de Lima e Aurora Pedrilha de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

José Cláudio D Anhaia, 62 anos. Profissão: servente. Filiação: Durcilio Moreira D Anhaia e Nacilda Hack D Anhaia. Sepultamento ontem.

José Hélio Ribeiro da Silva, 42 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Sebastião Ribeiro da Silva e Lídia Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda, saindo de local a ser designado.

Juarez de Oliveira, 86 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Sudares de Oliveira e Durvalina Gonçalves de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Júlio Caio Magon, 75 anos. Profissão: medidor(a). Filiação: Clovis Magon e Ilva Strini Magon. Sepultamento ontem.

Leandro Cardoso Jubainski, 40 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Acacio Riomar Jubainski e Vânia Maria Cardoso Jubainski. Sepultamento ontem.

Leonilda dos Santos Artigas, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alencar Cornélio dos Santos e Maria Silveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Lia Mara Monteiro, 55 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Dirce Leandro Monteiro. Sepultamento ontem.

Lucinda Beckert, 70 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leonildo Beckert e Clara Beckert. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Paroquial Umbará.

Luiz Carlos Campos, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Arlindo de Souza Campos e Luzia Pereira Tangerino. Sepultamento ontem.

Margarete Rosa de Oliveira, 47 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Leopoldo de Oliveira e Marieta da Rosa. Sepultamento ontem.

Margareth Pereira Picler, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ismael Garciliano Pereira e Júlia Diniz Pereira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Maria Cândida Pinto de Souza, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Estanislau Rosa e Estevam de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Pontes Pereira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jordão Pontes de Godoy e Florestina Pontes. Sepultamento ontem.

Marlon Elisson Leczmann Ribeiro, 44 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: João Almeida Ribeiro e Maria Leczmann Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maycon Santos Guimarães, 1 anos. Filiação: Erick Estephane Santos Guimarães e Isabela Maria Santos Guimarães. Sepultamento ontem.

Miguel dos Passos Maia, 70 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Vitorino dos Passos Maia e Tereza Loures Andrade Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela no Bairro Santa Quitéria Curitiba (PR).

Nair Piloro Szrayer, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaristo Piloto e Maria Piloto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Neuza de Lurdes Costa Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Costa e Rosa de Souza Costa. Sepultamento ontem.

Odete Batista Marcílio, 84 anos. Profissão: diarista. Filiação: Joaquim Batista e Braulina Mendes Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Palmira Santos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvino Jorge Miranda e Joana Garcia da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Gregório da Silva, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ciciero Gregório da Silva e Osires Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jade /almirante Tamandaré.

Rafael Fesky, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Fesky e Ana Fesky. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosa Edi Pedroso do Nascimento, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Pedroso e Lauridina Pedroso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitériode Carambei (PR).

Rosemari Gonçalves de Oliveira da Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Disma Gonçalves de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Sebastião Clementino Pinto, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Pinto dos Santos e Maria Joaquina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Teixeira da Silva, 65 anos. Profissão: técnico. Filiação: Astrogecildo Teixeira da Silva e Maria de Lourdes Teixeira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Theodoro Prypestsky, 90 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Miguel Prypestsky e Sophia Prypestsky. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Thereza Fernandes Flores, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcílio Fernandes e Maria Paschoalina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Valdecir Pinto Ferreira, 58 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Leonildo Pinto Ferreira e Nadir Ferreira. Sepultamento ontem.

Valdemar Tadeu, 83 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Policiano Tadeu e Solanes Dalila Tadeu. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic – Cic.

Verônica Farias Franco, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Farias Franco e Luciana Leal de Farias. Sepultamento ontem.

Vilson de Lima Ferreira, 60 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco Ferreira e Floripa Ribeiro de Lima. Sepultamento ontem.

Washington Fontes Marques, 51 anos. Profissão: marinheiro. Filiação: Francisco Marques Pereira e Odete Romana Fontes. Sepultamento ontem.

