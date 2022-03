Adivair de Fátima dos Santos Antunes, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Dinarte Pereira dos Santos e Maria Teresa dos Santos. Sepultamento ontem.

Alceu Zonatto, 65 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Evaristo Zonatto e Odete Zonatto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Alexandre Fortunato Calefi, 99 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: João Calefi e Ana Polentini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Maria Zanlorenzi, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Gasparello e Natália Ramos. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Trindade, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Messias Trindade e Santa Carlota Trindade. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo de Igreja Evangélica em Colombo.

Anna Croce Midhat Ahmed Serri, 89 anos. Filiação: Spiridione Croce e Denise Dumont Croce. Sepultamento ontem.

Antônio dos Santos, 70 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Francisco Moraes dos Santos e Antônia Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Calisto Barbosa Ferreira, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ilauro Leite Ferreira e Maria Nazaré Barbosa Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Iretama, saindo da Capela Municipal de Iretama (PR).

Cecília Almeida da Silva, 5 dias. Filiação: Dyegho Henrique Almeida da Silva e Franciele Cordeiro e Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Avm- CuritibaPR.

Cecília Gasparin Scremin, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Gasparin e Emma Perin Gasparin. Sepultamento ontem.

Cicilia Brito de Oliveira, 59 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Nivaldo de Brito Teixeira e Helena Koleska Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Darci Gugelmin, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Afonso Gugelmin e Mercedes Elia Gugelmin. Sepultamento ontem.

Edwardo Chudzikiewicz, 75 anos. Filiação: Romualdo Chudzikiewicz e Maria Chudzikiewicz. Sepultamento ontem.

Elisete de Oliveira Gonçalves, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Gonçalves Netto e Maria Aparecida de Oliveira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Elysete Guarneri de Araújo, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Moacyr Guarneri e Dulce Cardoso Guarneri. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Fabiana Ajita Gomes, 31 anos. Profissão: estudante. Filiação: Edson Aparecido Gomes e Elza Yayoi Ajita Gomes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranavai (PR), saindo da Capela Municipal de Paranavai (PR).

Francisco Almir da Silva, 52 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Francisco da Silva e Nelci Florêncio da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Gabriel Portella, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leandro Borges Gracia e Andréa Bertolami Lobo Portella. Sepultamento ontem.

Iracema Krueger, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Mauss e Fridalina Mauss. Sepultamento hoje, Irmandade Luterana.

Irene Pereira Martins, 67 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Agustinho Pereira de Meira e Lourdes Pereira de Meira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Irene Terezinha de Fátima Silveira, 58 anos. Filiação: João Maria dos Santos e Izolina de Souza Santos. Sepultamento ontem.

João Batista de Paula, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Catarina Ferreira de Jesus. Sepultamento ontem.

José Ademir Duarte, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Maria Sebastiana Duarte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

José Márcio Semmer, 73 anos. Filiação: Eduardo Semmer e Selina Kuhl Semmer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela no Municipal de Itaiopolis.

José Valdecir Antunes dos Santos, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Antunes dos Santos e Ana Maria Frogoso. Sepultamento ontem.

José Zanis Neto, 66 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Alfredo Zanis e Nair Franciosi Zanis. Sepultamento ontem.

Lavino de Godói dos Santos, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Bento Cordeiro dos Santos e Ana Carvalho de Godói. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR).

Leonardo Henrique Ribeiro da Silva, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo Ribeiro da Silva e Gisele Cristina Neves de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luciano Habith Borba, 49 anos. Profissão: carteiro. Filiação: Ayrton Borba e Lenil Habith Borba. Sepultamento ontem.

Luiz Fabiano Machado, 42 anos. Filiação: Luiz Paulo Machado Gonçalves e Eva Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Independência / Araucária.

Luzia Carriel da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carriel da Silva e Felipa Franco de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Adrianopolis, saindo da Capela Municipal de Adrianopolis.

Maria Bueno de Anhaia, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Venerando de Souza Bueno e Lazara da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria Helena Gonçalves da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Rocha e Rosa Rocha. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Cardorso, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Cardoso e Maria de Jesus Cardoso. Sepultamento ontem.

Nilce Rodrigues Dourado, 74 anos. Profissão: soldador. Filiação: Sebastião Rodrigues Dourado e Josefina Rosa Dourado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Paulo César Ideia, 69 anos. Profissão: agente segurança. Filiação: Eduardo Kurtz de Albuquerque e Rosa Ideia. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo César de Matos, 43 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Rosemar de Matos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Apucarana (PR), saindo da Capela Municipal Apucarana (PR).

Reinaldo Dias Silva, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Neroival Borio Silva e Terezinha Dias Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Rosilda Rodrigues dos Santos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Donatila Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Roswita Moller, 72 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Ernst Muller e Albertina Moller. Sepultamento ontem.

Sara de Souza Motim, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio José de Souza e Otília Ilheo Rosa de Farias. Sepultamento ontem.

Sophie Helena Fagundes Pereira, 8 horas. Filiação: José Adilson Pereira e Helen Fernanda Fagundes de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista – Campina Grande do Sul, saindo da Capela do Municipal de São João Batista – Campina Grande do Sul.

Terezinha Aparecida Mezidio, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Mezidio e Maria Madalena Blum Mezidio. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Capela São Lucas PinhaisPR.

Thereza Fialkowski Gimbarski, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Adão Fialkowski e Alexandra Fialkowski. Sepultamento ontem.

Valderes Ferreira dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Ferreira dos Santos e Maria Therezin Sampaio dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Wagner Patrick Fermino de Oliveira, 24 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Odair José de Oliveira e Graciela Fermino. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Quadrangular/ Rua Herece Fernades 978/cic.

Waldemar Fava, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Fava e Elvira Campaner. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela de Mandirituba.

Washington Luís Fonseca, 43 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Maria da Graça Fonseca. Sepultamento ontem.

Yosodhara Carvalho de Mello Muniz, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Carvalho de Mello e Ana Rosa de Mello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.