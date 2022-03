Adamina Digner Skulny, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Digner e Cecília Digner. Sepultamento ontem.

Adilson Oliveira Novak, 72 anos. Profissão: medidor(a). Filiação: Hercilio Lacerda Novak e Miltes de Oliveira Novak. Sepultamento ontem.

Adiva Sinobrilina da Silva, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Pedro da Silva e Sinobrilina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Municipal São Francisco de Paula.

Adolfo Alves de Oliveira, 77 anos. Filiação: Cícero Alves de Oliveira e Amabile Vieira Maciel. Sepultamento ontem.

Alceu Lissa, 94 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Lissa Netto e Lindornosa Ferreira de Loyola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcindo Stresser Pereira, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Carlos Francisco Pereira e Laura Stresser Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Quarterao dos Stresser Inácio Martins, saindo da Capela de Araucária.

Alex Miorin, 63 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Ovídio Miorin e Celita de Oliveira Miorin. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Alzira Aparecida da Silva, 64 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Luiz Pedrini e Palmira Botega Pedrini. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Thaumaturgo Lopes, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Guilherme Lopes e Edwiges Thaumaturgo Lopes. Sepultamento ontem.

Antônio Ribeiro de Souza, 74 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: João Ribeiro de Souza e Maria José de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Rodrigues dos Santos Júnior, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Rodrigues dos Santos e Maria Luciana. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Antônio de Jesus, 76 anos. Profissão: servente. Filiação: Luzia de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Arnaldo Anastácio da Silva, 82 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Anastácio da Silva e Júlia das Neves da Silva. Sepultamento ontem.

Clarice Sotocorno Pereira, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Mário Sotocorno e Tereza Bosisio Sotocorno. Sepultamento ontem.

Dorivaldo de Andrade, 71 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Josefa de Andrade. Sepultamento ontem.

Elizanjela Maria de Jesus Schier, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Malba Tereza de Jesus. Sepultamento ontem.

Elza Pessim Zen, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pessim e Amabile Dezoti. Sepultamento hoje, Cemitério de Assis Chateaubriand, saindo da Capela de Assi Chateaubriand.

Emerita Amado Piva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oliverio da Silva Amado e Nair da Silva Amado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Pinheirinho CuritibaPR.

Everaldo Serafim dos Santos, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto Serafim dos Santos e Luzia Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gabriel Zupko Biscorovaine, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Hilario Biscorovaine e Márcia Cristina Zupko. Sepultamento ontem.

Gabriela Guimarães Pereira, 29 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Neliton José Pereira e Dirce Aparecida Guimarães de Franca. Sepultamento hoje, (Pirai do Sul) Cem. Municipal de Pirai do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Pirai do Sul.

Giacomo Laureanti, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Salvatore Laureanti e Velardita Maria Laureanti. Sepultamento ontem.

Giusepina Mioto, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mioto e Dosolina Mioto. Sepultamento ontem.

Igor Yuri Hoffmann, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Simone Cristina Hoffmann. Sepultamento ontem.

Ivani Marques Zaqueu, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marques de Andrade e Josefina Quassio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Espera FloraiPR.

João Caetano, 75 anos. Filiação: José Caetano e Rita de Jesus Caetano. Sepultamento ontem.

José Welci Correa, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Rosenil Antunes Correa e Ana Maria Alves Correa. Sepultamento ontem.

Júlio César de Oliveira Dias, 31 anos. Filiação: Sebastião de Oliveira Dias e Seli Fátima Alves Dias. Sepultamento ontem.

Juvenal Aracheski, 58 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Aracheski Filho e Maria Luisa Costa Pinto Aracheski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de local a ser designado.

Karina Carneiro Martins, 41 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Joaquim Getúlio Martins e Otacília Carneiro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Laura dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Teodoro Antunes e Olinda Pedroso. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Chopinzinho (PR), saindo da Capela Municipal Chopinzinho (PR).

Lisandra Rizzo Keppe, 39 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Altair Ribas Keppe e Maria Estela Rizzo Keppe. Sepultamento ontem.

Luciane Souza Saporski, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nazir Saporski e Helsa de Souza Saporski. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique Soares, 31 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Silvano Soares e Maria Claudete Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Luíza Helena Florentino Pontes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Natal Florentino e Maria de Lourdes Florentino. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Maria da Encarnação Mendes Pereira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Mendes Pereira e Ernestina da Cruz Pereira. Sepultamento ontem.

Marilda Cordeiro Tiblier, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionísio Cordeiro e Catarina de Bonfim Cordeiro. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo de Igreja Assembleia de Deus de Cerro Azul.

Marina Massucheto Portella, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Massucheto e Leticia Massucheto. Sepultamento ontem.

Marines Scarmussin, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Scarmussin e Adélia Scarmussin. Sepultamento ontem.

Mário Gonchor, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Eduardo Gonchor e Maria Neumann Gonchor. Sepultamento ontem.

Maurílio Gonçalves, 64 anos. Profissão: garçom. Filiação: Benedito Cristiano Gonçalves e Ilidia Amaral Gonçalves. Sepultamento ontem.

Mirlon José Cavallari, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miguel Cavallari e Maria Doria Cavallari. Sepultamento ontem.

Nadyr dos Santos Carrilho, 94 anos. Filiação: José Nazareno de Souza e Eulália Prestes de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Neli Nied, 64 anos. Profissão: agente. Filiação: Anselmo Edvin Nied e Gelsimina Nied. Sepultamento hoje, Cemitério Parque das Araucarias, saindo da Capela Parque das Araucarias.

Osmar Leal Cruz, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvino Gomes da Cruz e Otacília Maria Leal Cruz. Sepultamento ontem.

Pedro Santos Ferreira, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Sebastião Alves Ferreira e Aracy Santos Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Raimundo Stavitzki, 84 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Pedro Stavitzki e Filomena Stavitzki. Sepultamento ontem.

Roberta Sachi Pereira, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: João André Pereira Netto e Simoni Degan Sachi Pereira. Sepultamento ontem.

Roseli do Rocio Barros da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fernandes dos Santos e Maria Ana de Barros Santos. Sepultamento ontem.

Ruth Sottomaior de Souza, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olímpio Se Sá Sottomaior e Elisa Guimarães Sottomaior. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Jade / Curitiba.

Teresa Rodriguez de Arroyo, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moisés Rodriguez e Teodora Delgadillo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Udo Wehmuth, 96 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Willy Wehmuth e Meia Wehmuth. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda Curitiba.

Umbelina de Oliveira Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Teixeira de Oliveira e Ramira Afonso de Oliveira. Sepultamento ontem.

Valter Miranda, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Júlio Moreira e Maria da Conceição Ferreira. Sepultamento ontem.

Vanda Terezinha Buttner, 50 anos. Profissão: diarista. Filiação: Helga Buttner. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wilson Elias Rosnau, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arnaldo Rosnau e Lindamir de Paula Rosnau. Sepultamento ontem.