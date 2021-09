Alexandre José Cirino dos Santos, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orlando José Cirino dos dos Santos e Rosana Aparecida Raimundo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Alice da Piedade Bernardo, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Alves Bernardo e Sebastiana Barros Paz. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Residencia/quitandinha.

Allan Aramis Araújo Ferreira, 40 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Arlei Aramis Ferreira e Glória Dalma Magalhães Araújo. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Amarilys Zanon Pissaia, 20 horas. Filiação: Carlos Valdinei Pissaia e Maynara Thayse Zanon Teixeira. Sepultamento ontem.

Anair Moutinho, 92 anos. Filiação: Joaquim Schiochet e Angelina Floriani Schiochet. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Antônio Carlos de Andrade Siqueira, 45 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio de Andrade Siqueira e Eloina de Andrade Siqueira. Sepultamento ontem.

Antônio Dias do Nascimento, 80 anos. Profissão: segurança. Filiação: Nicanor Nogueira do Nascimento e Dolores Pinto da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Gonçalves de Oliveira, 82 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Joaquim Gonçalves e Maria Adelina Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônio Lourenço Machado, 87 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Lourenço Machado e Olinda Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Arantes Furquim de Gois, 86 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Severino Pereira de Gois e Joana Furquim de Gois. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aurora Martins de Freitas, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro Martins e Casturina Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Benedita Ramos, 87 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Jovelino Ramos e Benedita Lucresse Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Carlito Costa Rosa, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Costa Rosa e Joaquina Ribas da Costa Rosa. Sepultamento ontem.

Catarina Claridina de Carvalho Souza, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro de Carvalho e Lucilia Batista. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano.

Célia Catarina da Silva Ribeiro Rosa, 53 anos. Profissão: segurança. Filiação: Alzira Maria Ribeiro da Rosa. Sepultamento ontem.

Cicera Soares do Nascimento, 86 anos. Filiação: Luiz da Silva e Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Claus Udo Leisner, 80 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Carlos Werner Leisner e Eva Ellen Leisner. Sepultamento ontem.

Diva Ohlsen Schmidlin, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Ohlsen e Marta Ohlsen. Sepultamento ontem.

Dorvalina Pinto Jovinski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dias Belisario e Minervina Dias Belisario. Sepultamento ontem.

Edla Paganelli Garcia, 82 anos. Profissão: balconista. Filiação: Francisco Paganelli e Gertrudes Paganelli. Sepultamento ontem.

Edmundo Gomes da Fonseca, 53 anos. Profissão: servente. Filiação: Sinvaldo Gomes da Fonseca e Guiomar Moraes Fonseca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Berti em São José dos Pinhais.

Emerson Thieves, 56 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Soely da Silva Thieves e Maria Helena Buczek Thieves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Eraldo dos Santos Quadros, 71 anos. Filiação: Diomiro Quadros e Balbina Gomes Quadros. Sepultamento ontem.

Erlei Tadeu Teixeira, 66 anos. Profissão: tenente. Filiação: Mauro Teixeira e Dionete Maria Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1.

Geni Fernandes dos Santos Melo, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurides Fernandes do Santos e Maria Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Georgina Maria Vicente de Lima, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Vicente e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Geralda Januario Lucas, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Januario e Benedita de Jesus. Sepultamento hoje, Outros.

Hamilton Rocha de Oliveira, 56 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Batista de Oliveira e Maria Joana da Rocha Oliveira. Sepultamento ontem.

Inece Ivone Lipi, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Angelin Túlio e Maria Casagrande Túlio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Irondino de Almeida, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilio de Almeida e Maria do Carmo de Oliveira Almeida. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor.

João Maria do Espírito Santo, 86 anos. Filiação: Benedito Rosário do Espírito Santo e Helena Maria de Paula. Sepultamento ontem.

João Vitor Esquelbeck Ferminio, 21 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Natalino Ferminio e Elizabete Esquelbeck. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Col Faria Colombo.

Jorge Miola, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Miola e Cândida Bortolete Miola. Sepultamento ontem.

Jorge Rosa, 69 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Durval Rosa e Arcelina Alves Rosa. Sepultamento ontem.

José da Luz, 87 anos. Filiação: João Lopes da Silva e Ernesta Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Kaylana Eliza Borges do Espírito Santo, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Alberto do Espírito Santos e Salma Borges Santana. Sepultamento ontem.

Kikue Suzuki, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Koiti Hatanaka e Aiko Hatanaka. Sepultamento ontem.

Laurinda Barbosa Bayer, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enedino Barbosa e Luzia Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Cemitério Municipal de Ibaiti.

Lauro Fortes, 59 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Miguel Rodrigues Fortes e Ana Izabel Fortes. Sepultamento ontem.

Lázaro Pereira de Britto, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lázaro Pereira de Britto e Elzira Lopes de Camargo. Sepultamento ontem.

Leônidas Pires Cordeiro, 64 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Pedro Pires Sobrinho e Maria de Jesus Cordeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Morturia de Pien PR.

Luiz Henrique Wolff de Liz, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo Adriano de Liz e Jane de Fátima Ribeiro Wolff. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos PinhaisPR.

Luiz Pruchak dos Santos, 76 anos. Filiação: José Machado dos Santos e Anna Pruchak dos Santos. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Municipal.

Luzia Moraes de Cerqueira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benicio Gonçalves de Cerqueira e Antônio Ferreira de Moraes. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Marreiro Wrobel, 39 anos. Filiação: Nelson Wrobel e Marlene Alves Marreiro Wrobel. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua Antônio Barbosa Ferraz Júnior, 225.

Marcos Roberto Ribeiro, 52 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Pedro Pires Ribeiro e Maria Medeiros Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 – Santa Cândida.

Maria Cleonice Marcelino da Silva, 41 anos. Filiação: Inácio Moreira da Silva e Maria Marcelino dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Eduarda de Freitas Oliveira, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Darci de Oliveira e Katlyn Natasha Rosário de Freitas. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Laranjeiras do Sul.

Maria Inês Perucio, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Constante Petrovski e Francisca Petrovski. Sepultamento ontem.

Maria Ivonete Escolaro dos Santos, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ivo Escolaro e Terezinha Pivovar Escolaro. Sepultamento ontem.

Maria Lopes dos Santos Frauche, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Jeronimo dos Santos e Dolores de Castro Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Maria Neci Lopes Velleda, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Lopes e Julieta Severo Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Luz de Camargo Maschio, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo de Camargo e Cassilda Rausis de Camargo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Mortuária Nossa Senhora do Rosário de ColomboPR.

Mário Paulo Luitz, 54 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Mário Horst Paulo Luitz e Ruth Luitz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marlene Soares Barbosa, 51 anos. Profissão: diarista. Filiação: Adão Barbosa e Joana Soares Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Municipal.

Max Paulo Berger, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Erich Berger e Herta Berger. Sepultamento ontem.

Nelson Meier, 81 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arno Meier e Anne Marie Meier. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida.

Olinda de Oliveira Fischer, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Unilutus.

Otildio Alves Filho, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Otildio Alves e Celina Alves. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Mário Francisco, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário Antônio Francisco e Maria de Lourdes Francisco. Sepultamento ontem.

Renato Alves de Lara, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Teodorico Alves de Lara e Miroslava Alves de Lara. Sepultamento ontem.

Roberto Ferreira, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Ferreira e Georgina Mariana Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Roseli Aparecida Carol Feliski, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Carol e Hellena Kurovski Carol. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Rosi Marli Caputo Pereira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Caputo e Carmela Caputo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Rubens Rodrigues, 62 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Amaro Rodrigues e Jacira Bernardina Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Sebastião Telles Marques, 54 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Otacílio Telles Marques e Eva da Silva Marques. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária da Fazenda Rio Grande.

Sérgio Cunha, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Egal Cunha e Eletra Bovo Cunha. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal.

Sidney de Paula Assis, 58 anos. Filiação: Sylas de Paula Assis e Maria Martins Assis. Sepultamento ontem.

Sinezio Garagnani, 81 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Alfredo Garagnani e Benedita Garagnani. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Sirena de Souza da Cruz, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felintro de Souza Machado e Joana Lara de Souza. Sepultamento ontem.

Sirlene Nereu Tetu, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celso Nereu Tetu e Teresa Tetu. Sepultamento ontem.

Sirlete de Souza Santana, 51 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Lindolfo Tiago de Santana e Dejanira Ferreira de Souza Santana. Sepultamento ontem.

Sotero Aparecido, 57 anos. Filiação: José Aparecido e Petronilha Rosa Aparecido. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Santa Mônica Campina Grande do Sul PR.

Vadislau Ukachenski, 76 anos. Profissão: apontador(a). Filiação: Antônio Ukachenski e Helena Ukachenski. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Colônia Dom Pedro – Campo Largo.

Verônica Seluchinesk de Lima, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Seluchinesk e Appolonia Seluchinesk. Sepultamento ontem.

Walderez Silveira Merlin, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Araújo Silveira e Romilda Sera Silveira. Sepultamento ontem.

Weslen Felipe Bonfim Santos, 21 anos. Filiação: Dirlei Carvalho Santos e Terezinha Aparecida Bonfim. Sepultamento ontem.

