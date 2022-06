Adilson Miranda, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jorge Miranda e Marli Terezinha Bonfim Miranda. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Associação de Moradores Vila Zumbi ColomboPR.

Aglair do Amaral de Castro, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim Olímpio do Amaral e Arcesia Santos do Amaral. Sepultamento ontem.

Alice Geraldi Cury, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Geraldi e Elza Slhei Geraldi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Altair Lima, 56 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Elias Damasceno Lima e Maria de Paula Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Anselmo Lovato, 80 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Lourenço Inglez Lovato e Ana Lovato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônio Carlos Proencio, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dimas Proencio e Osvaldina da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Muniipal da Fazenda Rio Grande PR.

Antônio Martins da Maia, 82 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Maia e Maria Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal Água Verde.

Aparecida Pacheco da Cruz, 61 anos. Filiação: Mário Pacheco e Maria Domingas da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Beatriz dos Anjos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Madalena dos Santos. Sepultamento ontem.

Ciro de Chagas Lima, 59 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio das Chagas Lima e Rozalia Ernestina das Chagas Lima. Sepultamento ontem.

Crehomar de Jesus Cordeiro Conceição, 24 anos. Filiação: José Ribamar de Almeida Conceição e Benedita Nascimento Cordeiro Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Msa – Minist. Sobrenatural Adoraçao – – Sitio Cercado.

Delvira de Lima, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio dos Santos e Anna de Faria. Sepultamento ontem.

Dorvalina Vaz de Siqueira, 97 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Modesto e Ana Laudelina de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Durvalino Esmanhotto, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Esmanhotto e Maria Madalena Zanotto Esmanhotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Eleuses Pissato, 91 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Manoel Alves de Paula e Madalena Alves de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Elzina Pinheiro Bonfim, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otacílio Pinheiro e Albina Bueno Pinheiro. Sepultamento ontem.

Eugenia Moreira Lopes, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Moreira e Luíza Paulino Braz. Sepultamento ontem.

Eveltina Teixeira Ribeiro, 94 anos. Filiação: Izidoro Alves Teixeira e Luíza Alves Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Cristo É O Caminho.

Floracy Flech Pereira, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amaro dos Santos Pereira e Rosa Flech Pereira. Sepultamento ontem.

Geraldo Niedzielski, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Eduardo Niedzielski e Miguelina Niedzielski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Itaiópolis / Sc.

Helloise Lúcia Teixeira Gomes, 14 dias. Filiação: José Leandro Gomes de Lima Silva e Jaqueline Rodrigues Teixeira. Sepultamento ontem.

Horacilia Quevede dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Laureano dos Santos e Adelaide Quevede dos Santos. Sepultamento ontem.

Irene Lenzi Gonçalves, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Lenzi e Maria Lenzi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Izabel de Freitas da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Almi Venâncio de Freitas e Lides Cândida da Fonseca. Sepultamento ontem.

Izaura Elias Ribas, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Verissimo Elias e Emy Pereira Elias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Jacob Mocellin, 66 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Antônio Mocellin e Lúcia Bettinardi Mocellin. Sepultamento ontem.

João Flaviano Faedo, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Luiz Antônio Faedo e Leontina Nunes Faedo. Sepultamento ontem.

Jorge Rodrigues de Campos, 78 anos. Profissão: militar. Filiação: Paulo Rodrigues de Campos e Aparecida Gonçalves Diniz. Sepultamento ontem.

José Aldoir Schneider, 42 anos. Filiação: Luís Schneider Neto e Carmem Terezinha da Silva. Sepultamento ontem.

José Antônio de Brito, 58 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Francisco de Brito e Alice Liosa dos Santos. Sepultamento ontem.

José Arnaldo Nocera, 82 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Humberto Nocera e Edilia Guimarães Nocera. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Vilson dos Santos Padilha, 65 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Maria dos Santos Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlia Moreira dos Santos Magalhães, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Moreira dos Santos e Maria Sofia Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Julieta Pie, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Domingos Schaveigert e Dolores Souza Schaveigert. Sepultamento ontem.

Jurema Prudente de Oliveira Belo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Prudente de Oliveira Belo e Guilhermina Ferreira de Oiiveira. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial de Mato Branco, saindo de Residencia – Estrada do Nogueira S/n – Mandirituba.

Juscelino Rufino dos Santos, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Pereira dos Santos e Emília da Silva. Sepultamento ontem.

Kelma Alberto de Oliveira, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Albertoi de Oliveira e Iraci Ferreira Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Leoni Terezinha Guimarães, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ferminiano Alves Guimarães e Alcidilia Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Leony Sperandio, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Sperandio e Palmyra Cavagnari Sperandio. Sepultamento ontem.

Maria Célia de Campos, 78 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Salustiano Ribeiro de Assunção e Vicentina Vivi Scos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Costa Dina, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Julieta Engracia da Costa. Sepultamento ontem.

Maria Dell Agnolo, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dell Agnollo e Ida Raiser Dell Agnollo. Sepultamento hoje, Cemitério em Nova Trento, Sc, saindo da Capela do Cemitério em Nova Trento, Sc.

Maria Izabel Maciel Chaves, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dejalma Ferreira Maciel e Maria da Conceição Maciel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria de Lima Rodrigues, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Machado de Lima e Francelina Vicente de Lima. Sepultamento ontem.

Matheus Otávio Marcondes da Silva, 21 anos. Filiação: Samuel Almeida da Silva e Cláudia Marcelina Marcondes. Sepultamento hoje, de Borda do Campo Quatro BarrasPR, saindo da Capela de Borda do Campo Quatro BarrasPR.

Milton Kuvada, 61 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Tuyoshi Kuvada e Makiko Kuvada. Sepultamento ontem.

Moacir Cordeiro, 75 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Antônio Cordeiro e Valtelina Cordeiro. Sepultamento ontem.

Nair Diniz Oriani, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Diniz e Pedrina Maria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cmav.

Paulina Moura Pedroso, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Moura e Generosa Moura. Sepultamento ontem.

Ronald Luz, 89 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Haroldo Luz e Dulcemar Soares Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Ruth Proenca Moreira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Manoel de Proenca e Amélia Maria Proenca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Santo Ribeiro, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Ribeiro e Saturnina Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Manaca CuritibaPR.

Sebastião Richartz, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Adolino Richartz e Maria Richartz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Alta Floresta Mato Grosso, saindo de local a ser designado.

Shinobu Miyazima, 81 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Fumio Miyazima e Tomiko Miyazima. Sepultamento ontem.

Teresa Nair Duarte, 70 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Nicodemos Kubelesky e Apolônia Krupczak Kubelesky. Sepultamento ontem.

Tereza de Jesus Rodrigues de Oliveira, 92 anos. Filiação: Horácio Rodrigues da Silva e Angelina de Almeida Ribas. Sepultamento ontem.

Vicente Miquelino Ferreira, 4 anos. Filiação: Voltaire Miniuk Ferreira e Tathiane Miquelino Ferreira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Voltaire Miniuk Ferreira, 43 anos. Filiação: Frank Moraes Ferreira e Helena Miniuk. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Waldecir Souza Santos, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João de Souza Santos e Josefa Marques dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Wanda Francisca Langner, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Klos e Angelica Klos. Sepultamento ontem.

Zdzislaw Wlodarczyk, 85 anos. Profissão: economista. Filiação: Mieczyslaw Wlodarczyk e Maria Wlodarczyk. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 São Francisco de Paula.

Zinaldo Antônio de Souza, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evangelino Cipriano de Souza e Adrelina Correa. Sepultamento hoje, Cemitério Cachoeira dos Turcos GuarapuavaPR, saindo da Capela Mortuária de Guarapuava PR.

