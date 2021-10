Aloeze Stacoviaki, 76 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Félix Stacoviaki e Jaquilina de Lima. Sepultamento ontem.

Amadeu Azarias, 85 anos. Filiação: Antônio Azarias e Maria Guilhermina Divina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anna Smokowicz, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Smokowicz e Emília Pyhura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Antônio Moreira de Sousa, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Francisco de Souza e Maria Marcelina da Glória. Sepultamento quinta-feira, 14 de outubro de 2021, Outros, saindo de Berti.

Apolônia Penteado, 95 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Bruno Witkowski e Maria Bobrowski. Sepultamento ontem.

Apolônia Vingicoski Hamann, 85 anos. Filiação: Estanislau Vingicoski e Angelina Agrodoviski. Sepultamento ontem.

Benedito Colaco de Oliveira, 87 anos. Filiação: Paulino Colaco de Oliveira e Isabel Evangelista Fernandes. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Ferreira, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourival Schedt Ferreira e Jane Lemberg Ferreira. Sepultamento ontem.

Cecília Campos Barboza Martins, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro Barboza e Eduvirgem Honoria de Campos. Sepultamento ontem.

Célia Massinani Vergilio, 76 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Leopoldina Massinani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Celina Lourdes da Silva, 79 anos. Filiação: Juventino José da Silva e Maria de Lourdes Rosa. Sepultamento ontem.

Cezar Augusto Pietrobelli, 67 anos. Filiação: Aldo Adolpho Pietrobelli e Mirzdoroti Ribeiro Pietrtbelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Cremilda Maria Nagai, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marcelino de Melo e Lídia Antonieta de Góes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cristino Ledes, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Ledes e Olivina Costa Rosa Ledes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Monteiro Lobato.

Damasco Correa, 49 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Carmo Correa e Kiyoko Deguti Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edson Ferreira Leal da Silva, 57 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: José Ferreira Leal da Silva e Ignez Nicolayov da Silva. Sepultamento ontem.

Emanuelle Cristina dos Santos, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos dos Santos e Daniele do Perpétuo da Silva dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo de Cemitério M. Campo Largo.

Eunice Aguirre Veloso, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcelino Aguirrre e Marieta Bolina Aguirre. Sepultamento ontem.

Eva Souza, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio de Souza e Olizia de Souza. Sepultamento ontem.

Geralda Asalim Pereira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Turola Asalim e Sebastiana Leodora. Sepultamento ontem.

Gervásio Amorim de Lima, 76 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ana Soares de Lima. Sepultamento ontem.

Iolanda Pavoni Tavola, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Pavoni e Izolina Piai. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Jorismar Pedro Dolenga, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Miguel Pedro Dolenga e Jandira Alves Dolenga. Sepultamento ontem.

José Alcebiades dos Santos Filho, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alcebiades dos Santos e Elsa Marilda dos Santos. Sepultamento ontem.

José Jaime da Silva, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Matias Lourenço e Nair Dias da Silva. Sepultamento ontem.

José Ribeiro Gouveia, 72 anos. Filiação: José Aparecido Gouveia e Ana Ribeiro Gouveia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Koite Dodo, 81 anos. Filiação: Uoshiro Dodo e Sun Dodo. Sepultamento ontem.

Leone Fernandes, 87 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Domingos Fernandes e Maria Júlia Maciel. Sepultamento ontem.

Luciane Santiago, 49 anos. Profissão: balconista. Filiação: Onildo Maba e Santina Maba. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Luiz Carlos Ingnacio, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ingnacio e Jandira Ingnacio. Sepultamento ontem.

Luíza Lacerda Teixeira, 106 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório dos Santos Teixeira e Raymunda Lacerda Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Manoel Ribeiro dos Santos, 95 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Vergilio Ribeiro dos Santos e Aurilia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Marcelino Campos Vidal, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Marcelino Campos e Abdulia Vidal. Sepultamento ontem.

Márcia Verterb Faria Bressan, 57 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Pirino Verterb Faria e Ana Verterb Faria. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Felício, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gildo Vidotti e Izabel Costa. Sepultamento ontem.

Maria Izabel Ramos Bello, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Ribas Ramos e Regina Bertolha Ramos. Sepultamento ontem.

Maria Kozlowski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Kozlowski e Anastácia Kozlowski. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Elias Stori, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Rachid Elias e Maria Alves Elias. Sepultamento ontem.

Maria Rita Ladislal Ferreira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justino Ladislal dos Santos e Elvira Bispo dos Santos. Sepultamento ontem.

Mário Marcondes Lobo Filho, 54 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Mário Marcondes Lobo e Sônia Regina Lobo. Sepultamento ontem.

Marlene Mazille Soares, 81 anos. Filiação: João Mazille e Maria Slanzi Mazille. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Moacyr Cezar Carlesso, 64 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Acyr Carlesso e Irene do Nascimento Carlesso. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de Bom Pastor.

Pedro Henrique Martins Resende, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luís Roberto Chagas Resende e Anne Karine Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Parque Metropolitano Fazenda Rio Fgrande.

Raul Carlos Brenner, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Bertholdo Carlos Brenner e Olivia Richter Brenner. Sepultamento hoje, Outros.

Rubens Martins Barbosa, 41 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Jairo Barbosa e Anna Martins Barbosa. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Terra Rica PR.

Serafim Martins Rodrigues, 71 anos. Filiação: Sebastião Mário Rodrigues e Justimniana Ridrigues de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sidnei Marquardt dos Santos, 63 anos. Filiação: Vitorino Camargo dos Santos e Elzira Marquardt dos Santos. Sepultamento ontem.

Sione Alves Domingos, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Miguel Alves Domingos e Luci Alves Domingos. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Hamester, 72 anos. Profissão: atendente. Filiação: Baldomiro Acacio Hamester e Zilda Silva Hamester. Sepultamento ontem.

Valdemiro de Lima, 51 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Osvaldo de Lima e Emília Moraes de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Vanderlei Gomes, 44 anos. Filiação: Antônio Valdeciro Gomes e Maria Gomes. Sepultamento hoje, Outros, saindo de União da Vitória (PR).

Vilmair Aparecida Sbampato Cavenaghi, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alcídio Sbampato e Maria Garbelini Sbampato. Sepultamento ontem.

Vitória Mruz, 90 anos. Filiação: Pedro Mruz e Petrolina Mruz. Sepultamento hoje, Outros.

Waldemiro Rauth Filho, 73 anos. Filiação: Waldemiro Rauth e Saly Pinto Rauth. Sepultamento ontem.

Yasmin Lopes do Nascimento, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emerson Brito do Nascimento e Simone Garcia Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida.

