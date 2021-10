Antônio Soares, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Dulcidio Soares e Desolina Santina. Sepultamento ontem.

Boanerges César de Miranda, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alipio Miranda e Francisca da Cunha Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Catarina Habinoski Konopacki, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Habinoski e Ana Habinoski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária N. Senhora das Dores – Araucária.

Célia Regina Sczabelski, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitalino Vaz e Ely Herzag Vaz. Sepultamento ontem.

Divina da Silva dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria dos Santos e Adalgiza Borderi. Sepultamento ontem.

Edwin Friesen, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: David Friesen e Martha Friesen. Sepultamento ontem.

Gilberto Bento Dias, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adjair Bento Dias e Cleonice Terezinha da Rosa Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba Curitiba (PR).

Helbert Mendes Vieira, 53 anos. Profissão: militar. Filiação: Arquimedes Moraes Vieira e Maria José Mendes. Sepultamento ontem.

Henrique Cortinhas, 82 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Henrique Cortinhas e Maria de Loures Bongardo. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Memorial da Vida / São José dos Pinhais.

Isaias Soares Barbosa, 45 anos. Profissão: barman. Filiação: Gilberto Rosa Barbosa e Luíza Soares. Sepultamento ontem.

Izaque Gabriel dos Santos Soares, 13 horas. Filiação: Júnior dos Santos Soares e Luana Patricia dos Santos Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

João Felipe Ledoux, 91 anos. Filiação: Lindolfo de Freitas Ledoux e Almerinda Alves Ledoux. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela N.s da Glória.

Jorge Hryciw, 57 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vassilio Hiryciw e Malania Voloxen Hiryciw. Sepultamento ontem.

José Carlos Alves, 65 anos. Profissão: encarregado(a) expedição. Filiação: Desconhecido e Arlinda Alves. Sepultamento ontem.

José Roberto da Silva, 37 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Zacarias Francisco da Silva e Benedita Elizabeth de Freitas Silva. Sepultamento ontem.

José Tiago dos Santos, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Carlos dos Santos e Valdirene Fátima Galvão. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

José de Almeida Xavier de Melo, 66 anos. Filiação: Alfredo Xavier de Melo e Izaura Xavier de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Kauan Emanuel Lima dos Santos, 17 anos. Filiação: Rogério dos Santos e Elaine Cristina Lima de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lauro da Silveira, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio da Silveira e Maria da Glória Castro da Silveira. Sepultamento ontem.

Leodir Rodrigues, 45 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Sérgio Aparecido Rodrigues e Cleide Graciano Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Conrado Burda Chaves, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Affonso Chaves e Madalena Burda Chaves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Luíza Gasparin Busato, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gasparin e Ursolina Lazarotto Gasparin. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora do Rosário.

Maria Glasy de Almeida Gonçalves, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Paz de Almeida e Dalila Mainardes de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Berti São José dos Pinhaispr.

Maria José Pescatori Silva, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ottorino Pescatori e Alba Alvarez Pescatori. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Costa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Costa e Otávia Moreira. Sepultamento ontem.

Marli Bizzotto, 70 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Antônio Bizzotto e Verônica Bizzotto. Sepultamento ontem.

Miguel dos Santos, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Bertulino Ipolito dos Santos e Rosa Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Morgana Camila Farias Ferreira Santos, 32 anos. Filiação: Mário Luiz dos Santos e Maria Magna Ferreira Santos. Sepultamento sexta-feira, 15 de outubro de 2021 às 17hh, Outros, saindo da Capela e Cemitério Jardim da Sudade / Mg.

Natalio de Jesus Ribeiro Filho, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Natalio Ribeiro e Maria da Glória Ribeiro. Sepultamento ontem.

Pedrinho Glinski, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Henrique Glinski e Áurea Soares Glinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Roberto Nascimento Queiroz, 63 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Erasto Nascimento Queiroz e Carmencita Monteiro Queiroz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Sandra da Silva, 44 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Amado da Silva e Iraci Martins de Araújo Silva. Sepultamento ontem.

Setembrina Pinto Ribeiro, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leurentino Antônio Pinto e Júlia Engracia de Almeida. Sepultamento ontem.

Therezinha Villattori, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Júlio Villattori e Angelina Norma Villattori. Sepultamento ontem.

Valci Antônio Meneginski, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bogomilda Meneginski. Sepultamento ontem.

Vicente Regis Marchalek, 69 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Vicente Albertino Marchalek e Ivone Dirce Marchalek. Sepultamento ontem.

Wilson Haragao da Costa, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fausto Rodrigues da Costa e Ramira Lima da Costa. Sepultamento ontem.

Wilson Regis Macedo, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wilson Mendonça Macedo e Teresinha Carvalho Macedo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

