Airton Hartkopp, 75 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Afonso Hartkopp e Ana Maria de Almeida Hartkopp. Sepultamento ontem.

Alex Delbone, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Laerte Delbone e Maria Clara do Nascimento Delbone. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo de Municipal do Cerro Azul.

Alexandre Andrade Gomes, 48 anos. Filiação: Artur Andrade Gomes e Dircelia Sílvia Andrade Gomes. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo de Princesa de Ponta Grossa.

Anita Rosália dos Santos Gonçalves, 82 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Maria Rosália dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Luziana, saindo da Capela Municipal Luziana.

Avelino Henrique Paini, 37 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio José Paini e Maria Claudete Paini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Brásílio Vicente de Castro Filho, 77 anos. Filiação: Brásílio Vicente de Castro e Eunice Bley Vicente de Castro. Sepultamento ontem.

Brigite Quadrado Cararo, 58 anos. Profissão: assessor(a) parlamentar. Filiação: Paulo Quadrado e Arlete Borba Carneiro. Sepultamento ontem.

Carlos Henrique Ribeiro Pinto, 28 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Olívio Carlos Ribeiro Pinto e Rita de Cássia Ribeiro Pinto. Sepultamento ontem.

Clenilda Ribeiro, 58 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônia Alves Ribeiro. Sepultamento quinta-feira, 3 de março de 2022 às 11hh, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Deude Marcelino de Almeida, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ataliba Marcelino de Almeida e Helena Antônio de Almeida. Sepultamento ontem.

Dirce Tussulini Doranem, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Tussulini e Lídia Pereira Tussulini. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Douglas Alexandre Kulmann Martins, 52 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Lanes Cordeiro da Silva Martins e Sirley Kulmann Martins. Sepultamento ontem.

Eglea Maria do Amaral Silva, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Olímpio do Amaral e Arcezia Santos do Amaral. Sepultamento ontem.

Enzo Gabriel Ribeiro, 1 anos. Filiação: Daniel Ronimar Ribeiro e Eduarda Guimarães. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Mallet PR.

Erna Wolf, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Auguste Schamert e Fritz Schamert. Sepultamento ontem.

Gabriel Caetano Albernaz Marques Nascimento Souza, 1 anos. Filiação: Wender Conceição Nascimento Souza e Queren Hapuque Albernaz Marques Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Chapada dos Guimarães//mt, saindo da Capela Municipal de Chapada dos Guimarães//mt.

Geraldo Eugênio de Almeida, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Francisco de Almeida e Rita Izabel dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Giuliana Fin, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lionello Fin e Giovanna Fin. Sepultamento ontem.

Helena Inácio de Paula, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Inácio de Paula e Maria Paulina de Franca. Sepultamento ontem.

Ilza de Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira de Souza e Maria Gonçalves de Araújo de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Igreja Adventista do 7º Dia – Pinheirinho.

Janderson Cruz Chagas, 41 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: João da Silva Chagas e Leila do Rocio Cruz da Silva Chagas. Sepultamento ontem.

Joanis de Morais Braga, 66 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Manoel de Morais Braga e Olinda Pavão de Morais. Sepultamento ontem.

João Maia, 70 anos. Filiação: Romalina Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Maria da Maia, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Maia e Inesia Rodrigues de Andrade. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja Evangélica Deus e Amor.

João Pino Gomes, 88 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Pino Gomes e Luíza Deverling Gomes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Jorge Nogueira, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rita de Cássia Nogueira. Sepultamento ontem.

José Carlos Coelho, 86 anos. Filiação: Carlos Moreira Coelho e Leonor Salgueiro Coelho. Sepultamento ontem.

José Ulisses Ferreira, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor Félix Pereira e Alice Pinto Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério da Saudade, saindo da Capela da Saudade.

Leandro Henrique Tavares Monteiro, 24 anos. Filiação: Denilson Monteiro e Magnolia Barbara Tavares. Sepultamento ontem.

Lickson Saincoit, 28 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Sainnecoine Saincoit e Marie France Michel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Lirane da Silva Ceccon, 44 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Salete Regina da Silva Ceccon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Loreane Doralina Jacomasso, 42 anos. Profissão: tele-atendimento. Filiação: Luiz Airton Jacomasso e Elsa de Aquino Jacomasso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marco Aurélio Araújo de Andrade, 71 anos. Filiação: Hypicilon Pinto de Andrade e Edite Araújo de Andrade. Sepultamento terça-feira, 8 de março de 2022 às 10hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Maria Ana da Conceição, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ricardo da Conceição e Ana Izabel da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Maria Clementina Jacon, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mathias Thomaz e Adélia Thomaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Sala Jacaranda – Memorial Luto Curitiba.

Maria Luzia Bevolo Daniel, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Irmo Bevolo e Maria Perrego. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2.

Maria da Luz Ribeiro, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Ribeiro e Alda Gonçalves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria das Dores Borges, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hilda Batista Lemos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Maria do Carmo de Oliveira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Calcidio Plácido de Oliveira e Juraci da Cruz. Sepultamento ontem.

Miriam Matiko Kassa Nagatamo, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Katsumi Kassa e Kimiyo Kassa. Sepultamento hoje, Cemitério de Poa – Sp, saindo da Capela de Oa – Sp.

Nair Ferreiro do Valle, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Gonçalves Rosa e Leonor Gonçalves Rosa. Sepultamento ontem.

Oesir Souza Gonçalves, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Niomir Gonçalves e Maria José de Souza Gonçalves. Sepultamento ontem.

Remy Freder, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Tadeu Freder e Felícia Freder. Sepultamento ontem.

Roberto Tadeu Chacorowski, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Chacorowski e Rosa Chacorowski. Sepultamento ontem.

Rodrigo da Silva de Oliveira, 41 anos. Profissão: segurança. Filiação: Jairo Antunes de Oliveira e Neli da Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosineia Aparecida Batista, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nivaldo Batista e Leonidia Villas Boas Batista. Sepultamento ontem.

Sebastiana Adelina Ceccon Strapasson, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio Ceccon e Catarina Fabrin Ceccon. Sepultamento ontem.

Sebastiana Gomes dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Gomes dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sebastião Lopes Filho, 75 anos. Filiação: Sebastião Lopes Pinto e Maria José Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Curiuva PR.

Sérgio Roberto Mariano, 46 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: João Maria Mariano e Terezinha Portela de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Tereza Radke Antoniolo, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Radke e Izalinas Carvalho Radke. Sepultamento ontem.

Terezinha Furtunato Nazario, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dercilio Furtunato e Paulina Laurindo Furtunato. Sepultamento ontem.

Thereza Solange Barrault Mesquita, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maxime Charles Barrault de Rosaz e Julita Olga Bettega Barrault de Rosaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Trajano de Souza Maia, 80 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José de Maia e Maria Madalena de Souza Maia. Sepultamento ontem.

Willian dos Santos Roloff, 10 anos. Filiação: Júnior Roloff e Ana Lúcia Pracheti dos Santos. Sepultamento ontem.

Yvone Vilhena de Andrade Reis, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Martins de Andrade e Maria Vilhena de Andrade. Sepultamento ontem.

Zaida Alves de Souza, 91 anos. Filiação: Adolfo Chagas Lopes e Alice Bagesteiro Alves. Sepultamento ontem.