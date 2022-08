Airton Antônio de Oliveira, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Licino Antônio de Oliveira e Palmira do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Albertina Takahara Weigert, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Benedito Antônio da Cruz e Antônia Ros da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ana Paulina de Almeida Bariviera, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Clementino de Almeida e Maria Paulina Rodrigues. Sepultamento ontem.

André Lopes Martins, 51 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Fernando Lopes Martins e Amélia Machado Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Antonina de Almeida Pietrobelli, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raymundo Notato de Almeida e Nathalia Kochimanski de Almeida. Sepultamento ontem.

Aparecida Seemann, 90 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Sebastião Eliodoro Borges e Palmira Nogueira de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Arthur Graça Kudla, 5 horas. Filiação: Luiz Fernando Kudla e Camila Graça dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir.

Carlinda Fagundes Pinto, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jao Ferreira Fagundes e Luíza Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Faxinal dos Correias Lapa PR, saindo da Capela Mortuária da Lapa PR.

Catharina Bernardo de Souza, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Alves Bernardo e Mathilde Barbosa. Sepultamento ontem.

Clecio Antônio de Lima, 69 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Severina Francisca Lima Pina. Sepultamento ontem.

Divino Borel da Silva, 79 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: José Borel da Silva e Maria Umbelina da Silva. Sepultamento ontem.

Elesio de Paula, 60 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Otacílio de Paula e Hilda da Mota Silva de Paula. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Eliane do Rocio de Azevedo Werle, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Silveira de Azevedo e Leopoldina de Azevedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Municipal do Cemitério Água Verde CuritibaPR.

Eloir Soares Fron, 51 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Adjahyr Soares Fron e Maria Aparecida Fron. Sepultamento ontem.

Emidio Santos Barbosa, 78 anos. Filiação: Paulino Barbosa e Maria das Dores Melo. Sepultamento ontem.

Ercília Grecco Dupin, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Grecco e Antônia Bonotto. Sepultamento ontem.

Ildemar Sombrio, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Custodio Antônio Sombrio e Lídia da Silva Sombrio. Sepultamento ontem.

Irene Nonima, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Nonima e Renaldina Franz. Sepultamento ontem.

Jair Rodrigues Moreira, 75 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: João Rodrigues Moreira e Ana Gomes Veiga. Sepultamento ontem.

Jakson Moreira dos Santos, 27 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Evanir José dos Santos e Leoni Ribeiro Moreira dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério de GuarapuavaPR, saindo da Capela GuarapuavaPR.

Jamily de Moura de Oliveira Santos, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alexandro de Oliveira Santos e Idineia de Fátima de Moura e Costa. Sepultamento ontem.

João Antônio Haus, 87 anos. Filiação: Guilherme Haus Filho e Eulália Emigdia Haus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

João Florêncio dos Reis, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Florêncio dos Reis e Alice de Assis de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

João Raimundo da Silva, 77 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Raimundo da Silva e Almerinda Maria da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

José Antônio dos Santos, 61 anos. Filiação: Eloa Correia dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

José Dirceu Martins, 73 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Álvaro Pinto Martins e Vanda dos Santos. Sepultamento ontem.

José Soria Arrabal, 81 anos. Profissão: médico(a). Filiação: José Francisco Soria e Ana Arrabal. Sepultamento ontem.

José dos Santos Neto, 96 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Armindo dos Santos e Olivia Luciana de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Jussara Aparecida Ferreira Echembach, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira e Orizontina da Luz Ferreira. Sepultamento ontem.

Lair Tibúrcio, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Astolfo Tibúrcio Filho e Jandira da Silva Lemos Tibúrcio. Sepultamento ontem.

Luan Fabiano Lovato, 41 anos. Profissão: motoboy. Filiação: César Luiz Lovato e Ana Dirlene dos Santos. Sepultamento ontem.

Luciano Gulin Ribeiro, 58 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Oswaldo Ribeiro e Adilce Adélia Gulin Ribeiro. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Reis Chagas, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Aristeu Chagas e Juraci Reis. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Weigert, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lourival Antônio Weigert e Verônica Novak Weigert. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Guarituba, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Luiz Valter Mozuck, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lucas Mozuck e Maria do Carmo Silveira Mozuck. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal de Campo Largo PR.

Lupercina Blanc dos Santos, 83 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Amadeu José Alves e Rosa Alves Blanc. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela do Municipal de Campina Grande do Sul.

Mafalda Brero de Campos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Brero e Luíza D Brero. Sepultamento ontem.

Maria Elisa Nogueira Severiano, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Nogueira da Silva e Francisca Nogueira da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Maria Helena Acosta da Rocha, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Saturno da Paz Acosta e Antônia Casanova Acosta. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Maria Joana Farias, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Gonçalo Alves de Farias e Maria Izabel de Carvalho Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Mortuária Ressurreiçao – Almirante Tamandaré -PR.

Maria Júlia Moreno Fahr, 5 anos. Filiação: Henrique Fahr de Souza e Carla Fernanda Moreno de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Martins, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Martins e Ana de Andrade Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Mário Dolata, 73 anos. Filiação: João Dolata e Paulina Kleina Dolata. Sepultamento ontem.

Mauro Ramos de Faria, 60 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Manoel Oliveira de Faria e Alice Ramos Faria. Sepultamento ontem.

Moisés Velleda, 59 anos. Filiação: Eloir Velleda e Maria Neci Lopes Velleda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Narciza Farias Bux, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Camargo Bux e Maria Antônia Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Olinda Alves dos Santos, 96 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Alves dos Santos e Maria Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Osdival Neves Padilha, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Wacfrido Ferreira Padilha e Izaura Neves Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rafael Antônio Massaneiro, 39 anos. Filiação: Jacira Massaneiro. Sepultamento ontem.

Raimundo Ferreira Amaral, 52 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Francisco das Chagas do Amaral e Júlia Ferreira Arujo. Sepultamento ontem.

Raul Chardulo Júnior, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raul Chardulo e Maria Rita de Oliveira Chardulo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Foz do Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Municipal de Foz do IguaçuPR.

Reny Gernet, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gernet e Luíza Genert. Sepultamento ontem.

Rodrigo Otto Guckert, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Heinz Guckert e Nedi Aparecida Prada. Sepultamento ontem.

Rogério Cwikla, 54 anos. Profissão: orçamentista. Filiação: Miroslau Cwikla e Edita Sokasky Cwikla. Sepultamento ontem.

Roosevell Macedo Dias, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elesbao Macedo Dias e Geralda Gomes Dias. Sepultamento ontem.

Ubiratan José Mendes, 61 anos. Profissão: encarregado(a) manutenção. Filiação: Sebastião Mendes e Lia Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Vitório Kulka, 75 anos. Profissão: taxista. Filiação: Tomaz Kulka e Bernardina Kulka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.