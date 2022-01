Aglair dos Anjos Christensen, 84 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Teodorico Soares dos Anjos e Aurora Soares dos Anjos. Sepultamento ontem.

Altivir Vaz Pereira, 64 anos. Profissão: soldador. Filiação: Ataides Pereira e Angelina Vaz Pereira. Sepultamento ontem.

Ana Maria dos Santos Ferreira, 59 anos. Filiação: Antônio dos Santos e Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Ana Paula de Araújo Fernandes, 30 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Sanches Fernandes e Senhorinha Aparecida de Araújo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora do Rosário – Colombo.

Antônio José Ribas Cavalcanti, 56 anos. Profissão: engenheiro(a) agrícola. Filiação: Manoel Stenghel Cavalcanti e Arlette Ribas Cavalcanti. Sepultamento ontem.

Ari Furtado Pires, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Natilio Furtado Pires e Guilhermina Barba Pires. Sepultamento ontem.

Arlete Binda Schotka, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Antônio Binda e Helena Binda. Sepultamento ontem.

Caio Márcio Nogueira Soares, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Lauro Muller Soares e Antônia Nogueira Soares. Sepultamento ontem.

Calixtro Maceno Luciani, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Domingos Luciani e Carlota Maceno Luciani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Paranaguá.

Carlos Campos de Carvalho, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Carvalho e Maria Izabel Campos Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela da Posse em Telêmaco Borba,PR.

Carlyle William Brasil de Araújo, 68 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: William Pereira de Araújo e Aurelia Brasil de Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Cícero Caetano Pereira, 80 anos. Filiação: João Caetano Pereira e Vergínia Martins Pereira. Sepultamento ontem.

Cintia Pádua Leite, 68 anos. Profissão: artes plásticas. Filiação: Enio Simões Leite e Maria de Lourdes Pádua Leite. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Daniel Cardoso, 51 anos. Profissão: garçom. Filiação: Alcides Cardoso e Libertad Cardoso. Sepultamento ontem.

Diene Silva de Brito, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ademar de Brito e Maria do Carmo Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Eduardo Janeczko, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Tomaz Janeczko e Petronilha Janeczko. Sepultamento ontem.

Elias Lopes, 52 anos. Profissão: servente. Filiação: José Colin Lopes e Suzana Sampaio Lopes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo de Igreja Evangélica.

Fátima Magalhães Dreviane, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Magalhães e Izaura Magalhães. Sepultamento ontem.

Gabriel Amaral Mota Simões, 1 anos. Filiação: Rodolfo Mota Simões Ferreira e Mirella Amaral de Oliveira Mota. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Salvador, saindo da Cap Municipal de Salvador.

Gregório Balduino Rodrigues Neto, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Francisco Gregório Rodrigues e Luíza de Paula Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Jhonathan Willian Lima de Souza, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Walker Willian Lima de Souza e Liliane Barbosa de Souza Jacinto. Sepultamento ontem.

João Francisco de Paula, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Baldoino Vilarim de Paula e Ana Maria de Carvalho. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal, saindo da Capela Cemitério Municipal.

Joel Montanha, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Hildebrando Montanha e Zélia Geralda Montanha. Sepultamento hoje, Ubirata, saindo de Igreja – Araucária.

José Carlos Rosa dos Santos, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pereira dos Santos e Terezinha de Jesus Rosa. Sepultamento ontem.

José Carlos da Costa, 69 anos. Filiação: João Nicolau da Costa e Maria da Graça Costa. Sepultamento ontem.

José Raimundo da Silva, 72 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Romualdo da Silva e Sebastiana Gomes de Jesus. Sepultamento ontem.

Lauane Elisa da Silva, 1 anos. Filiação: Renato Luiz da Silva e Marilda da Silva Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Lauro Hamm Leite, 89 anos. Filiação: Pedro Campos Leite e Catharina Hamm Leite. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Berti.

Lourdes Teixeira Brostulim, 75 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Diomiro Teixeira Borges e Maria Joldao Martins. Sepultamento ontem.

Lucas Daniel Pereira, 33 anos. Profissão: mecânico aeronaves. Filiação: Carlos Carmelo Vasconcelos Pereira e Maria José Daniel Pereira. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Pereira de Camargo, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Pereira de Camargo e Anelza Gusso Pereira de Camargo. Sepultamento ontem.

Manoela Louise Belotto Martins, 38 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paulo Cezar Martins e Célia Regina Belotto Martins. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Jacaranda.

Marco Aurélio Mello Aguirre, 53 anos. Profissão: fiscal operacional. Filiação: Osvaldo Aguirre e Ione Mello Aguirre. Sepultamento ontem.

Marcus Vinicios Mina Sahad, 50 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Nascim Sahad e Julieta Mina Sahad. Sepultamento ontem.

Maria Celina da Silva Ferreira, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Félix da Silva e Maria Quitéria do Nescimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Ivani Ribeiro, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Rocha Carneiro e Nadir Marques Carneiro. Sepultamento domingo, 6 de novembro de 2022 às 11hh, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Lúcia de Oliveira, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Feliciano de Oliveira e Maria Aparecida de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitériode Cornélio Procópio (PR)..

Maria do Carmo Soares Pinheiro, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Deolinda Gomes Soares. Sepultamento ontem.

Mauro Aparecido Venâncio, 67 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Venâncio e Maria Batista dos Santos Venâncio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Miguel Leal, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Júlio Miguel Leal e Maria Conceição de Souza. Sepultamento ontem.

Paulo de Tarso Gomes do Lago, 71 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Pedro Uchoa do Lago e Júlia Martins Gomes do Lago. Sepultamento ontem.

Paulo dos Santos Alves, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bento Trindade Alves e Aquina dos Santos Alves. Sepultamento ontem.

Rivair Rufino de Andrades, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eurides Rufino de Andrades e Jaci Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Ronaldo Bevilacqua Marcondes, 48 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Marcondes e Dalva Teresinha Bevilacqua Marcondes. Sepultamento ontem.

Rosângela Berenice Castro Lopes, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sila Castro Lopes. Sepultamento ontem.

Rosicler Vichiniveski, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rudul Vichiniveski e Miquelina Vichiniveski. Sepultamento ontem.

Sinvaldo Almeida Santos, 80 anos. Profissão: servente. Filiação: Pompilio Félix de Almeida e Maria Rita dos Santos. Sepultamento ontem.

Vital Bernardes Machado, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Francisco Machado e Anísia Bernardes. Sepultamento ontem.

Web Stories