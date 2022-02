Adão Soczek, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Soczek e Elizabeth Kugeraski Soczek. Sepultamento ontem.

Ademar Ferreira de Lima, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Ferreira de Lima e Marcolina Ferreira Martins. Sepultamento hoje, Cemitério 2º Faxinal dos Castilhos, saindo da Capela Jardim Paranaense – Boqueirão.

Ademir Bossi, 46 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Bossi e Paulina Rudy Bossi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ady Antônia Garcia Mamede, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ambrozio Garcia e Anna Martins Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alvino Pereira, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Pereira e Júlia Ramos Pereira. Sepultamento ontem.

Ana Paula Gomes Pinheiro, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aryn Pinheiro e Ana Lúcia Gomes Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Annita Krygierowicz, 92 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Eduardo Krigierowicz e Anna Krigierowicz. Sepultamento ontem.

Arnaldo Varumby, 88 anos. Profissão: gerente. Filiação: Antônio Varumby e Aida Varumby. Sepultamento ontem.

Ben Hur Bueno Braga, 71 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Waldivino Bueno de Freitas e Guiomar Braga de Freitas. Sepultamento ontem.

Carlinhos Barszcz, 50 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Adão Barscz e Cecília Russo Barscz. Sepultamento hoje, Cemitério de Bateias – Campo Largo, saindo da Capela Bateias.

Célia Juvêncio da Silva, 61 anos. Profissão: manicure. Filiação: Antônio Juvêncio da Silva e Cristina de Mattos Silva. Sepultamento ontem.

Christopher Augusto Kania Vaz, 8 anos. Filiação: Augusto Damazio da Silva Vaz e Chaiane Cristina Kania. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal da Ciddae de Bateias (PR), saindo da Capela em BateiasPR.

Emília Bora, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Haluc e Tecla Haluc. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela do Cemitériode Contenda (PR).

Erica Arend de Cecco, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Antônio Felippe Arend e Lúcia Arend. Sepultamento ontem.

Estanislau Bozymowski, 87 anos. Profissão: fiscal segurança. Filiação: João Bozymowski e Helena Bozymowski. Sepultamento ontem.

Everton de Oliveira, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geovane de Oliveira e Salete de Fátima do Rocio Borba. Sepultamento ontem.

Felícia Oliveira de Melo, 82 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Francisco de Oliveira e Benedita Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Francisco Xavier Perpétuo, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Perpétuo e Djanira Xavier Perpétuo. Sepultamento ontem.

Guilherme Maia Gomide, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Carlos Sibut Gomide e Viviane Maia Gomide. Sepultamento ontem.

Icaro Cordeiro, 17 horas. Filiação: Maria Eduarda Cordeiro Dias. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande.

João Machado, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Carmello Machado e Maria da Luz Ferreira da Cruz. Sepultamento ontem.

João Miguel Cavalheiro da Silva, 3 anos. Filiação: João Tiago Cavalheiro da Silva e Izabelle Silva Medeiros. Sepultamento ontem.

João Ricardo, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Gabriel Ricardo e Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Jacarezinho/ (PR).

João Winckler Filho, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: João Winckler e Angelina Conorato Winckler. Sepultamento ontem.

José Carlos Ramos, 81 anos. Profissão: engenharia florestal. Filiação: Alceu Ramos e Eunice Arantes Ramos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Diamante – Almirante Tamandaré.

Kauan Willian Cardoso, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cláudio Cardoso e Joseane Regina Cardoso. Sepultamento ontem.

Lauro Veloso, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Veloso e Jaci Veloso. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Jacaranda Curitiba (PR).

Leonilda de Oliveira Colonhesi, 66 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Olímpio Paulo de Oliveira e Geralda Lima de Oliveira. Sepultamento ontem.

Loro de Jesus Rosa, 63 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Jesus Rosa. Sepultamento ontem.

Lourival Silva Kochanowski, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Bolivar Kochanowski e Ângela Silva Kochanowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Luiz da Silva Siqueira, 68 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José Cândido Siqueira e Tereza Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Madalena Miquelina Piala, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcelino Tomiello e Catarina Tomiello. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Paróquia Anjo da Guarda – Almirante Tamandaré.

Manuella Casemiro Alves da Silva, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: André Alves da Silva e Marilis Casemiro da Silva. Sepultamento ontem.

Marcelo Pereira da Silva, 38 anos. Profissão: frentista. Filiação: Irineu Pereira da Silva e Aparecida Donizete de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Januario Marques, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Januario e Isabel Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão.

Maria de Lourdes Gluck Truber, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josias Ferreira da Costa e Raquel Glucy Costa. Sepultamento ontem.

Marilene Novacki Colle, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Novacki e Iracema Cordeiro Novacki. Sepultamento ontem.

Marlene Moreira Scaletti, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Moreira da Rosa e Adélia Moreira Fernandes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Maziria Pires de Bastos, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Cirilo Alves Pires e Anna Rocha Pires. Sepultamento ontem.

Naziro Ribeiro Garcia, 84 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Francisco Ribeiro da Silva e Lorentina Garcia de Quadros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Oswaldo Ganzert, 68 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Augusto Ganzert e Gracinda Santos Ganzert. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal da Lapa,PR.

Pedro Luiz Rigloski, 63 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: Augustinho Rigloski e Genoveva Rigloski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Reinaldo Alves Camargo, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Salvador Alves Camargo e Francisca Camilo Camargo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ricardo Munhoz da Rocha e Silva, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Milton Ricardo e Silva e Sônia Maria Munhoz da Rocha e Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Roberto Cordeiro do Nascimento, 56 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Daniel Cordeiro do Nascimento e Iolanda Maciel do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Água Verde.

Roseli de Azevedo, 73 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ataides de Azevedo e Maria Ramos. Sepultamento ontem.

Rosicleia Dias de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floriano de Oliveira Dias e Ernestina de Morais Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Sandra Cristina de Lima, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar José Leão e Geralda Maria Leão. Sepultamento ontem.

Simone Guimarães Gonçalves, 49 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Franco Guimarães e Joana Guimarães. Sepultamento ontem.

Teresinha Gonçalves Taborda, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Venceslau Taborda e Jacira Gonçalves Taborda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Bocaiúva do SulPR.

Tiago Emanuel de Andrade, 34 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: José Gomes de Andrade e Maria de Fátima de Freitas Andrade. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Vanda Maria Romero, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dolly Pohlmann e Almery Marques Pohlmann. Sepultamento ontem.

Waltemir Bigaski, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Estanislau Bigaski e Tereza Fontes Bigaski. Sepultamento ontem.

Yuri Cordeiro, 16 horas. Filiação: Maria Eduarda Cordeiro Dias. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande.

Zelinda Pinheiro Leite, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Constâncio Leite e Carmelita Pinheiro. Sepultamento ontem.