Adimar Garcia Machado, 63 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Maria Machado e Merces Gatrcia Machado. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Ana Paula Davet, 42 anos. Filiação: Doroti Maria Davet. Sepultamento ontem.

Antônio Izidoro, 69 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Licelia Izidoro. Sepultamento ontem.

Ayala Correa Martins, 2 mes(es). Filiação: Willian Alves Martins e Patricia Correa da Costa Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Marialva, saindo da Capela Municipal de Marialva.

Carlos Henrique Boll, 35 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Henrique Boll e Sebastiana Teresinha Boll. Sepultamento ontem.

Clara Ribas Iuan, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Manoel Ribas e Rosalina Martins Ribas. Sepultamento ontem.

Clarice Aparecida da Silva, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Botas e Mariana Balbina. Sepultamento ontem.

Clovis Marcondes Ciarlo Júnior, 77 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Clovis Marcondes Ciarlo e Juracy Fontes Ciarlo. Sepultamento ontem.

Dimitrios Joannis Tsilfidis, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joannis Tsilfidis e Partena Tsilfidis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Ebeaci Nass Cenci, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dorival Nass e Eunice Verônica Lopes Nass. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Paroquial Umbará.

Ederson de Jesus Gonçalves, 40 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Edílson José Gonçalves e Lourdes Broca Santana Gonçalves. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Edson Luiz Kemp, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Olívio Kemp e Benedita Rodrigues Kemp. Sepultamento ontem.

Eduardo Gutierrez Lemos, 21 anos. Profissão: técnico. Filiação: Izaias Pinto Lemos e Daniela da Silva Gutierrez Lemos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de ParanaguáPR.

Eleonora Guarinello Tha, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Rafael Guarinello e Maria Helena Tommasi Guarinello. Sepultamento ontem.

Elisa Vitória Mendes, 20 horas. Filiação: Claudinei Mendes Costa e Elizangela Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Eloa Padilha Bueno da Silva, 3 mes(es). Filiação: Lucas Bueno da Silva e Adriana Padilha. Sepultamento ontem.

Ethel Maria Ritter Bianchini, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leopoldo Ritter e Lúcia Straatmann Ritter. Sepultamento ontem.

Eurides Basco Garcia, 84 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Vicente Basco Garcia e Maria Modesta Martins Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curitica/sala Jacaranda.

Everton Henrique Souza Cirineo, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Cirineo e Rosângela de Souza Macedo Cirineo. Sepultamento ontem.

Guiomar de Camargo Batista, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Antônio de Camargo e Maria Tavares de Camargo. Sepultamento ontem.

Inácio João Felipe, 74 anos. Filiação: João José Felipe e Verônica Manoel Felipe. Sepultamento ontem.

Ivone da Silva, 65 anos. Filiação: Sebastião Pedro da Silva e Benedita da Silva. Sepultamento ontem.

José Domingos Siqueira, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hilaria Siqueira. Sepultamento ontem.

José Galego Serrano, 93 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Gakego Serrano e Gertyrudes Arcos Martinez. Sepultamento ontem.

José Manoel Carrao de Macedo, 92 anos. Filiação: João Rodrigues de Macedo e Anália Carrao de Macedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco CuritibaPR.

José Mauro Pereira, 72 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Anesia Pereira. Sepultamento ontem.

José Soares dos Santos, 52 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Pedro Soares dos Santos e Maria Tomaz. Sepultamento ontem.

Judith Vicente dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amaro Amando Vicente e Paula Vicente. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Igreja Assembleia de Deus- Campo Comprido CuritibaPR.

Maria Rosa Borges Gomes, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Graciliano Borges e Rosa Vidal Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Marilda Bozza Bueno, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Benvenuto Bozza e Catarina Magrin Bozza. Sepultamento ontem.

Milena Heick Barbosa, 2 anos. Filiação: Alan Patrik Martins Barbosa e Katia Regina Heick. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa,PR.

Moacir Cardozo, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dinarte Cardoso e Verônica Ferreira Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Nelson Costacurta, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Costacurta e Ana Coleto. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Noeli Antônio Matijevicz, 65 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alexandre Matijevicz e Nice Matijevicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rita de Cássia Rodrigues da Silva, 57 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Niwaldo Rodrigues e Maria Gelinski Rodrigues. Sepultamento ontem.

Salete de Souza Carvalho, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel de Souza e Veradilce Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Sérgio Carlos Scaravello, 74 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Silvino Scaravello e Rosa Scaravello. Sepultamento ontem.

Sidinei Domingos Pereira, 58 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Pereira Luiz e Gertrudes Correia Luiz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).