Alexandrina Alves Bastos, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves da Rocha e Maria Cândida de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Igreja Evangélica Bairro Campo Comprido Curitiba (PR).

Alexandro Araújo, 42 anos. Filiação: João Maria de Araújo e Marlene Vieira Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alzira Oliveira de Camargo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horacis Ferraz de Oliveira e Guilhermina Ferreira. Sepultamento ontem.

Antônio de Souza, 67 anos. Profissão: auxiliar transportes. Filiação: Onofre de Souza e Maria Oliveira de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Fazenda Rio Grande.

Aparecida Gomes Braz, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Gomes Pereira e Jozina Rodrigues Pinheiro. Sepultamento ontem.

Apparecida Groto Vismara, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Groto e Francisca Marta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Paranacity, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Benvinda Caitano da Silva, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Rufino Ribeiro e Hortência Gonçalves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Carledes Elias do Carmo, 91 anos. Filiação: José Elias do Carmo e Enedina Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Carlos Alberto Buffa, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Buffa e Paulina Buffa. Sepultamento ontem.

Celina Aparecida Tissi Munhoz, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José Tissi e Maria Joana Tissi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Dorly Romanel Mendes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Braz Romanel e Antonietta Romanel. Sepultamento ontem.

Elda Maria de Lara Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Militão de Lara e Vandira de Oliveira Lara. Sepultamento ontem.

Eleni Cristiana Dias de Castro, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dino Alves Dias e Dolores Alves de Franca. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Elzita Ferreira de Freitas, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira Souto e Elza Soares Souto. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Frederico Butcher Neto, 84 anos. Filiação: Vicente Theodoro Butcher e Guilhermina Blain Butcher. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Gracinda dos Anjos Rodrigues Leite, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Rodrigues e Ana Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Herbert Carlos de Magalhães, 48 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Carlos de Magalhães e Elisabeth de Magalhães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ildeney Theresinha Beira Bordignon, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Beira da Silva e Jovina Alves de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Ivanise Senise Mariucci, 80 anos. Filiação: Orlando Senise e Haydee Velho de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Alves Rodrigues, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tomé Alves Rodrigues e Benvinda Castilho. Sepultamento ontem.

José Geraldo Litza, 62 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Albano Litza e Vadia Litza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Jurandir dos Santos, 59 anos. Profissão: auxiliar expedição. Filiação: Antônio dos Santos e Jovelina de Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Lázaro Augusto Borba, 92 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Augusto Borba e Gertrudes Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Louise Elisabeth Luz, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ricardo Luz e Inêz Levandowski Luz. Sepultamento ontem.

Luciane do Rocio Mendes Carvalho, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Carvalho e Nair Mendes Carvalho. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do Municipal Santa Cândida.

Ludmilla Teixeira Mendes Leonardo, 43 anos. Profissão: turismo. Filiação: José Sílvio Nunes e Norma Heloisa de Matos Teixeira Mendes. Sepultamento ontem.

Luíza Cavalim, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Basílio Cavalim e Ursulina Stroparo Cavalim. Sepultamento ontem.

Maicon Sulivan dos Santos, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Élcio Jorge dos Santos e Regilda Fátima de Lima dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Rio Branco do Sul.

Marcelo Alcides dos Santos, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourdes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Maria Aparecida Oliveira Dequech, 70 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Jonas Salomão Dequech e Nely de Oliveira Dequech. Sepultamento ontem.

Maria Ferrari, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Ferrari e Miguelina Malewski Ferrari. Sepultamento ontem.

Maria Rosidette Hoffmann Arceno, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Polli Hoffmann e Olidia Daldegan Hoffmann. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Schuruminski Alves, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damazio Schuruminski e Josefa Francisca Schuruminski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Marilze Basso, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Venturin Basso e Maria Lencek. Sepultamento ontem.

Marli Alves Meira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Nicolau Correa e Noêmia Lopes Correa. Sepultamento ontem.

Marli da Silva Bober, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Alves da Silva e Maria Vidal Barboza. Sepultamento ontem.

Moacir Laska, 48 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Emidio Laska e Augusta Franca Laska. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Passo Amarelo, saindo da Capela Cemitério Metropolitano Parque.

Nelzi de Lima Tamasczeski, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto de Lima e Maria Conceição de Lima. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela e Cemitério Parque Metropolitano.

Noêmia Conceição Alves Fraiz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Ernesto Alves e Maria Rozario Alves. Sepultamento ontem.

Paulina Linemberg Ferrari, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Linemberg e Grecia Batista da Silva. Sepultamento ontem.

Roberto José Ribeiro Pinto, 57 anos. Filiação: João Ribeiro Pinto e Julieta Ribeiro Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Robson Geraldo Rodrigues, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Geraldo Rodrigues e Zazilda de Fátima Rodrigues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Santiago Rufino Pereira da Silva, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luiz Alberto Gomes da Silva e Adriana Beatriz Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Saulo de Tarso Santos, 77 anos. Profissão: musico. Filiação: Sanus Santos e Ezenil Santos. Sepultamento ontem.

Sérgio Pimentel de Brito, 63 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Hermínio Pimentel de Brito e Madalena Rodrigues de Brito. Sepultamento hoje, Cemitério Arco Iris São Paulo, saindo da Capela Arco Iris.

Sin Ja Chung Kim, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Dong Bae Kim e Dong Duk Chang. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Sofia Czayka Latchuk, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Czayka e Vitória Czayka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Ballarini dos Santos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Ballarini e Elisa Gallo Ballarini. Sepultamento ontem.

Terezinha Maria da Conceição Castro, 93 anos. Filiação: José Pereira de Castro e Antônia Maria da Conceição de Castro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Walter dos Santos, 77 anos. Filiação: Divonzir Anastácio dos Santos e Júlia Pinheiro dos Santos. Sepultamento ontem.