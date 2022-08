Almy Luiz Andretta, 68 anos. Filiação: Almy Andretta e Zilka Ferreira Andretta. Sepultamento ontem.

Amanda Caroline Biernikiewicz, 29 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Márcia Rejane Biernikiewicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Ana Júlia Domingues Lucca, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Felipe Lucca Rebolo e Juliana Nogueira Domingues do Prado. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela do Cemitério Ferraria Campo Largo PR.

Ângela das Gracas Vicari Aguiar, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Vicari e Lídia Vicari. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal de Irati PR.

Antônio Carlos da Silva, 65 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Nezir da Silva. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Antônio Drechasler, 91 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Francisco Drechasler e Júlia Drechasler. Sepultamento ontem.

Antônio Valdir Silva dos Santos, 73 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: João Biscaia dos Santos e Juvina de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Antônio de Oliveira, 74 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Argemiro de Oliveira e Elvira Fagundes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Araci Cipriano de Carvalho, 81 anos. Filiação: Irajano Rodrigues de Carvalho e Rosalina Cipriano Leal. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal da Água Verde Curitiiba.

Arlete Braz Félix, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Levino Braz e Chirlei Aparecida Braz. Sepultamento ontem.

Carlene Ferreira Domingues, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Geschonke e Rut Geschonke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Carlos Roberto Lopes dos Santos, 70 anos. Filiação: Jairo dos Santos e Izaura Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Carolina Veiga, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Veiga. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Santa Sara – Campo do Tenente -PR.

Dalva Ribas, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Mariano Ribas e Maria Lima Ribas. Sepultamento ontem.

Eduardo da Silva Nascimento, 29 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Nascimento e Maria da Silva Nascimento. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular – Campo Pequeno – ColomboPR..

Eleni Sirlei Magno, 70 anos. Filiação: Jeronimo Bartos e Leocadia Bartos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Eliane de Jesus Machado, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Machado e Maria da Luz Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Moradias Paraná – Curitiba.

Elio Estácio de Paula, 74 anos. Filiação: Mateus Estácio de Paula e Elza Lima de Paula. Sepultamento hoje, São Cristovão – União da Vitória, saindo da Capela Santa Bárbara – União da Vitória.

Francisco de Souza Bueno, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Romão de Souza Bueno e Elvira Sutil de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gelsy Berbigier dos Santos Costa, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ambrosina Berbigier. Sepultamento ontem.

Iracema Stori de Castro, 88 anos. Filiação: Amélia Stori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ivan João Pereira, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Bento Pereira e Nadyr Sant Anna Pereira. Sepultamento ontem.

Ivete Rigoni Scussiato, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rigoni e Idalina Rigoni. Sepultamento hoje, Cemitério Tibotuva (Campo Largo), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Joanita Caneppele Pasinato, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Caneppele e Rosinha Caneppele. Sepultamento ontem.

Joaquim de Lima, 70 anos. Profissão: servente. Filiação: Teodomiro de Lima e Adelina Maria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Joel Scheling Zacharkim, 80 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Augusto Scheling Zacharkim e Elisa Novak Zacharkim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Jonathan Chrystofer de Souza Ribeiro, 30 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: Sebastião Ribeiro e Elizabete de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

José Marcos de Paula, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antoni de Pula e Perciliana Zulmira de Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana.

José da Silva Ribeiro, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves Ribeiro Filho e Maria da Silva Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Sitio Cercado.

Lauro Augsto Castro da Fontoura, 75 anos. Filiação: Irenio Chaves da Fontoura e Dirce Castro da Fontoura. Sepultamento ontem.

Leonora Antônia de Araújo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jooa Lopes de Oliveira e Jovina Antônia de Jesus. Sepultamento ontem.

Lourdes Afonso dos Santos, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Afonso Moreira e Maria Julieta do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Luiz Isidoro Padilha, 73 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sebastião de Paula Padilha e Mercedes da Maia Padilha. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Marcos Antônio Radatz, 58 anos. Filiação: Herbert Radatz e Emília Radatz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Marcos Velozo, 36 anos. Profissão: gerente. Filiação: Joanim Velozo e Sebastiana Rodrigues de Farias. Sepultamento ontem.

Maria Augusta Daron Boiko, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Luiz Daron e Mariana Duarte Daron. Sepultamento ontem.

Maria Oliria dos Santos Carvalho, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Lemes dos Santos e Carmelita Mendes Batista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria da Conceição Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alonso dos Santos e Izabel Rodrigues de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Marilene Ferreira Turek, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natalio Banas e Leoni Banas. Sepultamento ontem.

Marilene Gonçalves Pereira Xavier de Paula, 50 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Elizeu Belarmino Pereira e Lourdes Gonçalves Pereira. Sepultamento ontem.

Miguel Kasimirzak, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ladislau Kasimirzak e Genoveva Markinski. Sepultamento ontem.

Miquelina Dombek, 84 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Cirilo Dombek e Ana Klenczuk Dombek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Nercio de Oliveira, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Vicente Caetano de Oliveira e Leandra Correia da Silva. Sepultamento ontem.

Neusa Fassi Casagrande, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Fassi Casagrande e Dirce Fassi Casagrande. Sepultamento ontem.

Newton de Freitas Pereira, 52 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nico Pereira e Alcidia Cardoso de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Risedencia Estrada Principal S/n Porto Novo AdrianopolisPR.

Nilson Carneiro, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Carneiro e Hipolita dos Santos Carneiro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Nilson de Souza Campos, 38 anos. Filiação: Nacidio de Souza Campos e Jandira Pereira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Paulo Eduardo Stieglitz, 84 anos. Profissão: conferente. Filiação: Paulo Stieglitz e Alba Lourenço Stieglitz. Sepultamento ontem.

Paulo dos Santos Correia, 77 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Divaldo Alves Correia e Iracema dos Santos Correia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosa Ezequiel, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florêncio Ezequiel e Helena Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Roseli Pacheco de Camargo, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaoa Pacheco de Camargo e Ana Maria Camargo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela no Bairro Novo.

Rui Silva de Mendonça, 52 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Gabriel de Mendonça e Delice Francelina de Mendonça. Sepultamento ontem.

Ruy Taborda Ribeiro, 93 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Durval de Araújo Ribeiro e Maria do Ceo Taborda Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Cândido de Oliveira, 81 anos. Filiação: João Cândido de Oliveira e Helena Caetana Gomes. Sepultamento ontem.

Sônia Aparecida Estevam da Costa, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonides Estevam da Costa e Maria Giacomitti da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal do Cemitério de Campina Grande do SulPR.

Tibúrcio Machado do Nascimento, 86 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: José Machado do Nascimento e Rosalina de Lima Nascimento. Sepultamento ontem.

Ubiracy Jorge Maftum, 61 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Elias Jorge Maftum e Maria Aparecida Teixeira Maftum. Sepultamento ontem.

Vera da Aparecida da Luz Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rodrigues da Luz e Lindaura Rodrigues da Luz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Unilutus Almirante Tamandaré PR.

Waldemiro Peremida, 83 anos. Filiação: José Peremida e Anna Peremida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Willian Schnekenberg, 42 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Ronaldo Schnekenberg e Cleusa Maria Schnekenberg. Sepultamento ontem.

Zuleika Antônia Correia, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jonas Gomes Correia e Lazara A de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de São Sebastião de Quatro BarrasPR.