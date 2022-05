Andrey Suelen Rodrigues da Silva, 32 anos. Filiação: Lucinete Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Anna Maria da Conceição Petsa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Claudino de Bastos e Francisca de Oliveira Franco. Sepultamento ontem.

Antônia Petreski, 62 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Markiano Petreski e Anastácia Petreski. Sepultamento ontem.

Antônio Agostinho Oziecki, 79 anos. Filiação: Casemiro Oziecki e Genoveva Oziecki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Antônio Paulo Marques de Menezes, 72 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Antônio Paulo Marques de Menezes e Herondina Marques de Menezes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Aramis de Oliveira Bastos, 62 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Abílio Cordeiro de Bastos e Vidalvina de Oliveira Bastos. Sepultamento ontem.

César Augusto Flores, 56 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Moacir Flores e Dalva Therezinha Damiani Flores. Sepultamento ontem.

Dirce Butenas Turesso, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Salvador Butenas e Rosa Butenas. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Ramos, 57 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Raul Marcial Ramos e Jane Marcial Ramos. Sepultamento ontem.

Élcio Domingos Ferreira dos Santos, 54 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Manoel dos Santos e Joaquina Gonçalves Ferreira. Sepultamento ontem.

Ezequias Oliveira dos Santos, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nivaldo dos Santos e Maria Rosa de Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Félix Rompava, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vitor Rompava e Ana Mazur Rompava. Sepultamento ontem.

Flávio da Cruz, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Avelino Afonso da Cruz Filho e Roseli da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Igreja Santa Terezinha – Sitio Cercado – Curitiba (PR).

Inês de Fátima Santos Simões, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Leite dos Santos e Carolina Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Irlei Natal Fritoli, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alexandre Fritoli Filho e Doraci Pinto Fritoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Jandui Teresinha Matheus, 67 anos. Filiação: Ruy Mello Matheus e Antônia de Mello Matheus. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

João Pedro Vargas Rodrigues, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Domingos Farias Rodrigues e Ilma Vargas Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

José Ferreira Leite, 68 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Benvino Ferreira Leite e Nazil Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Frei Miguel – Cic – Curitiba (PR).

José Luiz Woiski, 50 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Woiski e Sueli dos Santos Woiski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rebouças -PR, saindo da Capela Municipal de Rebouças -PR.

José Peterson de Oliveira, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pedro Martins de Oliveira e Tereza Grobowski. Sepultamento ontem.

Keli Cristiane Revay, 48 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ubiratan Natal Revay e Miguelina Batista Revay. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 São Francisco de Paula CuritibaPR.

Kemily Vitória Ferreira, 2 anos. Filiação: Adri Samara Ferreira. Sepultamento ontem.

Lelys Hermínia Milagros Lanz Nunez, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Antônio Lanz e Lelys Nunes de Lanz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Lilian Araújo Niemiec, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Trajano Gomes de Araújo e Janira de Andrade Gomes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco de Paula.

Lilian Hennel Tomaz, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Hennel e Dalila Hennel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Luís Edgardo Zabala Zerpa, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rohnny Alberto Zabala Lunar e Neyla Carolina Zerpa Acevedo. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias.

Luiz Fernando Machado, 61 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Iwaldino Machado e Maria Filomena Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Luiz Matias Rivabem, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dalton Kuiz Rivabem e Arilde Vaz da Silva Rivabem. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo de Municipal Campo Largo.

Luiz Meretica, 65 anos. Profissão: supervisor(a) vendas. Filiação: Pedro Meretica e Perdenila da Cruz Meretica. Sepultamento ontem.

Luiz de Souza, 101 anos. Filiação: Joaquim de Souza e Angelina de Souza. Sepultamento ontem.

Marcos Cândido de Souza, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jadir Cândido de Souza e Gisabel Gonçalves de Souza. Sepultamento ontem.

Marcos Olerio Fabienski, 48 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: Thadeu Fabienski e Ana Sarneke Fabienski. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova -PR, saindo de Municipal de Balsa Nova.

Maria Amélia de Souza, 67 anos. Filiação: José Justino Ribeiro e Rosalina Barta Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Maria Aparecida Nunes dos Santos, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Geraldo Nunes dos Santos e Adenir Olario Nunes dos Santos. Sepultamento hoje, (C.gd.do Sul) Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Mortuária de Campina Grande do SulPR.

Maria Lúcia Goerck, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Goerck e Ana Kuck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Magdalena Barbosa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Francisco de Andrade Barbosa e Maria das Dores de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Maria Teresinha Camargo Pulner, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Camargo e Matilde Casseli Camargo. Sepultamento ontem.

Maria das Dores da Silva, 50 anos. Filiação: José Luiz da Silva e Inês Maria da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Marlucia do Nascimento, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Severino do Nascimento e Irene Amélia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nereu Klock, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Vendelino Klock e Lucilia Klock. Sepultamento ontem.

Neyla Carolina Zerpa Acevedo, 43 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Luís Edgardo Zerpa e Ramona Acevedo Zerpa. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo de Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Campo LargoPR.

Nilza Moreira da Silva Rosa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Moreira da Silva e Maria do Rozario. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga Etelvina Padilha Carapunarla, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Souza Padilha e Josefa Linhares Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Paulo Lima de Oliveira, 60 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: José Lima de Oliveirea Filho e Marina dos Santos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosa Pereira de Oliveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira e Zenira Fernandes Pereira. Sepultamento ontem.

Rubem de Souza Rolim, 83 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Raimundo de Souza Rolim e Filomena Rolim. Sepultamento ontem.

Samuel Thomas Teodoro da Silva, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alvebiades Teodoro da Silva e Eneleia Delfrate Crecencio Teodoro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Assembléia de Deus – Centro Cívico.

Sérgio de Lima Terencio, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ary Terencio e Sebastiana de Lima Terencio. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

Sofia Antônia Bartosievicz, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Iubel e Helena Iubel. Sepultamento ontem.

Teresa Cristina Simões da Silva, 46 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Luiz Simões da Silva e Tereza Maria da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Barra Balneário Camboriú, saindo da Capela Cem. Barra – Balneário Camboriú.

Tereza de Oliveira Rocha, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Firmino de Oliveira e Arvelina Nunes Diniz. Sepultamento ontem.

Valmor Ferreira Terrez, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Ferreira Terrez e Conceição Leria. Sepultamento ontem.

Venina Aparecida Ribeiro, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gentil Pereira Ribeiro e Terezinha Ribeiro. Sepultamento ontem.

Zinildo Lopes de Medeiros, 56 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Otacílio Leones de Medeiros e Tereza Dionisa de Medeiros. Sepultamento ontem.

