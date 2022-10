Ademir dos Santos Branco, 50 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Ari Rodrigues Branco e Neusa dos Santos Branco. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Alceu Schneider, 92 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Gaspar Schneider Sobrinho e Hermínia Schneider. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Alcides Santos, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Renaldo Santos e Iza Vecentini Santos. Sepultamento ontem.

Alexandre Alves da Silva, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Alves da Silva e Margarida Rosa da Silva. Sepultamento ontem.

Álvaro Augusto Moreira Neto, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Delmiro do Espírito Santo Moreira e Maria de Lucas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Ana da Penha Souza Ribas, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damião Rodrigues Souza e Gesuina Roza dos Santos. Sepultamento ontem.

Antenor Gonçalves, 88 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Gonçalves e Santina Neris. Sepultamento ontem.

Aroldo de Oliveira, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José João de Oliveira e Maria Eugenia de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Evangélica Tatuquara.

Bentinha Leal dos Santos Dorocinski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim dos Santos Lima e Ana Maria Leal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Cláudio Roberto Ignácio, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Guilherme Ignácio e Julietta Ignácio. Sepultamento ontem.

Creuza de Freitas, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo de Freitas e Izaltina Cândido Moreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Daniel Augusto de Freitas Norberto, 23 anos. Filiação: João Pedro Norberto e Ivonete de Freitas Norberto. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Delourdes Lopes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Dibner e Ernestina Dibner. Sepultamento ontem.

Dirceu Vanes dos Santos, 38 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: José Cordeiro dos Santos e Analdina Vanes dos Santos. Sepultamento ontem.

Edison Issamu Joei, 61 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: Kanzo Joei e Ana Morita Joei. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Elena da Conceição Rossetim, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Bonadiman e Maria da Luz Munhoes. Sepultamento ontem.

Eliseu Batista Ribeiro, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Graciliano Maurício Ribeiro e Emenegilda Oliveira Lemos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Fabiano Pereira, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Celio Pereira e Cleuza Borges Pereira. Sepultamento ontem.

Floriano Gumiela, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Martin Gumiela e Agatha Gumiela. Sepultamento ontem.

Gilmar Antônio de Conto, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Emiro Valdemar de Conto e Joanita Zolmira de Conto. Sepultamento ontem.

Gilson Oliveira dos Passos, 73 anos. Profissão: militar. Filiação: José Cândido dos Passos e Maria Zélia Oliveira dos Passos. Sepultamento ontem.

Gustavo Gabriel dos Santos Farias, 22 anos. Filiação: Arildo Rosa Farias e Rosedete do Rocio Vieira dos Santos. Sepultamento ontem.

Iraci Alves dos Santos, 69 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Francisco Alves dos Santos e Arcidilia Moraes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Isailde Miranda Dobrowolski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Miranda e Leonor Vieira Miranda. Sepultamento ontem.

Ismail Batista dos Santos, 69 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Miguel Batista dos Santos e Maria Rosa Xavier dos Santos. Sepultamento ontem.

João Carlos Ardaitz, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Ardaitz e Gilda Ardaitz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Joaquim José de Souza, 86 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Antônio Alexandre e Maria Leonilia do Amor Divino. Sepultamento ontem.

Jorge Favaro, 58 anos. Filiação: Iraci Favaro. Sepultamento sexta-feira, 21 de outubro de 2022, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

José Carlos da Silva Filho, 74 anos. Profissão: ajudante. Filiação: José Carlos da Silva e Anizia Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Estefano Rodrigues, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: Júlio Eduardo Rodrigues e Maria Luíza Rodrigues. Sepultamento ontem.

José Euclides Sanchez, 56 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Modesto de Oliveira Sanchez e Cenira de Oliveira Sanchez. Sepultamento ontem.

Lourival Alexandrino de Bomfim, 75 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Braselino Alexandrino de Bomfin e Rosena Alves de Bomfin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Assembleia de Deus/ Vila Acordes/ Pinheirinho/ em Frente Ao Posto de Gasolina.

Luiz Antônio Chupil, 67 anos. Filiação: Brazilio Chupil e Juracy Barbosa Chupil. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Passo Amarelo, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 01 Água Verde.

Marcelo Carvalho da Silva, 54 anos. Profissão: soldador. Filiação: Antônio Araújo da Silva e Aparecida de Carvalho Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Batista.

Marcus Vinícius Duraes, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Bertholdo Duraes Neto e Marlene Liciardi Duraes. Sepultamento ontem.

Maria Glória dos Santos, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio José dos Santos e Maria da Glória de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Hollanda Bannack, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Guedes e Tecla Deakoma Guedes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria Luíza Diogo Coutinho, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Constantino Diogo e Maria Marquette Diogo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marta Moroz, 40 anos. Filiação: Bartolomeu Moroz e Nadir Honoria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Miguel Barros Moutinho, 91 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Edmundo Moutinho e Helena Barros de S Moutinho. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Neuvino José Safanelli, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Norberto Safanelli e Maria Rosa de Brito Safanelli. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias.

Neuza Garcia de Lima, 78 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Garcia Leal e Euredes Medeiros Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Borda do Campo, saindo da Capela do Cemitério Borda do Campo.

Nilson Bril, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Roberto Bril e Cinira Conde Bril. Sepultamento ontem.

Regina Maria Bora, 76 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Ribeiro Mendes e Francisca Artigas Mendes. Sepultamento ontem.

Reneau Back, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Leonido Back e Tereza Patruni Back. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rozali de Pádua Siqueira, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ovídio Sabino de Pádua e Paulina de Matos da Silva. Sepultamento ontem.

Sebastião Dias de Moraes, 88 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Pedro Dias de Moraes e Maria Justina dos Santos. Sepultamento ontem.

Tereza Ribeiro Woellner, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Ribeiro da Silva e Laura Correa da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha Maria de Jesus, 89 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Luiz Honório de Souza e Umbelina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Valentina del Carmen Garcia de Serrano, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hipolito Garcia e Geronima Emiliana Garcia. Sepultamento ontem.

Walquiria Batista dos Santos, 66 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Waldete Batista dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Crista no Xaxim.