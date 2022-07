Adelina Panigalli Federizzi, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Panigalli e Gentilia Lodi Panigalli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Ademir Marques, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Joaquim Rodrigues Marques e Rosalina Morelo Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal.

Alberto Villar Cortiani, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lope Cortiani e Augusta Villar Cortiani. Sepultamento ontem.

Amauri Martini Sebastião, 88 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Apparicio Sebastião e Amélia Martini Sebastião. Sepultamento ontem.

Ana Rosa da Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Firmino da Cruz e Maria Augusta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de GuairaPR, saindo de Memorial Luto Curitiba Jacaranda Curitiba -PR.

Antônio Carlos dos Santos Pereira, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Bernardino Pereira e Maria dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Arilton Antônio Cardoso, 83 anos. Filiação: Francisco Cardoso e Margarida Cardoso. Sepultamento ontem.

Arilton de Lima, 54 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Martins de Lima e Nathalia Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Carlos Jorge Wengrat, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Waldemar Jorge Wengrat e Venilda Wengrat. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Krewei da Silva, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Alberto Pereira da Silva e Maria Krewei da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Berti, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ciza Machado Landvoigt, 88 anos. Profissão: economista. Filiação: João Pereira Machado e Anna Serio Machado. Sepultamento ontem.

Claudinor Pinto, 85 anos. Filiação: Dionísia do Pilar Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Daluz Eldina Xavier de Assis, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Becker Schultz e Etelvina Becker. Sepultamento hoje, Cemitério Butia do Braz Mafra Sc, saindo de Capela En Vida Rio Negro PR.

Dario Alencar Pinto, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dario Gaspar Pinto e Vitória de Lara Pinto. Sepultamento ontem.

Dircelia Rodrigues, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Rosa Rodrigues. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Residencia Rua Luiz Trevisan, 78 Jardim. Eucaliptos ColomboPR.

Dulcineia Regina Alves Souza, 47 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Antônio Venâncio Souza e Maria de Lourdes Alves Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Eliane Mara Age José, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio José e Haydee Age José. Sepultamento ontem.

Elza Ferreira de Lima, 54 anos. Filiação: Manoel Ferreira de Lima e Olivia de Jesus de Lima. Sepultamento ontem.

Erna Huck Ichikawa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Huck e Euphrasina Huck. Sepultamento ontem.

Fernando Wisnieski, 80 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Teófilo Wisnieski e Tecla Adamczeski. Sepultamento ontem.

Friedrich Scholuch, 98 anos. Filiação: Iwan Scholuch e Helena Scholuch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Capela Unilutus Curitiba PR.

Haroldo José Meyer Costa, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Waldomiro Costa e Maria da Glória Meyer Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Iva Machado, 98 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Zozimo Machado e Ignez Maria Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivette Borges Misko Soler, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Borges e Aurora di Pombo Borges. Sepultamento ontem.

Ivo de Lima, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Maria de Lima e Tereza Mikos de Lima. Sepultamento ontem.

Jair Izidoro Nadalin, 65 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Oswaldo Nadalin e Lalita Nadalin. Sepultamento ontem.

João Batista Ricci, 68 anos. Profissão: supervisor(a) produção. Filiação: Ernesto Ricci e Clementina Botoni. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Cemitério Municipal de Campo MagroPR.

João Januario Fogaça, 86 anos. Filiação: Antônio Januario Fogaça e Angelina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

João Rodrigues de Oliveira, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Moyses Rodrigues de Oliveira e Ana Joaquina de Jesus. Sepultamento ontem.

Jorge Martins Santos, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Tobias Santos e Vergínia Mendes Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Neves, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Olívio Neves e Eudocia Valentim Neves. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Luiz Pisa, 89 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: José Pisa e Filomena Pisa. Sepultamento ontem.

Manoel Machado Filho, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel da Silva Machado e Etelvina de Franca Machado. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Bandechi, 78 anos. Filiação: Pedro Bandechi e Julieta Correia Bandechi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Maria Cândida Fogaça Rosa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Fogaça de Almeida e Olinda de Lima Fogaça. Sepultamento ontem.

Maria Cândida de Oliveira, 85 anos. Filiação: Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Luterana PiraquaraPR.

Maria Helena Vitor Franca, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Izabel Vitor e Manoela da Conceição Vitor. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Ieq Igreja do Evangelho Guadrangular.

Maryema de Carvalho Pereira, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matheus Pereira de Carvalho e Dallila Vellozo Pereira de Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Renascer.

Mercedes Maria Gloginski Corteze, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gloginski e Rosa Pilati Gloginski. Sepultamento ontem.

Milena Gonçalves dos Santos, 12 dias. Filiação: Lucas Gonçalves de Souza e Maria Caroline dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Pascoal Santos Forgati, 54 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Alberto Forgati e Nair Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Philomena Wolf Moreira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximiliano Wolf e Rosa Wolf. Sepultamento ontem.

Rosa Alves Cavalheiro, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amilton Alves Carneiro e Maria Castorina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Rosy Lea Alves Neves, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Aroldo Neves e Nelly Alves Neves. Sepultamento ontem.

Sandro Rigolin Dias, 49 anos. Profissão: dentista. Filiação: Osmar Sebastião Dias e Marina Rigolin Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela da Funerária Bom Jesus da Lapa Assis ChateaubriandPR.

Sophia Freitas Lourenço de Lima Raimundo, 9 horas. Filiação: Dyogo Freitas Lourenço e Kerplyn de Lima Raimundo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Vidal Armando Rodrigues Galvão, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz de Souza Galvão e Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Zulmira de Castro Camillotto, 81 anos. Profissão: diarista. Filiação: Josefina de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Zulmiro Pereira da Costa, 92 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Caludemiro dos Santos Pereira e Salomea Maria Costa. Sepultamento ontem.