Alceu de Oliveira, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nauthilio Ricardo de Oliveira e Luíza Tissot de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Memorial Luto Curitiba.

Antônio da Cunha Santos Júnior, 45 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio da Cunha Santos e Rozeli Abrão da Cunha Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré.

Arnaldo Pinto Ferreira, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Pinto Ferreira e Lourdes Lopes Ferreira. Sepultamento ontem.

Aurora Victorino Sechinelle, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Victorino e Luíza de Andrade. Sepultamento hoje, Cem. Municipal. Paranavai, saindo da Cap. Munic. Paranavai.

Bernardo Mizerkowski Proenca, 2 anos. Filiação: Claudenir de Oliveira Proenca e Maria Eugenia Mizerkowski Proenca. Sepultamento ontem.

Brasilicia de Freitas, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio de Freitas e Rosa Maria da Luz. Sepultamento ontem.

Carla Yayoi Ando, 36 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jaime Fumio Ando e Célia Rosana Kosloski Ando. Sepultamento ontem.

Carmem de Fátima de Jesus, 62 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: João Maria de Jesus e Leoni Dino dos Santos. Sepultamento ontem.

Celina Aparecida Ribeiro, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ribeiro e Aparecida Meneguin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Dea Maria da Costa Roehrig, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Xavier da Costa e Dagny Caesar da Costa. Sepultamento ontem.

Dino Rodrigues Moderno, 84 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Manoel Rodrigues Moderno Júnior e Maria Gomes de Andrade. Sepultamento ontem.

Edegar Heinzelmann, 63 anos. Profissão: locutor(a). Filiação: Marcos Heinzelmann e Maria Elizabeth Hoepers Heinzelmann. Sepultamento ontem.

Edete Aparecida Neves Rodrigues, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Neves e Aulina Carneiro Neves. Sepultamento ontem.

Edir Gonçalves Roque dos Santos, 55 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Valdomiro Antônio Gonçalves e Ana Gonçalves da Cruz. Sepultamento ontem.

Flávia Cavichiolo Campagnolo, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Cavichiolo e Anna Cavichiolo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Gabriel Xavier Zacarias Santos, 22 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cristiano Zacarias Santos e Verônica Xavier de Carvalho Santos. Sepultamento ontem.

Guilherme Peretiatko Ribeiro da Silva, 29 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Marcolino Ribeiro da Silva e Lubina Peretiatko. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Icpam/sao José do Spinhais.

Ivo Strano Júnior, 64 anos. Profissão: engenharia florestal. Filiação: Ivo Strano e Edith Dirce Demario. Sepultamento ontem.

Jandira Rosa de Oliveira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista da Silva e Olinda Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Mário Wojcik, 60 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Francisco Wojcik e Bronislava Wojcik. Sepultamento ontem.

Jordão André Pesch, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Bohdan Zenóbio Pesch e Sofia Holler Pesch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Luiz Gusso, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Venuto Fernando Gusso e Ligia Barvik Gusso. Sepultamento ontem.

José Antônio Raldi Sobrinho, 79 anos. Profissão: militar. Filiação: Gabriel Raldi e Etelvina Conceição Raldi. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Jardim da Saudade II.

José Carlos Machado, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Joel Morais Machado e Cely Dorneles Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Josenei Hartmann, 26 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Atilio Maria dos Santos e Elha Hartmann. Sepultamento hoje, Cem. Municipal. Jacui, saindo da Capela Jacui.

Laurita Coral do Couto Adriano, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Urbano do Couto e Rosa Maria Baldoina do Couto. Sepultamento ontem.

Leandro Aparecido Franco de Andrade, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonai de Andrade e Fátima Aparecida Franco da Rocha. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Luís Sérgio Neundorf, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldemar Neundorf e Eulália Neundorf. Sepultamento ontem.

Luiz Arcelio Novacki, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Dionizio Novacki e Porfiria Galdino Novacki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.

Luiz Ramos Nogueira, 87 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Ramos Nogueira e Anna Ignacia de Souza. Sepultamento ontem.

Márcio Soares, 53 anos. Profissão: auxiliar caixa. Filiação: Rubens Soares e Benedita Carneiro Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria Cândida de Oliveira Eusébio, 86 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Nestor de Oliveira e Ana Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria de Lurdes Albuquerque, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Jacintho Albuquerque e Hilda Kopp Albuquerque. Sepultamento ontem.

Marilena de Campos Cavalcante Socreppa, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Luiz de Barros Cavalcante e Helena Lopes Campos Cavalcante. Sepultamento ontem.

Marli Fancher, 80 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Casimiro Pupia e Maria Chapanski Pupia. Sepultamento ontem.

Mercedes Pereira Ribeiro, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Atanagildo Bairres e Irondina Pereira. Sepultamento ontem.

Milena Muller, 48 anos. Profissão: artista. Filiação: Decio Muller e Neuza Maria Muller. Sepultamento ontem.

Nicolau Kozievitcz, 80 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Teodoro Kozievitcz e Anna Aylo Kozievitcz. Sepultamento ontem.

Odete Schelipake Cotta, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Schelipake e Amélia Schelipake. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 03 Água Verde CuritibaPR.

Paulo Higuchi, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Wakaji Higuchi e Fumi Higuchi. Sepultamento ontem.

Regina da Silva Palota, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Alves da Silva e Antônia Paulina de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Renascer – Alm. Tamandaré (PR).

Ricardo Henschel, 86 anos. Filiação: Ricardo Henschel e Elly Henschel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Rodrigo Santiago Fumagali, 37 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Idevalda Fumagali. Sepultamento ontem.

Sara Gonçalves Ferreira, 28 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Valdevino Ferreira e Marlene Gonçalves Ferreira. Sepultamento ontem.

Sidilene da Silva dos Santos, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Faustino da Silva e Geny Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Sidney Cândido, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Renato Cândido e Nair Cândido. Sepultamento ontem.

Vilma Zornig Jaime, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Max Zornig e Adélia Hoog Zornig. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Rio NegroPR.

Vivian da Cruz, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Benedita da Cruz. Sepultamento ontem.

Waldemar Jesus Nielsen, 70 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Lourival Nielsen e Maria Alves de Araújo Nielsen. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela Mortuária Municipal 01 Santa Cândida CuritibaPR.

Yatio Uehara, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Uehara e Yuki Uehara. Sepultamento ontem.

